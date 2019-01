Ein Kriegsmenü an der oberen Adria

Das Umland ist schöner: Die Arbeiter- und Werftstadt Monfalcone ist die Wiege riesiger Kreuzfahrtschiffe Foto: Alessandro Bianchi/REUTERS

Gerne suchte Herr Groll das Hinterland von Triest auf. Die pittoresken Buchten zwischen Monfalcone, der Arbeiter- und Werftstadt, in der riesige Kreuzfahrtschiffe gefertigt werden, und dem Lungomare von Barcola in Triest, wo die Büroangestellten die Mittagspause verbringen, hatten es ihm angetan. Steile Asphaltwege führten von der Strada Costiera in die Buchten von Duino-Aurisina, Sistiana und andere noch kleinere. Mittelalterliche Trutzburgen, herausgeputzte Reihenhäuser für die Familien der Werftarbeiter und jene einer großen Papierfabrik, Privatuniversitäten und Millionärsquartiere säumten die Stichstraßen zum tief unten liegenden Meer. An den halbkreisförmigen Stränden erwarteten den Besucher bis zum letzten Liegeplatz gefüllte Marinas, winzige Strände, preiswerte Buffets und gehobene Restaurants für die betuchten Müßiggänger der nahen Großstadt.

Eine Osteria hatte es Groll besonders angetan. Ihre Küche war kompromisslos gut, der Blick auf die Adria mit den auf Reede liegenden Öltankern aus dem Persischen Golf atemberaubend. Dass er das Lokal nur selten aufsuchte, lag aber nicht an den gehobenen Preisen, sondern am Kellner, einem stolzen, weißhaarigen Mann, der die Angewohnheit hatte, Gäste, noch dazu solche, die allein waren, mit staunenswerten Geschichten zu verwöhnen. Nun stammte der Kellner aus dem ehemaligen Jugoslawien, und so waren auch seine Geschichten. Sie begannen witzig, voll Schwung und Ideen, mündeten aber bald in südslawische Epen von geköpften Bürgermeistern, verratenen Lieben und durch Blutrache ausgerotteten Dörfern. Da der Kellner über die Gabe verfügte, die Geschichten sehr eindringlich zu erzählen, verdoppelte er Grolls Qualen. Wenn der Kellner von den Massakern der jüngsten Kriege berichtete, von Verwandten und Verwandten von Verwandten und deren Bekannten, die in irgendeinem Nest erschlagen, verstümmelt, vergewaltigt oder erhängt worden waren, dann war es mit dem Genuss der wunderbaren Pasta, der knackigen Salate, der auf den Punkt gebratenen Fische und der eleganten Weine vorbei. Zuerst waren es nur wenige Tränen, die das Steinpilzrisotto benetzten, bald aber ergossen sich die Tränen sturzbachgleich auf die Sogliola und die zitternde Polenta. So kam es, dass der sitzende Groll und der neben ihm stehende Kellner um die entfalteten Köstlichkeiten der italienischen Küche standen, flankiert von einem vorzüglichen Wein aus dem Piemont – und weinten. Manchmal wurde Groll von einem Weinkrampf derart geschüttelt, dass der schluchzende Kellner ihn umarmen musste, worauf der Wein verwässert und der Fisch kalt wurde. Es war nicht so, dass der Kellner nicht großzügig gewesen wäre – das Gegenteil war der Fall. Ein, zwei oder mehrere Gläser Wein »vom Haus« vertieften die Katastrophen noch, und der danach gereichte Grappa sorgte dafür, dass sich die Geschichten unauslöschlich ins Gemüt einschrieben.

Wieder einmal kam Herr Groll an der Abfahrt zur Osteria vorbei. Der Wirt hatte die schöne Angewohnheit, im Rhythmus von vierzehn Tagen die Speisekarte zu wechseln und von einer kulinarischen Region Italiens zur nächsten zu schreiten, und diese Woche verkündete die Tafel »Sardinische Spezialitäten«. Endlich würde Groll wieder seinen geliebten Cannonau Riserva trinken, und dazu würde er sich an tapasähnlichen Köstlichkeiten, wie sie in den Hafenarkaden von Cagliari gereicht werden, ergötzen. Eine arabisch anmutende Süßspeise und ein strenger Bergkäse würden das Mahl abrunden. So jedenfalls war Grolls Plan, als er sich einem freien Behindertenparkplatz näherte und eine klug gemauerte Rampe auf die Terrasse nahm. Er freute sich auf die kommende Stunde; tief in seinem Innern aber machte sich eine ängstliche Stimmung breit, denn er wusste nicht, welche Geschichten der Kellner heute erzählen würde.