Zeitzeugin der Moderne

Lucia Moholy: Porträt aus den 1920er Jahren, später im New Yorker Metropolitan Museum of Art Foto: László Moholy-Nagy/Gemeinfrei

Das Bauhaus-Jubiläum bietet in diesem Jahr Anlass, an die Fotografin und Kunsttheoretikerin Lucia Moholy zu erinnern, die an diesem Freitag vor 125 Jahren geboren wurde und lange zu Unrecht im Schatten des Malers und Fotografen László Moholy-Nagy, mit dem sie nur wenige Jahre verheiratet war.

Als Tochter eines Anwalts kam sie am 18. Januar 1894 als Lucie Schulz zur Welt und wuchs im Prager Vorort Karolinenthal in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Das Abitur bestand sie mit »Auszeichnung«. Schon in frühen Tagebucheinträgen zeigte sich ihr Blick für Fakten – genaue Notizen finden sich neben sehnsüchtigen Versen. Sie fühlte sich vom Expressionismus wie vom Kommunismus angezogen. Nach Erhalt der Lehramtsbefähigung für Deutsch und Englisch studierte sie an der Karls­universität Philosophie, Philologie und Kunstgeschichte. Nebenbei arbeitete sie in der Anwaltskanzlei ihres Vaters. Nach dem Studium ging sie nach Leipzig, wurde selbständig für verschiedene Verlage tätig und arbeitete zudem in einer Buchhandlung, bevor sie Lektorin und Pressereferentin bei Rowohlt wurde. Unter dem Pseudonym Ulrich Steffen publizierte sie expressionistische Texte und proletarische Gedichte. Erste Erfahrungen mit der Fotografie sammelte sie auf Heinrich Vogelers Barkenhoff, einer Kommune mit angegliederter Arbeitsschule in der Künstlerkolonie Worpswede. In Fortbildungen vertiefte sie ihr Wissen in Sachen Fotografie.

1921 heiratete sie László Moholy-Nagy. Mit ihm ging sie 1923 zum Bauhaus, das 1919 als Kunstschule in Weimar gegründet worden war, und begleitete das Schaffen der Mitglieder fotografisch. Sie schuf eine große Bilderserie von Bauten und Produkten, wobei sie nur mit natürlichem Licht arbeitete. Ihr Anspruch war es, »das noch nicht Gesehene, das noch nicht Erkannte« aufzudecken. Geld bekam sie für ihre Bilder, die Bauhaus-Mitbegründer Walter Gropius zu Repräsentationszwecken nutzte, nicht.

Dank Lucia Moholy wissen wir, wie die im Krieg zerstörten Bauhaus-Gebäude aussahen. Auch ihre Porträts von Bauhaus-Meistern und befreundeten Avantgarde-Künstlern entsprachen ihrem sachlichen Ansatz, dass Menschen genauso wie Häuser zu fotografieren seien – mit Konzentration aufs Wesentliche, mit möglichst neutralem Hintergrund, ohne Status- und Berufssymbole.

Später sollte sie fordern, endlich auch über Leistungen und Kreativität der Frauen der Bauhaus-Meister zu schreiben. 1928 zog das Ehepaar nach Berlin, da Lucia sich in Dessau, wohin das Bauhaus inzwischen umgezogen war, nicht wohlfühlte. In der Hauptstadt wurde sie Bühnenfotografin sowie Fachlehrerin für Fotografie an der Itten-Schule und schuf eines ihrer eindrucksvollsten Porträts, das der Alterspräsidentin des Reichstags, Clara Zetkin.

Nach Moholys 1929 geschiedener Ehe wurde der verheiratete KPD-Reichstagsabgeordnete und spätere Widerstandskämpfer Theodor Neubauer ihre große Liebe. Im August 1933 verhaftete ihn die Gestapo in ihrer Wohnung – es war das letzte Mal, dass sie ihn sah. Selbst gefährdet, emigrierte sie über Umwege nach London. Zurück blieb ihr Negativarchiv, das über ihren Exmann in Teilen zu Gropius gelangte, der nach dem Krieg Abzüge daraus verkaufte und mit ihnen reüssierte, ohne je ihren Namen zu nennen. Nur durch Klagen erreichte Moholy die Rückgabe eines Archivteils.

In London baute sie sich mit Porträts von Prominenten eine neue Existenz auf und schrieb mit »A Hundred Years of Photography 1839–1939« ein Standardwerk zur Geschichte der Fotografie. 1938 wurde sie in die Royal Photographic Society aufgenommen. Während des Krieges wurde ihr – sie war inzwischen britische Staatsbürgerin – die Leitung des Mikrofilmservices übertragen. Sie verfilmte zum Beispiel wichtige Dokumente und Handschriften der Universitätsbibliothek von Cambridge. Nach dem Krieg wurde sie Beauftragte der UNESCO für die Sicherungsverfilmung von Kulturgut des Nahen und Mittleren Ostens, hielt Vorträge und schrieb für Kunstzeitschriften. Ende der 1950er Jahre ließ sich Lucia Moholy im Schweizer Kanton Zürich nieder. Von hier aus begleitete sie kritisch die Wiederentdeckung des Bauhauses und war mehrfach an Ausstellungen beteiligt. Hochbetagt starb sie am 17. Mai 1989 und hinterließ ein Werk, das für sich steht: Dokumentation und eigenständige Kunst.