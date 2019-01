Nachschlag: Londoner Konfusionsräte

London, 15. Januar: Anti-Brexit-Demonstration vor dem Unterhaus Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

David Cameron zettelte 2016 das Brexit-Referendum an, das zum »Heimatschuss« fürs britische Großkapital wurde. Dessen Mehrheit fühlte sich im Brüsseler Beritt ganz wohl, die Mehrheit der britischen Wähler nicht. Nach außen zelebrieren Regierung und Parlament in London Konfusion. Am Dienstag und Mittwoch übertrug Phoenix die Unterhausdebatten zum Austrittsabkommen mit der EU und zum Misstrauensantrag gegen Theresa May. Der Sender bietet sogar einen »Brexit-Blog« an. Der Debattenstil im Unterhaus, war zu sehen, unterscheidet sich stark von dem im Bundestag. Regierungschefin und Oppositionsführer sind die Champions, reagieren direkt aufeinander – keine betulichen Langzeitreden. Die Abgeordneten haben noch weniger Zeit zu Erklärungen als die beiden und hangeln sich dafür auf der Phrasendreschskala zielstrebig in die Inhaltsleere. Brecht meinte einst zum Theater der Existentialisten in Paris: Verwirrte Darstellung statt Darstellung der Verwirrung. Er kannte die Londoner nicht. (asc)