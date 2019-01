Große Lähmung

Auch Skydiving kann aggressiv machen: Ein Fall für Überwachungsspezialisten Foto: Gemeinfrei

Die rasante Entwicklung der digitalen Kultur wird von den stinkreichen Herren aus dem Silicon Valley zwar nimmermüde in allerhöchsten Heilsbotschaftstönen besungen, in der fiktionalen und Sachbuchliteratur indes breitet sich seit einigen Jahren düstere Skepsis aus. Von Dave Eggers über Jaron Lanier oder Evgeny Morozov bis zu Michal Hvorecky (den jW-Autor Thomas Wagner nicht zu vergessen) haben sie alle so ihre lieben Probleme mit der smarten »neuen« Welt, mit Big Data, KI, Facebook-Algorithmen, Silicon-Valley-Monopolisten, Bots und Trollen. Man kann sie sehr gut verstehen.

Julia von Lucadous Romandebüt »Die Hochhausspringerin« passt fast zu gut in diesen tendenziell humanistischen Kanon der Skepsis. Es ist, wenn man so will, die perfekte Dystopie zur Zeit. Bei der Heidelberger Filmwissenschaftlerin heißen die Ecken, aus denen man besser nicht kommt und in die man keinesfalls zurückwill, »Peripherien«. Da ist es schmutzig und heiß, Kinder haben dort noch schlampige »Bioeltern«, igitt. Das Hochglanzgegenstück, »Zentrum« genannt, gibt es freilich auch.

Die Devise der Romangesellschaft heißt: »Daten lügen nicht«. Daher ist der einzelne jeden Tag in der Pflicht, sein Bestes zu geben, derweil er ausspioniert, dauerüberwacht, evaluiert und, wenn es schlecht läuft, vom System in die Peripherien gespuckt wird. Macht so ein Leben glücklich? Selbstverständlich nicht. Machte es in »Metropolis« und »Schöne neue Welt« schon nicht. Entsprechend unglücklich sind früher oder später auch die zwei Protagonistinnen.

Riva war bis vor kurzem der Star der Skydiving-Szene, vogelgleich stürzte sie sich in Hochhausschluchten. Jetzt aber mag sie nicht mehr, ist bockig, passiv-aggressiv, gelangweilt, depressiv, jedenfalls verweigert sie sich hartnäckig ihrem geldschweren Investorensport, ja, Frechheit, dem perfekten (Gewinnerinnen-)Leben an sich. Erzählerin Hitomi ist Wirtschaftspsychologin und soll Riva mit allen ihr zur Verfügung stehenden digitalen Überwachungsmitteln auf den rechten Pfad zurückbringen. Das klappt natürlich nicht, glücklicherweise. Dafür nervt einen die neoliberale Romanleistungsgesellschaft 4.0 in zunehmendem Maß. Sie lähmt nicht nur die Figuren, sie lähmt auch den Leser. Die absichtlich schmucklose Prosa transportiert die Atmosphäre aus Langeweile, Überdruss, blindem Gehorsam und stummer Angst sehr gut. Man möchte fast sagen: »leider«.

Selbst schon ein bisschen stumpf geworden, liest man, wie auch Hitomis bislang so stromlinienförmiges Leben immer mehr aus den Fugen gerät. Überraschend ist das nicht, man hatte es ja kommen sehen. Und so gutgemeint die Botschaft dieses dystopisch perfekt ausgestatteten psychologischen Romans ist, sein ernstzunehmendes Warnen vor einer wahrscheinlichen Zukunft neoliberal-digitaler Umzingelung, sein Werben für verlorene Werte wie Freiheit und interessantere Lebensformen – verstanden hat man sie gleichwohl sehr rasch.