Schlüsselfragen

Wichtigere Schlüssel werden langsam, aber sicher durch Magnetkarten ersetzt – Zeit für einen kleinen Rückblick. Einmal bekam die Schriftstellerin Olga Tokarczuk in einem Hotel einen Zimmerschlüssel mit Nummernanhänger. »Bitte passen Sie gut auf den Schlüssel auf. Der neuner geht am häufigsten verloren«, schärfte ihr der Portier ein. Nachdem sie die Stadt wegen einer Terminänderung in ziemlicher Hast verlassen hatte, entdeckte sie zu ihrem »Entsetzen den Schlüssel in ihrer Tasche«.

Der Wissenssoziologe Bruno Latour hat nachgezeichnet, wie Hotelbetreiber die Schlüssel an die Moral ihrer Gäste anpassten. Erst schärften die Hotelbetreiber den Gästen ein, ihre Zimmerschlüssel am Empfang abzugeben. Weil das oft nicht geschah, brachten sie in den Zimmern Schilder mit der Aufforderung dazu an. Weil auch das nicht half, versahen sie die Zimmerschlüssel schließlich mit immer dickeren und schwereren Nummernanhängern. Ähnlich war es bei den »Speed-Breakern« in verkehrsberuhigten Zonen: quer über die Straße verdübelte Hindernisse. Erst wurden »Tempo 30«-Schilder aufgestellt. Da die Autofahrer sie ignorierten, setzte man statt auf ihre altruistische Rücksichtnahme auf ihren dumpfen Egoismus, also darauf, dass sie ihr Auto nicht ruinieren wollen und deswegen langsam über die Hindernisse fahren.

Latour hat vor allem der »Berliner Schlüssel« fasziniert: zigarrengroß und mit zwei Schlüsselbärten an den Enden. Wenn der Hauswart die Außentür abgeschlossen hatte, musste der Mieter sie nach dem Aufschließen wieder abschließen, um den Schlüssel an sich nehmen zu können. Für die Befestigung am Schlüsselbund war eine kleine Extrakonstruktion erhältlich. Der klobige »Berliner Schlüssel« wurde gottlob ab den 70ern ersetzt durch Klingel- und Gegensprechanlagen, Türsummer und immer kleinere Sicherheitsschlüssel. Viele von denen werden in der baskischen Kleinstadt Mondragón hergestellt. Sollten die elektronischen Schlösser mit ihren Magnetkarten sich eines Tages weltweit durchgesetzt haben, wird es in Mondragón viele Arbeitslose geben. Aber dort hat auch die größte Produktivgenossenschaft der Welt namens »Mondragón« ihren Sitz. Sie hat 75.000 Mitarbeiter und könnte ein paar hundert Schlüsselhersteller vielleicht übernehmen.

In der Westberliner Plattenbausiedlung Gropiusstadt bekamen kleine Kinder früher, wenn sie draußen spielen gingen, einen Kochlöffel mit, um an die hohen Klingelknöpfe ranzukommen. Diese Löffel wurden immer wieder gerne von größeren Kindern geklaut. Vor einiger Zeit wurde auf einer Bezirksausstellung in Neukölln einer dieser Kochlöffel gezeigt, er hatte der berühmten »Christiane F.« gehört, die als »Kochlöffelkind« in Gropiusstadt aufgewachsen war.

Auf dem Pfefferberg in Berlin fand 1999 eine »Messe für Geldbeschaffungsmaßnahmen« statt. Einen Raum hatten die »Sportsfreunde der Sperrtechnik«, eine Arbeitsgruppe des »Chaos Computer Clubs«, mit einem großen Tisch, vielen Schraubstöcken, jeder Menge Bier und einem riesigen Haufen Schlösser ausgestattet. Es ging darum, mit Dietrichen (z. T. speziellen aus den USA) komplizierte Schlösser zu öffnen – nach Gehör. In Schaffenspausen wurden Filme gezeigt, etwa heimlich aufgenommene Shows von Mitarbeitern diverser Schlüsseldienste, die für das Öffnen einer zugefallenen Tür bis zu 500 Euro nehmen. Die »Sportsfreunde der Sperrtechnik« veranstalten gelegentlich Kurse in Blindenschulen: Blinde können sehr gut mit Dietrichen umgehen, weil ihr Gehör in der Regel besser als das von Sehenden entwickelt ist.

Der Kulturwissenschaftler Peter Berz promovierte 2001 über Standardisierung am Beispiel des 1915 entwickelten Maschinengewehrs MG 08/15. Hinsichtlich des Zündschlosses von Feuerwaffen kam Berz zu dem Ergebnis, der Schlüssel für das Zündschloss sei der Schütze. Die Überlegung fand keinen Eingang in seine Doktorarbeit. Das Wort »Schlüssel« wird in ihr metaphorisch gebraucht wie in Schlüsselreiz, Schlüsselroman, Schlüsselindustrie oder Magnetkartenschlüssel. Dass es irgendwann überhaupt keine echten Schlüssel (mit Bart) mehr geben wird, ist übrigens nicht zu erwarten.