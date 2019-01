Eidgenössische Geschichte neu gedacht

Foto: Arnd Wiegmann/REUTERS

Die deutschsprachigen Staaten blenden die eigene koloniale Geschichte gern aus, die Schweiz ist da keine Ausnahme. Dabei war sie, heißt es im Editorial des im Dezember 2018 erschienenen Heftes der in Zürich herausgegebenen Halbjahresschrift Widerspruch. Beiträge zu sozialistischer Politik, »immer auf vielfältige Weise in die (...) europäische Kolonialisierung verstrickt«. Schweizer Firmen handelten mit Waren und Geld, »im Einzelfall auch mit Sklavinnen und Sklaven«, und die Schweizer Politik habe Sklavenhandel, Aneignung von Land und Kulturgütern, »wissenschaftliche Klassifizierung und Missionierung« jahrzehntelang toleriert und gefördert. Als Kleinstaat habe sich die Schweiz »unter dem Deckmantel der ›Neutralität‹ geschickt zwischen den imperialen Mächten« positioniert und profitiere auch heute von neokolonialen Strukturen. Mit der »Aussiedlung von Armen und Hungerleidenden« habe sie in den kolonisierten Ländern »Schweizer Kolonien« geschaffen und tolerierte oder förderte »Schweizer Söldner, die im Dienste imperialer Kolonialherren kämpften«.

Thema des Heftes sind »Postkoloniale Verstrickungen der globalen Schweiz«. Es liefert einen lesenswerten Beitrag zu einer auch in linken Kreisen vernachlässigten Debatte – weit über die Schweiz hinaus. Es entstand in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Tagung »Von der Kolonisierung zur Globalisierung. Weshalb wir Schweizer Geschichte neu denken sollten«. Die Konferenz fand im April 2018 an der Universität Bern statt (Internetseite: globaleschweiz.wordpress.com). Da das nächste Widerspruch-Heft erst im Herbst 2019 erscheinen kann, kündigt die Redaktion an, weitere Beiträge ab März 2019 auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. Bis zum Herbst soll die finanzielle Basis der Zeitschrift durch eine »Abooffensive« gestärkt werden.

Die jetzt publizierten Artikel decken ein breites Spektrum ab. Es reicht von historischen Untersuchungen (Bernhard C. Schär: »Rösti und Revolutionen. Zur postkolonialen Relektüre der Schweizer Geschichte«; Toni Keppeler: »Freiheit ist schwarz. Warum an die Revolution in Haiti erinnert werden muss«) über Studien zum Neokolonialismus (Sarah Suter: »Das Wasserschloss Europas. Neokoloniale Verstrickungen der Schweizer Entwicklungshilfe«; Anja Suter: »Chemie zwischen Basel und Bombay. Schweizer Verflechtungen mit dem kolonialen und nachkolonialen Indien«) bis zu einem Beitrag des Berliner Rechtsanwalts Wolfgang Kaleck: »Notwendige Kämpfe. Doppelstandards im Völkerstrafrecht«. Merkwürdigerweise fehlt ein Beitrag bzw. ein ausführlicher Bezug zu Glencore, dem skrupellosen größten Rohstoffhandelskonzern der Welt mit Sitz in der Schweiz. Raubbau an Natur und Menschen ist seit bald 50 Jahren dessen Markenzeichen – unterm südafrikanischen Apartheidregime ebenso wie beim Kupferbergbau in der Demokratischen Republik Kongo. Wer wissen will, wie Kapitalismus im Neokolonialismus selbst nach bürgerlichen Maßstäben in organisierte Kriminalität umschlägt, wer also wissen will, was Imperialismus ist, schaue in die Glencore-Unternehmensgeschichte oder die jeder Schweizer Großbank.