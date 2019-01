Ein Ort und Hort des Antikommunismus: Das Springer-Hochhaus in Berlin Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Landgasthäuser. Alpenküche

Chiemgau

Schon erholt vom Festtagsschmaus? Na, freilich. Dann also munter weiter: Kalbsbackerl mit Serviettenknödel und buntem Gemüse, Rehkeule mit Kletzenknödeln und gefüllter Birne, in Weizenbier geschmorte Schweinsbackerl auf Pastinakenpüree. Die kulinarische Reise führt in den sonnigen Chiemgau, u. a. zum Törwanger Postwirt.

BR, 19.30

Cars 2

Nachdem über die Feiertage alles Sendbare rausgehauen worden ist, sind wir sehr froh über dieses wenigstens ein wenig heiteres Brumm-Brumm. USA 2011. Regie: John Lasseter, Brad Lewis.

Disney Channel, 20.15

Das Springer-Hochhaus

Das Springer-Hochhaus hat seit seinem Bestehen politische Signalwirkungen. Ein Ort und Hort des Antikommunismus, den Politik und Prominenz hofieren und fürchten. Für die 68er-Generation ist das Haus Inbegriff für aggressive Meinungsmanipulation und für die DDR, deren Existenz von Springer nie anerkannt wurde, galt es als übles Sprachrohr des Kalten Krieges. 1959 beschließt der Hamburger Verleger Axel Springer, sein neues Verlagshaus im geteilten Berlin direkt an der Sektorengrenze bauen zu lassen. Er kauft Teile des unmittelbar am sowjetischen Sektorenrand in Trümmern liegenden alten Berliner Zeitungsviertels auf. Allein im Jahr 1928 wurden hier insgesamt 147 Tages- und Wochenzeitungen herausgebracht. Im Mai 1959, in einer Zeit, als ein Großteil von Unternehmen Westberlin angesichts der Hysterie um das sogenannte Berlin-Ultimatum der Sowjetunion verlässt, wird der Grundstein des Springer-Baus gelegt. Willy Brandt und der Berliner Senat unterstützen das Vorhaben großzügig, in der Hoffnung, Verleger Axel Springer könne in dieser Situation ein Signal der Zuversicht setzen.

Tagesschau 24, 21.17

Die Rückkehr der glorreichen Sieben

Ende des 19. Jahrhunderts lässt ein reicher Rancher die Bauern eines mexikanischen Dorfes entführen, damit sie für ihn Zwangsarbeit leisten. Zu den Entführten gehört auch Chico (Julián Mateos), einer der »glorreichen sieben«, der einst zusammen mit sechs anderen Abenteurern das Dorf von einer Banditenbande befreit hatte. Als seine Freunde Chris (Yul Brynner) und Vin (Robert Fuller) von seinem Schicksal erfahren, machen sie sich mit vier neu rekrutierten Glücksrittern auf, um Chico zu befreien. USA/E 1966. Regie: Burt Kennedy.

BR, 22.45