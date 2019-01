Aline Maille lebt mit ihren Enkeln seit 1982 hier: »Re: Die Sinti von Saint-Jacques« Foto: ARTE/ Kobalt

Re: Die Sinti von Saint-Jacques

Angst vor der Abrissbirne

Ein neues Jahr und alte, ganz alte Sorgen: Nur wenige Schritte von der Fußgängerzone Perpignans mit ihren Boutiquen und Restaurants entfernt, beginnt eine weniger aufgehübschte Welt. Im Stadtteil Saint-Jacques leben Sinti. Die Stadtverwaltung will das ändern. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung haben die Behörden damit begonnen, ein einschneidendes Sanierungsprogramm durchzuboxen. Der Bürgermeister spricht von einer einmaligen Chance für das Viertel. Doch die Sinti befürchten, dass sie vertrieben werden sollen. Über 50 alte Häuser wurden bereits abgerissen. Ob die »Gelbwesten« hier auch aktiv sind?

Arte, 19.40 Uhr

Bei Anruf Mord

Als Extennisprofi Tony Wendice erfährt, dass seine wohlhabende Frau Margot ihn betrogen hat, beschließt er, sie zu töten. Er wartet, bis der ehemalige Geliebte seiner Frau, der Schriftsteller Mark Halliday, in die Stadt kommt. Dann erpresst er einen ehemaligen Collegemitschüler, die nichtsahnende Margot umzubringen. Tony selbst verbringt den Abend des geplanten Mords mit Mark, um sich ein Alibi zu verschaffen. Margot gelingt es jedoch, ihren Mörder mit einer Schere zu erstechen. Um dennoch an sein Ziel zu gelangen, ändert Tony seinen Plan: Geschickt fälscht er die Indizien, damit alles nach einem vorsätzlichen Mord aussieht und seine Frau zum Tode verurteilt wird. Regie: Alfred Hitchcock. USA 1954.

Arte, 20.15 Uhr

Die neue Seidenstraße – Chinas Griff nach Westen (2)

Von Kirgistan nach Duisburg

Teil zwei einer spannenden Reportage: Chinas Projekt »neue Seidenstraße« betrifft 65 Länder und fast zwei Drittel der Weltbevölkerung. Es geht um Infrastruktur und Absatzmärkte. Die Autoren Normen Odenthal und Thomas Reichart reisen entlang der Route und zeigen, wie China mit dem größten Investitionsprogramm der Geschichte seinen Einfluss weltweit ausdehnt. Tja, in öffentliche Einrichtungen zu investieren lohnt sich halt.

ZDF, 22.15 Uhr

Pulp Fiction

Lang ist’s her, dass der Film in die Kinos kam. Er bleibt Tarantinos bester Streifen. USA 1994. Mit John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman und so vielen anderen. Regie: Quentin Tarantino.

Vox, 22.45 Uhr