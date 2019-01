»Leicht neokolonial«

Pauschale Rückgabe wäre zu einfach: Drei Raubkunstbronzen aus Benin (Westafrika) im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Debatte um geraubte Kulturgüter aus der Kolonialzeit in Beständen deutscher Museen geht weiter. »Einfach nur passiv abzuwarten, bis jemand etwas zurückhaben möchte, ist nicht der richtige Weg, um unsere koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten«, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Mittwoch in einem Gespräch mit dpa. »Wir sollten von uns aktiv auf die Nachfahren zugehen.« Bei menschlichen Gebeinen gelte es mittlerweile als selbstverständlich, dass die Nachfahren ohne Wenn und Aber Anspruch darauf haben. Das könnte nach Meinung von Grütters künftig auch bei Kunst- und Kultobjekten so sein, die für das kulturelle Selbstverständnis afrikanischer Völker wesentlich sind.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, gegenüber dpa die Einrichtung eines »Strukturfonds zur Unterstützung von Museen in Afrika und anderen Teilen der Welt« angeregt. »Wir sollten nicht in einer leicht neokolonialen Geste einfach den Bau von Museen anbieten, sondern zunächst genau fragen, was unsere Partnerländer wirklich an Unterstützung brauchen«, hatte Parzinger erklärt. In Fragen von »Restaurierung und Konservierung oder Digitalisierung« könne »mit überschaubarem Aufwand sehr viel erreicht werden«.

Im August hatte die BRD Gebeine von 27 Menschen aus Namibia zurückgegeben, die dort während der deutschen Kolonialzeit (1884 bis 1915) getötet worden waren. Mitte Dezember forderten mehr als 80 Wissenschaftler aus aller Welt einen anderen Umgang mit dem Kolonialerbe. Sie sprachen sich in einem Appell für eine zentrale Institution zur Herkunftsforschung und eine grundlegende Neuorientierung bei der Aufarbeitung aus.

Zuvor hatten in einem Bericht für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron die in Berlin und Paris lehrende Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der senegalesische Ökonom Felwine Sarr empfohlen, praktisch alle aus der Kolonialzeit stammenden Kunstwerke an die Herkunftsländer zurückzugeben. Soweit will Hartmut Dorgerloh, Intendant des künftigen Humboldt-Forums im Berliner Schloss, nicht gehen. Zwar müsse es Restitutionen geben, erklärte er in der Zeit vom 14. Dezember: »Eine pauschale Rückgabe kann und wird aber nicht die Antwort auf die komplexe Geschichte« sein. (dpa/jW)