Zurück, und dann rechts

Anhänger der neofaschistischen Partei »Der Dritte Weg« in Chemnitz (1.5.2018) Foto: Matthias Rietschel/REUTERS

In seiner vierten Ausgabe des ausgehenden Jahres widmete sich der Hintergrund besonders dem »Rechtsruck« in der Gesellschaft. Wolfram Ette forscht nach Besonderheiten und Ursachen in Ostdeutschland, die den Aufstieg rechter Parteien wie der AfD befördert haben könnten. Die Menschen hätten den »rheinischen Kapitalismus« gewollt. Statt dessen hätten sie den »Kapitalismus ohne Beißhemmung« bekommen. Aus Sicht des Autors habe sich weder das Versprechen einer klassenlosen Gesellschaft, das sie mit der DDR verbanden, noch das westdeutsche Versprechen des Wohlstands für alle erfüllt. Vor dem Hintergrund, dass die Ostdeutschen den Sturz eines Staates erlebt haben, werde selbst ein möglicherweise erlangter Wohlstand als »ungefestigt und bedroht« wahrgenommen. Am Ende gehe es um die Verteidigung von Pfründen. Die Klimadiskussion um eine nicht mehr kontrollierbare Erderwärmung könne dieses Gefühl untermauern, woran rechte Parteien wie Der III. Weg anknüpfen, wenn sie meinen: »Erst wir. Dann die anderen.«

Der Rechtsruck unter den »Bildungseliten« interessiert Susann Witt-Stahl. Was vor einigen Jahren noch auf Empörung stieß, womöglich sogar das Karriereende bedeutet hätte, könne einem heute zu einer Steigerung der Medienpräsenz verhelfen. Das sei vor allem deshalb besorgniserregend, weil die sogenannte Bildungselite die öffentlichen Debatte überproportional wirksam beeinflussen würde.

Andreas Förster untersucht rechtsradikale Milieus und zum Teil bewaffnete Untergrundnetzwerke, in denen Polizisten, Soldaten und Mitarbeiter der Geheimdienste als Mitglieder fungieren. Nach Ansicht des Autors bilde sich hier eine Parallelwelt mit erheblichem Zulauf heraus.

An verschiedenen Stellen des Heftes wird die Verärgerung über die Politik der großen Koalition und die »Krise« der Großparteien angesprochen. Ga­briel Kuhn fragt deshalb nach Sinn und Zweck des Parlamentarismus. Wem dient er? Die einzige Chance, die gegenwärtige politische Entwicklung zu stoppen, sieht er in neuen Bündnissen – z. B. von linken Sozialdemokraten bis zu autonomen Linken. (jW)