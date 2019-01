Kämpfen statt kuschen

Vorheriges

Am 2. Februar 2018 wurde in vielen Ländern der 75. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die faschistischen Truppen in Stalingrad gefeiert – ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Wolgograd erinnerte daran mit einer Parade und einem Gedenkkonzert, kein Repräsentant der Bundesrepublik war anwesend bis auf eine Delegation von Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke. Deutsche Leitmedien rührten antirussischen Einheitsbrei: Die Deutschen waren Opfer (ZDF: »Mehr als 100.000 deutsche Soldaten gingen in Gefangenschaft, die allermeisten Schicksale sind bis heute ungeklärt«). Die Russen erinnern und feiern zuviel (Wirtschaftswoche: »Je weiter der Sieg zurückliegt, desto größer und pompöser werden die Paraden«). Und: Die bringen es fertig, andere Länder wegen Geschichtsklitterung zu kritisieren. Nicht gefragt wurde, was deutsche Soldaten an der Wolga zu suchen hatten und warum in und um Stalingrad mehr als 700.000 Menschen sterben mussten.

Auch auf der jW-Titelseite wurde der Sieg an diesem 2. Februar gefeiert. Die Zeitung stand in der Bundesrepublik damit allein. Gleiches gilt für den jW-Titel vom 18 August 2018: »Endlich wieder Ostfront«. Die Schlagzeile bezog sich auf die Ankündigung des zweitgrößten NATO-Manövers seit 1990. Mehr als 40.000 Soldaten übten im Herbst den Krieg gegen Russland.

Zwei wichtige Daten, zwei besondere jW-Titelseiten im Jahr 2018. Sie sagen viel über das Selbstverständnis dieser Zeitung aus und über das Bild von der Welt, das sie vermittelt. Der Kampf gegen Faschismus und Krieg steht bei ihr an erster Stelle.