Der Friede, der keiner war

Foto: Pieter Brueghel der Ältere/gemeinfrei

Ich mache mir Gedanken, daß Deutschland ­immerdar,

Es tobe, wer da wolle, wird bleiben, was es war

Friedrich von Logau

Auf den Westfälischen Frieden von 1648 folgten, anders als verhießen: Kriege über Kriege. Die Verträge von Münster und Osnabrück hatten die militärische Konfrontation nicht geächtet, die Erbfolgekriege und die merkantilistischen Handelskriege sollten die gesamte zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts prägen. Der Friedensschluss bedeutete eben keine tiefe Zäsur, weder für die politischen Verhältnisse in Europa noch für die Verfassung im Heiligen Römischen Reich.

Verhandlungsergebnisse

Nach dem Verständnis der Gesandten und Unterhändler, die da um die Bestimmungen des Kriegsendes feilschten und im Hintergrund selbstredend auch ihre Verhandlungspartner bestachen, wurde keine Reform, schon gar nichts Grundstürzendes beschlossen, sondern mit dem traditionellen Begriffsrepertoire die alte Ordnung restauriert. Die Einigung auf ein »Normaljahr« mit dem 1. Januar 1624 als Stichtag regelte die Wiederherstellung der Besitzverhältnisse. Alle bis zu diesem Termin säkularisierten Kirchengüter bzw. anderweitig annektierten Gebiete blieben Eigentum des jeweiligen Landesherren. Die Fürstentümer innerhalb des Reichsverbunds gingen gestärkt aus den Vereinbarungen hervor, die meisten Freien und Reichsstädte hingegen geschwächt. Was nun aber dieses Reich selbst war, blieb unter den Reichsständen strittig. »Aus Sicht der Kurfürsten war und blieb der Reichs-Staat eine Oligarchie, während die Fürsten vergeblich ein aristokratisches Regiment anstrebten. Niemand bezweifelte die Bedeutung des Kaisers, doch nur die Habsburger hielten den Reichs-Staat für eine wirkliche Monarchie.«1 Und Samuel von Pufendorf verzweifelte schier, weil dieses Reich einfach nicht ins aristotelische Kategoriensystem passen wollte, nannte es 1667 »einen irregulären und einem Monstrum ähnlichen Körper«.2

Die Auslegung der Reichsverfassung drehte sich um die Frage, bei wem die Souveränität lag – beim Kaiser oder bei den Kurfürsten? Besaßen die Reichsstände das Recht, sich aus eigener Befugnis mit Mächten zu verbünden, die nicht dem Reich angehörten, wie das während des Krieges geschehen war, als etwa Hessen-Kassel ein Bündnis mit Schweden und Frankreich schloss? War es den Territorialfürsten gestattet, Truppen unter eigenem Kommando aufzustellen, die nicht Teil der Reichsarmee waren? Letztlich schrieb der Westfälische Frieden die »teutsche libertet«, also die Selbständigkeit der Reichsstände, die das Bündnisrecht erhielten, fest, der Kaiser hingegen wurde, anders als von den Habsburgern im Krieg angestrebt, nicht zum Monarchen eines zentralisierten Königtums. Weder die Reichsstände noch die europäischen Nachbarn, das hatte der Dreißigjährige Krieg gezeigt, waren bereit, diesen Herrschaftsanspruch zu akzeptieren. Das Reich blieb zwar noch präsent, schied aber in den auswärtigen Beziehungen als eigenständig handelndes politisches Gebilde mehr und mehr aus. Doch selbst die armierten Reichsstände, denen der Westfälische Friede die Landesherrschaft zusicherte, wie etwa Kurbrandenburg, wurden nicht vollständig souverän.

Frankreich und Schweden gingen als Gewinner aus der 1648 beschlossenen Ordnung hervor, die keinen Frieden brachte. Beide Mächte bestanden auf der Klärung der pfälzischen Frage, die mit einem Kompromiss gelöst wurde. Bayern blieb im erblichen Besitz der pfälzischen Kurwürde und der Oberpfalz, für Karl Ludwig, Sohn des »Winterkönigs« Friedrich V., wurde eine achte Kur geschaffen. Schwedens »Satisfaktion« bestand in der Übertragung Vorpommerns, des Wismaer Hafens und der zu weltlichen Herzogtümern erklärten Bistümer Bremen und Verden. Die schwedische Krone kontrollierte damit die Flussmündungen von Oder, Weser und Elbe, die dort erhobenen Zolleinnahmen flossen in die königliche Kasse. Frankreich wurde nach Verzicht aller Rechte des Hauses Habsburg das gesamte Elsass sowie die bereits unter französischem Protektorat stehenden Bistümer und Städte Metz, Toul und Verdun sowie die kriegsstrategisch wichtigen rechtsrheinischen Städte Breisach und Philippsburg zugesprochen. Endlich schieden auch de jure die Schweizer Eidgenossenschaft und die Vereinigten Niederlande als eigenständige Mächte aus dem Reichsverband aus.

Bewertung der Nachwelt

Der Westfälische Friede brachte nicht, was er verhieß. Dennoch stand er bei den Nachkommen der Kriegsgeneration in höchstem Ansehen. Der 1692 geborene deutsche Jurist Johann Gottfried von Meiern, der die Kongressakten publizierte, forderte »jeden patriotisch gesinnten Deutschen« und »das gesamte Deutsche Reich und das Vaterland« auf, gegen dieses »heiligste Gesetz« auf keinen Fall zu verstoßen. Friedrich Schiller nannte die Friedensverträge »das interessanteste und charaktervollste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft«. Noch 1792 wurden alle Druckschriften, die sich gegen die Beschlüsse von 1648 richteten, verboten.3

Die Idee von Staat und Nation, die im 19. Jahrhundert in Deutschland virulent wurde, rückte die Ergebnisse von Münster und Osnabrück indessen in ein schlechtes Licht. Das Heilige Römische Reich hatte, gemessen am erstrebten Idealtypus eines einheitlichen, zentralen und souveränen Nationalstaates, versagt. Der Preußen zugewiesene Auftrag einer Verwirklichung genau dieser Idee gab dann die Richtung vor, nach der die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und der Zeit danach zu deuten war: als Urkatastrophe und historischer Tiefpunkt der Deutschen. Als dann endlich das ersehnte Preußen-Deutschland mit Blut und Eisen zusammengezimmert, der Fluchtpunkt mithin nicht mehr Ideal, sondern Realität war, konnte ein »kleindeutscher Geschichtsbaumeister« (so der antipreußische Historiker Onno Klopp über die borussische Historiographie) wie Heinrich von Treitschke 1879 die Geschichte von Katastrophe und Wiederauferstehung erzählen. »Die grauenhafte Verwüstung schien den Untergang des deutschen Namens anzukündigen, und sie ward der Anfang eines neuen Lebens.« Mit dem Elend des Westfälischen Friedens »begann unsere neue Geschichte«, und zwei Mächte prägten sie, »die Glaubensfreiheit und der preußische Staat«.4

Der nationalliberale Schriftsteller Gustav Freytag klagte in seinen zwanzig Jahre zuvor erschienenen »Bildern aus der deutschen Vergangenheit« der Dreißigjährige Krieg sei »außer allem Vergleich mit anderen Niederlagen kultivierter Völker« und »eine große Nation mit alter Kultur (…) verwüstet« worden. Und urteilte gegen den Westfälischen Frieden, die Reichsfürsten und die »teutsche libertet«: »Deutschland war frei. Ja frei! Verdorben und kraftlos, durch hundert Jahre an seiner westlichen Grenze Tummelplatz und Beutestück für Frankreich.« Seit jenen Tagen firmierte dieser Krieg lange Zeit als das kollektive Trauma der Deutschen. Noch 1959 nannte der Historiker Fritz Dickmann nicht etwa den Krieg, sondern den Westfälischen Frieden ein »nationales Unglück«, wie auch sowieso der neurechte Wallenstein-Biograph Hellmut Diwald Ende der 1970er Jahre befand: »Dieses ganze 1648, (…), es ist und bleibt eine deutsche Tragödie, eine deutsche Katastrophe.«

Später dann, die deutschen Verhältnisse hatten sich inzwischen geändert, fiel die Beurteilung des Westfälischen Friedens deutlich günstiger aus. Das nach dem Dreißigjährigen Krieg etablierte »komplexe und mehrdimensionale politische System« habe sich als »außerordentlich stabil« erwiesen, sei keineswegs als »nicht mehr funktionierendes Staatswesen auf Abruf«, geprägt von »Modernisierungsdefiziten« zu interpretieren, urteilte der Historiker Johannes Burkhardt. Vielmehr habe der im Reich gefundene »einzigartige Kompromiss einer staatlichen Organisationsform zwischen Universal- und Partikulargewalt den Aufbau föderativ-pluraler Partizipationsstrukturen gefördert«. Das klingt nach Bundesrepublik und Grundgesetz, und soll es wohl auch. Hinzu kommt nach Burkhardt, die »friedensbewusst-defensive Grundhaltung«, die »Friedfertigkeit«, die »Nichtangriffsfähigkeit« des Reichs. Die war allerdings unter Umständen, unter denen niemand außer vielleicht die Habsburger ein starkes Kaiserreich haben wollte und gebrauchen konnte, auch billig zu haben. Der Augsburger Ordinarius schrieb dann abschließend: »In einer Zeit, die nach Wegen für eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit von Armeen sucht, verdient die Reichsverfassung (…) eine neue Bewertung.«5 Das war 1992.

Wiederum 26 Jahre später, pünktlich zum 400. Jahrestag des Kriegsbeginns, erfolgte keine Neubewertung, die Frage nach der Aktualität von »Nichtangriffsfähigkeit« ist aber wie selbstverständlich aus der Diskussion verschwunden. Georg Schmidt attestiert der Reichsverfassung, sie habe nach 1648 »ein modern anmutendes Mehrebenenregieren« erfordert. »Der Reichs-Staat besaß insofern bereits die offene, zerfasernde oder multiple Staatlichkeit, die heute zur Beschreibung des politischen Systems der Europäischen Union dient.« Und an anderer Stelle: »Der Westfälische Friede war ein zukunftsweisendes Grundgesetz, dessen Bedeutung wohl erst wieder im Zuge der europäischen Einigung gewürdigt werden konnte.«6 Die Reichsverfassung als Paradigma eines friedlichen Europa. So wie Schmidt mit allem Recht und zutreffend die borussische Historiographie als publizistische Begleitmusik der »preußischen Mission« entlarvt und die alten Mythen zertrümmert, so sehr gerät sein eigenes historisches Urteil aus aktuellem politischen Bedürfnis zum neuen Mythos und zur nützlichen Legitimation gegenwärtiger Verhältnisse.

Mythos »Westfälische Ordnung«

Unabhängig von den deutschen Belangen und Befindlichkeiten haben Politologen der Teildisziplin »Internationale Beziehungen« (IB) aus dem Westfälischen Frieden die Entstehung eines stabilen Staatensystems abgeleitet. In Münster und Osnabrück sind nach solcher, in den IB noch immer vorherrschender Auffassung die spezifisch modernen Prinzipien und kon­stitutiven Regeln der internationalen Beziehungen kodifiziert worden: staatliche Souveränität, exklusive Territorialität, rechtliche Gleichheit, weltliche Politik, Nicht-Intervention, stehende Diplomatie, Völkerrecht.7

An dieser Modernitätsthese sind Zweifel angebracht, nicht nur deshalb, weil den Verträgen nichts dergleichen zu entnehmen ist. Konsequent ausgeblendet wird der Umstand, dass der Frieden nicht von Staaten unterzeichnet worden ist. Die vertragschließenden Parteien, das waren Majestäten, Fürsten und Herren bzw. allgemeiner gesprochen: Privatpersonen oder Personenverbände, die als Eigentümer ihrer jeweiligen Macht- und Herrschaftsbereiche auftraten. Anders als im entpersonalisierten modernen Staat bedeutete Souveränität um 1648 noch immer persönliches Eigentum unter vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen. Die gesellschaftlichen Beziehungen des »internationalen« Verkehrs waren weitgehend identisch mit den »privaten« Familienangelegenheiten des Monarchen, Souveränität wurde qua Geburt weitergegeben, das Sexualleben des Fürsten war unmittelbar politisch. »Der höchste konstitutionelle Akt des Königs«, schrieb Marx in der »Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie«, »ist daher seine Geschlechtstätigkeit, denn durch diese macht er einen König und setzt seinen Leib fort.«

Dynastien, nicht Staaten im modernen Sinne, verhandelten mit- und führten Krieg gegeneinander, dynastisches Interesse, nicht eine Staatsräson, bestimmte die Logik von Krieg und Frieden. Außenpolitik war ein Familienunternehmen. Es waren personalistisch organisierte Gewalten, die da aufeinander prallten. Zwischen 1600 und 1650 gab es 116 große Schlachten, zwischen 1650 und 1700 119. Der dynastische Territorialanspruch bzw. der Streit um die Erbfolge war neben Handelsmonopolen und Handelsrouten der Hauptgrund für den militärisch ausgetragenen Konflikt im absolutistischen Zeitalter. Das war erst dann nicht mehr der Fall, als der Verwaltungsapparat nicht mehr dem direkten Willen des Monarchen unterworfen, das Territorium nicht mehr sein persönliches Eigentum, die politische Macht nicht mehr seine private war. Das dynastische Prinzip schuf zudem keine Identität von Territorium und »Staat«. Die verschiedenen Ländereien, über die ein Herrscherhaus gebot, unterlagen unterschiedlichen Gesetzen und Steuerregimen. Erwerb oder Eroberung neuer Territorien ermöglichte den Fürsten, die Verhältnisse im Landesinnern zu befrieden. Eine aggressive Außenpolitik war nötig, um »Schulden zurückzuzahlen, die Wünsche der ›sitzenden‹ Beamten-Armee und des ›stehenden‹ Heeres nach sozialer Mobilität zu erfüllen und die Kriegsbeute mit den Klienten, Finanziers und Hofgünstlingen zu teilen«.8 Der Hofstaat verband sein Schicksal mit dem königlichen Kriegsherrn, solange der nur den Klassenkompromiss des Absolutismus aufrechtzuerhalten bereit bzw. dazu imstande war, was wiederum davon abhing, in welchem Maße sich der Monarch das Mehrprodukt der produzierenden Klasse, also vor allem der Bauernschaft, aneignen konnte, ohne Aufstände fürchten zu müssen. Nicht eine nicht näher begründete geopolitische Konkurrenz, wie die Vertreter der Fachrichtung »Internationale Beziehungen« nahelegen, sondern Konflikte innerhalb der herrschenden Klasse erklären den absolutistischen Staat und dessen permanente Kriegführung.

Diese Einschätzung relativiert die These von Johannes Burkhardt, wonach der Dreißigjährige Krieg ein »Staatenbildungskrieg« gewesen sei.9 Einmal, weil auch er von der außenpolitischen Konkurrenz ausgeht, die bei ihm aus »universaler Herrschaftsprätention« erwächst, also dem Anspruch etwa Habsburgs oder des französischen Königs mit göttlichem Auftrag ganz Europa zu beherrschen. 30 Jahre Krieg hätten dann diese Mächte gelehrt, ein Nebeneinander souveräner Staaten zu akzeptieren. Und zum anderen, weil Burkhardt den vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen, die doch ganz erheblich den Charakter entstehender Staatlichkeit prägten, schlichtweg keine Beachtung schenkt. Das 17. Jahrhundert kann zwar als »Übergangskrise der modernen Staatenorganisation« gewertet werden. Allerdings gilt dies mit Einschränkungen. Die internationale Politik war noch lange danach von Praktiken und Prinzipien beherrscht, »die nach wie vor zutiefst in vorkapitalistische Verhältnisse eingebettet waren« und bei aller »oberflächlichen Modernität« ebenso Kontinuitäten zur alten Feudalgesellschaft aufwiesen.10

Unergiebige Strukturanalogien

Wer die Spezifika der Epoche geringschätzt und Staaten (ob nun Para-, Proto-, oder tatsächlich moderne Staaten) als monolithischen Block behandelt, deren Binnenverhältnisse keinen Einfluss auf die Außenpolitik ausüben, der kann leicht überzeitliche Vergleiche ziehen. Herfried Münkler stellt am Ende seiner dickleibigen Monographie zum Dreißigjährigen Krieg angesichts einer gegenwärtigen »Verflechtung von Kriegstypen« und einer »Überlagerungen von Kriegsformen« vor allem im Nahen und Mittleren Osten, die Frage, ob »wir es über das Ende der Westfälischen Ordnung hinaus mit einer Wiederkehr des Dreißigjährigen Krieges zu tun« haben.11 Demgemäß könne die vor 400 Jahren begonnene militärische Konfrontation auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reichs als »Analysefolie gegenwärtiger und zukünftiger Kriege« dienen, die »eine grundlegende Herausforderung der bestehenden Weltordnung darstellen«, findet Münkler. Und entdeckt Parallelen. Der Aufstand der Niederlande bzw. die Rebellion der Böhmen sei »strukturanalog« zum »Arabischen Frühling«, die Schwäche der Habsburger um 1618 vergleichbar mit dem Niedergang Ägyptens als traditioneller Hegemonialmacht des Arabischen Raums, der Westen befinde sich im Vorderen Orient in der Rolle Richelieus usw.

Anders als noch in seiner Abhandlung zum Ersten Weltkrieg, der ihm zur »Analysefolie« eines wiedererstarkten Deutschlands als »Großmacht in der Mitte Europas« geriet, sind seine nunmehrigen Strukturanalogien nicht einmal ärgerlich, sondern schlicht unergiebig, Form ohne Inhalt. Die Überdeterminierung des Krieges – die Gleichzeitigkeit mehrerer Ursachen innerhalb eines Ereignisses, die Tatsache mehrerer Fronten – findet sich in der Geschichte nur allzu oft. Sind weder eine Exklusivität des Dreißigjährigen Krieges noch der Konflikte der Gegenwart. Die Französische Revolution hatte an zwei Fronten zu kämpfen: auf internationaler Ebene gegen die Koalition der Königreiche und im Inneren gegen die Aufständischen in der Vendée. Der Russische Bürgerkrieg war ein Revolutionskrieg des jungen sowjetischen Staates gegen eine internationale Koalition, ein Klassenkrieg zwischen städtischem Proletariat auf der einen und Industriebourgeoisie und Adel auf der anderen Seite sowie ein sozialer Krieg zwischen Stadt und Land. Im oftmals als Bürgerkrieg bezeichneten Spanischen Krieg zwischen 1936 und 1939 kämpften die Vertreter des katholischen und ländlichen Raums gegen die des modernen Spaniens, das die Republik verkörperte. Er war aber auch ein Krieg um größere Autonomierechte der Regionen, ein politischer Krieg zwischen Demokratie und Faschismus, ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg um die Frage »Revolution während des Krieges« oder »Abwehr der Faschisten«. Und er war nicht zuletzt ein europäischer Krieg – das Präludium des Zweiten Weltkriegs.

Interessanter ist da schon die Frage nach den privaten Gewaltorganisationen. Dominierten im Dreißigjährigen Krieg die Heere der Militärunternehmer das Schlachtengeschehen, sind in der Gegenwart vielerorts wesentliche Hoheitsaufgaben des Staates an private Unternehmen abgegeben worden bzw. wurde das Gewaltmonopol zerfallender Staaten von Söldnerfirmen gezielt unterlaufen. Das bekannteste Beispiel ist das Sicherheits- und Militärunternehmen Blackwater (seit 2011 Academi), dessen Söldner im Irak wahllos Zivilisten erschossen. Waren nach einer These von Johannes Burkhardt die stehenden Heere des Absolutismus aus den »stehengebliebenen Heeren« des Dreißigjährigen Krieges hervorgegangen, so ließe sich (zumindest für manche Weltgegenden) über eine (Re-)Privatisierung des Krieges und die »Rückkehr der Condottieri«12 in Gestalt der Warlords diskutieren. Da wäre dann allerdings weniger vom Zerfall der »Westfälischen Ordnung«, die es so nie gab, zu sprechen, sondern vielleicht eher von Spätimperialismus.

