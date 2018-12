Saudi-Arabien strebt auch im Internet nach totaler Kontrolle Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Ende Oktober löschte die saudische Bürgerrechtlerin Manal Al-Scharif auf einer Konferenz der »Singularity University« in Stockholm demonstrativ ihr Twitter-Konto. »Genau die Hilfsmittel, die wir bei unserer Tätigkeit als Aktivisten verwenden, werden benutzt, uns zu unterminieren«, erklärte sie dem Publikum.

Zu Zeiten des »arabischen Frühlings« hatte Scharif sich dabei filmen lassen, wie sie in Saudi-Arabien Auto fuhr, trotz des damals noch geltenden Verbots, und war dafür ins Gefängnis geworfen worden. »Soziale Medien« hätten geholfen, Öffentlichkeit zu schaffen, Protest zu organisieren. Doch mittlerweile habe sich insbesondere der Kurznachrichtendienst Twitter in einen Tummelplatz für »Trolle, Mobs und Bots« verwandelt, Tausende fiktive Nutzer, hinter deren Adressen sich in Wirklichkeit Geheimdienstmitarbeiter verbergen, die Propaganda betrieben und gegen Kritiker vorgingen, bis dahin, dass diese um ihr Leben fürchten müssten.

Schon das bloße Weitersenden von Nachrichten über die Ermordung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) am 2. Oktober in Istanbul, die der offiziellen Version widersprechen, kann lange Haftstrafen nach sich ziehen. Daran wurde in Veröffentlichungen des Königreichs ausdrücklich erinnert. So verwundert es nicht, dass der Fall in Saudi-Arabien selbst kaum in den elektronischen Medien diskutiert wurde, wie der britische Autor Marc Owen Jones am Beispiel der Häufigkeit entsprechender Mitteilungen auf Twitter belegte. Gleichzeitig sei es der Monarchie gelungen, über den Kurznachrichtendienst in großem Stil »Meinungen« zu verbreiten, nach denen es sich bei dem Mord an Chaschukdschi um eine Falle der Türkei oder eine Verschwörung der Muslimbrüder gehandelt habe, mit dem Ziel, den Thronfolger Mohammed bin Salman »reinzulegen«.

Einem Bericht der New York Times (NYT) von Anfang November zufolge soll Chaschukdschi unmittelbar vor seiner Ermordung gemeinsam mit dem in Kanada ansässigen saudischen Dissidenten Omar Abdelaziz geplant haben, eine elektronische »Bienenarmee« aufzustellen, um der Propaganda für das Königreich im Internet entgegenzuwirken. Dazu habe Chaschukdschi 5.000 US-Dollar an Abdelaziz überwiesen. Auch hätten die beiden Prepaid-SIM-Karten nach Saudi-Arabien geschmuggelt, mit deren Hilfe Aktivisten unerkannt Beiträge posten könnten. Allerdings habe der saudische Geheimdienst mittels einer Spionagesoftware Abdelaziz’ Smartphone gehackt, wie das Citizens Lab, eine Einrichtung der Universität Toronto, bestätigt habe (vgl. jW vom 21.11.). Dies sei geschehen, nachdem Abdelaziz in einer Untersuchung der Beraterfirma McKinsey als eine der einflussreichsten Stimmen bezeichnet worden sei, die das »Reformprogramm« bin Salmans in Frage stellten. Der Artikel legt nahe, dass diese Erkenntnisse der Anlass für die Ermordung Chaschukdschis waren.

Architekt der Cyberabwehr des Königreichs war bis nach der Ermordung Chaschukdschis Saud Al-Kahtani, bin Salmans Medienberater und »Mann fürs Grobe«. 2017 hatte Kahtani eine Kampagne gestartet, in der dazu aufgerufen wurde, alle zu denunzieren, die Widerspruch artikulieren, und auf einer »schwarzen Liste« anzuprangern. Kahtani selbst hatte Al-Scharif eine Drohung zukommen lassen, dass man sie finden werde, wo immer sie sich verstecke. Die Gefangennahme Chaschukdschis im Konsulat soll Kahtani per Skype verfolgt und dann angeordnet haben: »Bringt mir den Kopf dieses Hundes!« Während der Geschehnisse soll er ein knappes Dutzend Mal Nachrichten mit bin Salman gewechselt haben, woraus die CIA schließt, dass dieser sehr wohl für den Mord verantwortlich sei.

Saudi-Arabien kontrolliert Satellitensender, hat Zeitungen und Zeitschriften aufgekauft, Public-Relations-Firmen sollen das Ansehen der Golfmonarchie aufpolieren. Mit dabei bis Ende November aus Deutschland die WMP Eurocom, deren Aufsichtsratsvorsitzender der frühere Bild-Chef Hans-Hermann Tiedje ist. Das Königshaus investierte ins Silicon Valley und plazierte, wie die NYT schreibt, bei Twitter Mittelsmänner, um dafür zu sorgen, dass bei Bedarf »sensible« Nachrichten etwa über den Jemen-Krieg unterdrückt werden, sogar Nutzerdaten sollen preisgegeben worden sein. Doch im Fall Chaschukdschi hatte all dies nichts genutzt.

Angesichts der schlechten Presse nach dem Mord wurde Kahtani als Sündenbock geopfert und als Drahtzieher festgenommen, um weiteren Schaden vom Thronfolger abzuwenden. Der Kampf um das Internet geht unterdessen weiter. In einem im Anschluss an die Stockholmer Konferenz auf Youtube veröffentlichten Video weitete Al-Scharif ihre Vorwürfe gegen Twitter auf andere Unternehmen wie Facebook aus. Auch wies sie darauf hin, dass Saudi-Arabien alles andere als ein Einzelfall sei: Wer immer seine Stimme gegen die Diktaturen und Missstände dieser Welt erhebe, sei nicht vor Repressionen sicher, solange die Kommunikationsmittel, derer er sich dazu bediene, kommerziellen Erwägungen unterworfen seien. Es gelte, unabhängige Plattformen für eine Kommunikation zu schaffen, die von äußerer Einflussnahme frei sei. »Die Tyrannen müssen Angst haben, nicht wir.«