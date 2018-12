Landstraße mit Abgrund

»Wenn man den Toten sich selbst überlässt, scheißt er ins Leichentuch.« Will sagen: Alles hier läuft nach einem strikten Gesetz ab Foto: Jafar Panahi Film Production

»Nein, ich drehe keinen Film, Mama«, sagt Behnaz Jafari am Telefon. »Wenn ich einen drehe, erfährt du es als erstes.« Was für die Schauspielerin im Film »Drei Gesichter« zutrifft – sie dreht nicht, sondern fährt mit dem Regisseur Jafar Panahi in die Berge –, ist für ihn eine Gewohnheitslüge. Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist seit Jahren mit einem Berufsverbot belegt. Die Filme, die er trotzdem macht, heimlich und praktisch ohne Budget, schmuggelt er außer Landes, wo sie regelmäßig auf Festivals gefeiert werden. So war’s mit »Das ist kein Film« (2011) und mit »Taxi Teheran« (2014).

Immer geht es dabei um die Produktionsbedingungen, »Drei Gesichter« ist keine Ausnahme. Die Handlung: Panahi, wie in »Taxi Teheran« die meiste Zeit am Lenkrad, bringt eine befreundete Schauspielerin, eben jene Behnaz Jafari, in den iranischen Nordwesten. Ein Mädchen hat sie per Videobotschaft angefleht, zu kommen, um sie zu retten. Sie dürfe keine Filme machen, solle statt dessen verheiratet werden, da bringe sie sich lieber um. Der Film nimmt einen also mit in die Provinz.

Die wunderbare Metapher, um die sich dabei alles dreht, ist eine enge Landstraße. »Fahr nicht zu nah am Abgrund«, warnt Jafari zu Recht. Der Schotterweg windet sich ohne Begrenzung durch felsige Kargheit. Die Verkehrsregeln der Dorfbewohner sind eigen. Bevor einer in eine Kurve biegt, kündigt er sein Kommen durch lautes Hupen an. Ertönt darauf ein zweifaches Hupen, signalisiert der Entgegenkommende, dass er es eilig hat und verlangt, zuerst zu passieren. In diesem Fall muss gewartet werden – oder dreifach gehupt. Und so fort. Später im Film wird eine junge Frau Pahani erzählen, die Dorfjugend habe die Straße längst verbreitern wollen. Es seien genug Platz und Arbeitskraft vorhanden. Die Dorfältesten hätten sich mit dem Argument geweigert, »das System funktioniere doch. Warum solle man daran etwas ändern?«

Panahi sitzt mit diesen Männern im Film ein ums andere Mal zusammen. Weisheiten von ihnen lauten etwa: »Wenn man den Toten sich selbst überlässt, scheißt er ins Leichentuch.« Will sagen: Alles hier läuft nach einem strikten Gesetz ab. Und solange alle sich daran halten, geht nichts schief.

Abseits der eher spannungsarmen Erzählung von dem Mädchen, das gegen den Willen seiner Eltern auf die Schauspielschule will, lässt »Drei Gesichter« zumindest westliche Zuschauer staunen über Rituale, die einen zwingen, erbitterte Feinde als Gäste hereinzubitten und ihnen allerlei Speisen aufzutischen, während der cholerische Bruder im Schuppen eingeschlossen wütet. Befremdlich auch, dass Panahi eine Nacht frierend im Auto verbringen muss, weil er sie nicht im Haus einer alleinstehenden Frau verbringen kann, ohne ihren Ruf zu beschädigen.

Die Dorfbewohner pflegen allerlei Aberglauben. So bittet einer der Ältesten Jafari, die in Salz eingelegte Vorhaut seines Sohnes mit in die Stadt zu nehmen und dort in der Nähe des Präsidentenpalastes zu vergraben, damit der Spross einst so stark werde wie die dortigen Männer. Gegen das Patriarchat teilt Panahi in »Drei Gesichter« leider recht kraftlos aus.

Wer sich fragt, was es mit dem Titel auf sich hat, dem sei gesagt, dass in »Drei Gesichter« noch von einer dritten Schauspielerin die Rede ist. Kaum mehr. Zu sehen ist Shahrzad, eine Berühmtheit des iranischen Kinos aus der Schah-Zeit, nämlich nur schemenhaft. Sie ähnelt einer anderen wundersamen Figur, einer alten Frau aus dem Dorf. Von der nimmt keiner mehr recht Notiz. Sie legt sich Tag für Tag in ihr selbstgeschaufeltes Grab, klemmt die Lampe unter den Arm und wartet auf den Tod.