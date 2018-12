Halten die Musik offen zur Welt hin: Klenke-Quartett Foto: www.marcoborggreve.com

Der Begriff »Vollendung« kommt einem bei der Neuaufnahme von Mozarts Streichquintetten durch das Weimarer Klenke-Quartett in den Sinn. Denn schöner und klangvoller – dabei dynamisch abgefederter, präziser und innig artikulierter – als diese Solistinnen kann man sie kaum spielen, diese allein satztechnisch großartigen Quintette.

Und doch, auch Vollendung hat ihre Tücken. Es gibt sie in der klassischen Musik als Qualitätsstufe im Luxusbereich. Luxus ist etwas Schönes (demokratisierte man ihn, wäre er zwar kein Luxus mehr, aber sicher noch schöner). Unter den herrschenden Bedingungen hat Luxus etwas von Satt-, ja von Saturiertheit, er müffelt nach Dekadenz. Wenn so etwas Anne-Sophie-Mutter-mäßig in der klassischen Musik hervortritt, wird es bei aller Gruseligkeit langweilig. Es gähnen Abgründe.

Die Märkte einmal beiseite, ist Vollendung nach Kant Ziel und Sehnsucht menschlichen Erkenntnisdrangs. In ihr rundet sich etwas, findet in die vollendlich positive Aufhebung prägender Widersprüche. Damit ist die Dynamik allerdings dahin, und das soll sie in diesem Fall auch. Denn in der Vollendung kommt mit Glück etwas Volles an sein Ende, siehe Fausts Schlussmonolog. Jedes gelungene Kunstwerk ist subjektiv in dem Moment vollendet, da es sein Autor als fertig aus der Hand gibt. Objektiv aber vollendet es sich insofern nie, als es im Publikum weiterlebt. Das vom Autor getrennte Werk folgt aus sich selbst heraus dem Geist der Zeiten, die es verstehen.

Es ist die Kunst großer Musikinterpreten, in die absolute Perfektion ihres Vortrags das Unvollendete, momenthaft Unvollkommene einzubringen, es ist das, was das Werk am Leben erhält. Sparsam im Vibrato, meist scharf in den Kontrasten, bleibt das Klenke-Quartett durchweg auf Distanz zum überkommenen Mozart-Idiom. Es hat im zu Recht gerühmten g-moll-Quintett K. 516 die nötige Sprödigkeit für ausreichend fahles Licht auf Mozarts metaphysisch getönte Chromatik. Die Weimarer Streicherinnen beherrschen ihre Instrumente überragend und widerstehen über weite Strecken den Verlockungen der Perfektion, halten die Musik offen zur Welt hin.

Nur zum Vergleich: Das inzwischen leider kaum mehr bemerkbare britische Ensemble »Hausmusik« um die Geigerin Monica Huggett muss sich beim selben Stück dafür nicht eigens anstrengen. Die alten Instrumente auf ihrer Aufnahme aus dem Jahr 1993 erledigen das wie von selbst. In kratziger Farbigkeit legen sie kraft ihrer Beschaffenheit straffes, zügiges Spiel nahe. Zum Exempel das von kontrapunktisch veredelter Volkstümlichkeit überfließende Menuett des D-Dur-Quintetts K. 593, besonders sein arkadisches Trio.

Die Weimarer Damen bleiben dem bukolisch aufgeladenen Zauber dieses Stücks nichts schuldig. Im Vergleich zu »Hausmusik« fehlt mir bei ihnen allerdings schon hier und erst recht im abschließenden Finale ein gewisser Nachdruck, ein gerade beim gefühlvollen Mozart unverzichtbares Espressivo. Nicht als romantischer Überschwang. Als kräftiger Atem vorwärts drängender Form im Sinn Sebastian Bachs, der in den reifen Wiener Mozart eingeschlagen hatte wie ein Blitz. Überall in K. 593 lodern Fugati und Fugen.

»Hausmusik« bleibt durch seinen bachfundierten Ansatz von vorn bis hinten in derselben Erzählung. Den Engländern kommt der strenge Kontrapunkt gerade recht, um die aufgeladene Verworrenheit der Zeit vor der Französischen Revolution zum Klingen zu bringen, ihr damit vielleicht so etwas wie Halt und Anhalt zu geben.

Beide Formationen rücken auf je eigene Art Mozarts letzte, mit beethovenartigen Durchführungspartien schon in der Exposition gesegnete Kammermusik für Streicher in bestes Licht. Das Klenke-Quartett mehr für ein mehr an traditionelles Hören gewöhntes Publikum. Das Ensemble »Hausmusik« für dem risikobereiten, abenteuerlustigen Hören Zugetane. Bestens mozartaffin sind beide.