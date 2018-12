Nachschlag: Anastassijas Lippen

Mitten ins Herz: Anastassija Dobromyslowa Foto: Matthew Childs/Reuters

Eine Sportart, die von der Kneipe in die Festhalle gezogen ist und alle Jahre wieder zu Weihnachten ein Fernsehevent wird, ist Pfeilewerfen. Die »Darts-WM« hat mittlerweile zahlreiche prominente und andere Fans, von denen jede und jeder weiß, wer Phil Taylor war und wer Raymond van Barneveld ist. Sport 1 überträgt das Spektakel aus London in aller Ausführlichkeit, jeden Tag bis Neujahr, mit Ausnahme der Feiertage: Trashmusik, eine Halle voller Betrunkener in unglaublichen Kostümierungen, irre Reporter und Shouter, und oben auf der Bühne die Helden, die gern mal in betont unförmigen Körpern und schrecklich hässlichen Shirts stecken: Darts ist ein Profisport, bei dem der Bierbauch zum guten Ton gehört. Gut, dass es Ausnahmen wie Anastassija Dobromyslowa gibt – eine von zwei Frauen, die diesmal bei der WM antreten durften. Eine Feminisierung, die erstaunlich gut funktioniert hat – leider nicht für einen der beiden Sport-1-Reporter. Dabei hat die Russin so eine tolle Mimik, wenn ihr was nicht gelingt. Leider schied sie bereits in der ersten Runde aus. (rh)