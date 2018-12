Rotlicht: Konsum

Da passt noch was rein. Konsum bemisst sich nicht an tatsächlichen Bedürfnissen, sondern an der Zahlungsfähigkeit Foto: Kamil Krzaczynski/REUTERS

Mit dem Konsum hat die bürgerliche Ökonomie ein Problem. Er dient als Illustration der Behauptung, dass es im Kapitalismus darum gehe, Bedürfnisse optimal zu befriedigen. Notwendigkeiten, sich mit Lebensmitteln, Klamotten, Möbeln, Fahrrädern und Autos zu versorgen und so als Mitglied einer »arbeitsteiligen Volkswirtschaft« zu funktionieren, werden auf diese Weise zu Verdiensten der »Marktwirtschaft« erklärt.

Doch solches Funktionieren wird von der Verfügung über Geld abhängig gemacht. Und davon bekommen Lohnabhängige im Kapitalismus immer nur soviel, dass sie sich als Lohnabhängige erhalten können. Die Abhängigkeit von Geld als Reproduktionsquelle schließt also eine wirkliche Nutzung des im Kapitalismus produzierten Reichtums aus. Der Reichtum des Kapitalismus ist da, aber eben nicht in einer Form, in der er seinen Produzenten einfach zur Verfügung stünde. Überproduktion – und durchaus nicht die »Knappheit«, mit der die bürgerliche Ökonomie als angeblichem Menschheitsproblem herumjongliert – ist kennzeichnend für die Konsumwirtschaft im Kapitalismus. Daher die ständigen Ausverkäufe. »Über« bemisst sich dabei nicht an den Bedürfnissen in ihrer stofflichen Form, sondern an der Zahlungsfähigkeit der Kundschaft.

Denn gesamtwirtschaftlich ist der Konsum immer die Restgröße, an der sich noch etwas abzwacken lässt. Er konstituiert einen Rahmen historisch gegebener Genüsse und Notwendigkeiten, die der lohnabhängigen Existenz zugestanden sind – sie werden zwangsläufig in Norwegen eher einen warmen Anorak umfassen und in Spanien vielleicht eine Klimaanlage in der Wohnung, aber alles in allem laufen sie in allen europäischen Staaten auf ähnliches hinaus. Marx nennt dies das »historisch-moralische Element« des Werts der Arbeitskraft. Historisch deshalb, weil es in der Geschichte jeweils erkämpft werden musste, und moralisch, weil auch nationale Besonderheiten und Vorlieben jeweils gegebener Arbeiterbevölkerungen darin eingehen. Man kann lange darüber diskutieren, welcher Grad an Styling z. B. in modernen Büros nicht mehr Luxus, sondern Teil der Reproduktion der dort beschäftigten Arbeitskräfte ist – auch wenn es zu deren physischem Überleben nichts beiträgt, sondern der Selbstdarstellung als konkurrenzfähigem Subjekt und damit als funktionsfähigem Teil des Gesamtmechanismus dient.

Aber hat der Kapitalismus mit seiner Konsumsphäre nicht zumindest den massenhaften Hunger überwunden? Global gesehen: nein. In den Metropolen: jein. Hunger ist hier ein Thema für die »Tafeln«. Oder anders herum gesagt: Dass fehlende Verwertbarkeit einer Arbeitskraft Hunger produziert, hat sich nicht geändert. Aber dass tatsächlich Leute hungern, ist in Europa politisch nicht gewollt. Also darf private Wohltätigkeit sich daran abarbeiten, dass Hunger nach wie vor das letzte Wort auch des europäischen Kapitalismus gegenüber seiner Arbeiterklasse ist.

Im Rahmen der kapitalistischen Gesamtwirtschaft wird alles zum Geschäft, also auch die private Lebensführung der vom Kapital Abhängigen. Die Folge ist zwangsläufig: Junkfood neben Bioprodukten und Kleidungsstücke aus Bangladesch oder Indonesien, wo deren Produzenten auf einem Niveau ausgebeutet werden, das den Konsumkapitalen der Metropolen erlaubt, ihre Produkte auch aus dem gesellschaftlichen Lohnfonds zu realisieren. Den Lohnabhängigen in Berlin oder München macht es dabei nicht zum »Arbeiteraristokraten«, dass er sich diese T-Shirts, Hosen und Schuhe kauft. Sachen vom Edelversandhaus Manufactum kann er sich nicht leisten. Er – oder sie – unterliegt schließlich denselben Kalkulationen wie die bis aufs Blut ausgebeuteten Frauen in den Sweatshops von Dhaka.