I Paid Alice Weidel

Weiß auch, wie man sich in der modernen Industriegesellschaft bewegt: Hitler im Anzug; Finck senior stellte Millionen Allianz-Gelder für die Bewaffnung der SA bereit Foto: rechts: dpa Hoffmann; links: Robert Sennecke/Bibliothèque nationale de France

Als ich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als Jungredakteur einen schmalen Vertrag für den Lebensabend mit dem Presseversorgungswerk abschloss, wusste ich nicht, dass ich mit meinen Beiträgen eines Tages die AfD finanziere – ein halbes Jahrhundert später. Das Presseversorgungswerk wird vom allmächtigen Allianz-Konzern betreut. An dem besaß der heute 88jährige August von Finck junior ein überaus dickes Aktienpaket, noch von seinem Vater August von Finck senior. Der war lange Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz und finanzierte den aufstrebenden Politiker Adolf Hitler ins Amt des Reichskanzlers hinein. Dieser Führer war natürlich schon tot, als ich begann, beim Presseversorgungswerk einzuzahlen. Doch so wie ich in den Neunzigern meine monatlichen Beiträge vertragsgemäß einstellte und Kasse machte, trennte sich Finck junior von seinen Allianzpaket, schichtete sein Vermögen um, ließ große Teile seines Geldes, in das auch der Gewinn aus meinen Zahlungen an die Allianz eingeflossen war, in die Schweiz emigrieren, und steht heute mit 8,7 Milliarden Dollar an 167. Stelle der Forbes-Liste der reichsten Männer der Welt. August Finck gilt heute als der wichtigste Finanzier der »Alternative für Deutschland«. »Rechts vom Gustl steht bloß noch Dschingis-Khan«, soll der Bankier Ferdinand Graf von Galen Fincks politischen Standort gewürdigt haben.

Zur Förderung Gleichgesinnter hatte Finck den unter Antisemiten wohlbeleumundeten Namen der Degussa für seinen Goldhandel erworben. Diese Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt hatte sich beim Einschmelzen und beim Verkauf der in den deutschen Vernichtungslagern herausgebrochenen Goldzähne der Juden (das für deren Vergasung notwendige Zyklon B lieferte eine Degussa-Tochterfirma) bewährt. Fincks Degussa lieferte an die AfD Goldmünzen, die von der Vogelschisspartei an ihre Anhänger mit Gewinn verkauft wurden. Ein Gewinn, der sich alsbald potenzierte, da nach einer bis Ende 2017 gültigen Bestimmung des Parteiengesetzes »Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit« mit Steuergeld für die unternehmenden Parteien verdoppelt wurden. So waren mindestens vier Millionen Euro in die Kassen der AfD gewandert.

Dass Finck die AfD unterstützt, wie er zuvor Manfred Brunners »Bund freier Bürger« auf die Füße geholfen hatte und auch dem ehemaligen Bürgerkonvent von Meinhard Miegel, wo Beatrix von Storch (AfD) Vorstandsmitglied war, versteht sich von selbst angesichts des Feindes, der Deutschland noch immer bedroht. »Gefahr ist im Verzug« warnte bei Verhandlungen über die Unterstützung der AfD im März 2017 Fincks Bevollmächtigter Ernst Knut Stahl und präzisierte, laut Spiegel vom 24. November 2018: »Es gibt da einen Straßenzug in New York, da sitzen lauter Investmentbanker, Rechtsanwälte und so weiter. Zufälligerweise alles Juden, aber das tut hier nichts zur Sache. Die wollen Deutschland ins Verderben stürzen. Die steuern alles, die Merkel und auch Ralf Stegner von der SPD.«

Richtig: Deutschland ins Verderben stürzen. Schon 2013 erkannte die der CDU nahestehende Konrad-Adenauer-Stiftung den Großspender, der Millionen für Wahlplakate und Wahlkampfblätter (»Deutschlandkurier«), die für die AfD trommelten, aber offiziell nicht von ihr in Auftrag gegeben wurden, lockergemacht hatte. Werbeagenturen, die auf Umwegen von Finck bezahlt wurden, hatten das AfD-Propagandamaterial produziert. Das Ganze flog auf, als Alice Weidel, die Kovorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, aus Angst vor den Bestimmungen des Parteiengesetzes eine verhältnismäßig kleine Summe von 130.000 Euro an den Absender zurücküberwies: eine »PWS Pharmawholesale International AG« mit Sitz in Zürich hatte 2017 »treuhänderisch« die Summe in Tranchen von meist 9.000 Euro als »Wahlkampfspende Alice Weidel« angewiesen. Im Auftrag eines »Geschäftsfreundes«.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt, und Alice Weidel ist inzwischen wegen Lähmungserscheinungen an den Beinen krankgeschrieben – sie hatte zu heftig aufgestampft, als sie an der Spitze der Fraktion Mitte September aus Protest den Bundestag verließ (ein SPD-Abgeordneter hatte tatsächlich die AfD als rechtsradikal bezeichnet).

Da habe ich dann mit meinen Beiträgen für das Presseversorgungswerk das Allianz-Aktienpaket von August Finck junior und damit auch Alice Weidel finanziert. Wenn sie das Geld zurückgeschickt hat, möchte ich auch den Anteil aus meinen Zahlungen zurück. Und wenn es nur 33 Pfennige sind.

Aber die SA hat keine Waffen

Aber jetzt sind wir erst mal am späten Sonntagabend des 1. Februar 1931 in der Berliner Schloßstraße: Ein Lastwagen rast heran mit SA-Sturmleuten. Sie schießen und treffen den Jungkommunisten Otto Grüneberg. Er kann sich noch etwas weiterschleppen, dann ist er tot. Genau das war beabsichtigt. Grüneberg sollte als Zeuge aussagen gegen Mitglieder des SA-Sturms, die wenige Tage zuvor den Arbeiter Max Schirmer erstochen hatten.

Schon am Nachmittag eben desselben Sonntags hatte sich Adolf Hitler in München ähnliche Sorgen um die Demokratie gemacht wie heute mancher Fraktions-Führer mit Hundekrawatte: »Das Spiel der demokratischen Kräfte hätte eigentlich auch im Reichstag schon nach dem letzten Wahlergebnis – wir sind immerhin mit 107 Stimmen die zweitstärkste Partei – zu einer Aufforderung an uns führen müssen, an der Regierungsbildung teilzunehmen.« Dass dies nicht geschah, komme einem »latenten Staatsstreich« gleich: »Die Demokratie ist de facto abgeschafft«. Es drohe sowohl ein Putsch der Reichswehr von rechts wie ein Aufstand von links. Die einzige Organisation, die man dem entgegenstellen könnte, sei die SA. »Aber die SA hat keine Waffen«, klagte Hitler.

Doch da machte sich sein wirtschaftspolitscher Berater, der erste Stabschef der SA, Otto Wagener, überhaupt keine Sorgen. Es gab genug Rüstungsproduzenten, die Waffen in ihren Depots hatten und sie im Fall des Falles für die SA herausrücken würden. Sie brauchten dazu nur Zahlungsgarantien aus der Wirtschaft. Wagener zu Hitler: »Die Wirtschaft weiß, dass bei einem Bürgerkrieg alles verloren geht. Wenn Arbeiterschaft und Kommune wüten, bleibt kein Stein auf dem anderen.« Deshalb werde sie Gelder zur Verfügung stellen. Wagener: »Wir müssen uns also Zusicherungen, und zwar unbedingte, nicht zurückziehbare geben lassen, dass uns im Fall von Unruhen aufgrund eines Stichwortes, dessen Bekanntgabe durch einen gemeinsamen Ausschuss beschlossen werden kann, bei bestimmten Großbanken bestimmte Summen für den Zweck der Waffenbeschaffung und der Mobilisierung der SA zur Verfügung stehen.«

Vor allem: »Wir brauchen dazu nicht von Pontius zu Pilatus zu laufen. Sondern wir wenden uns dabei nur an die führenden Persönlichkeiten der Wirtschaft.« Walther Funk, Nazijournalist in Berlin, von Anfang der 1920er Jahre bis 1930 Chefredakteur der Berliner Börsenzeitung, solle vermitteln. Wagener: »Ich denke mir, dass er immer zwei oder drei führende Männer zu einer Besprechung mit Ihnen in Ihrem Namen einlädt. Sie tragen den Leuten Ihre Auffassung über die politische Entwicklung der Zukunft und die Gefahr eines Linksputsches vor und erläutern kurz Ihre Absicht. Dann fordern Sie die notwendigen Millionen. Das übrige muss Funk machen.«

Ein irrer Vorschlag. Der später in Ungnade gefallene Wagener, der dies und noch viel mehr aufgezeichnet hat (»Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines Vertrauten 1929–1932. Herausgegeben von H. A. Turner Jr.«, 1978), rief noch am selben Sonntagnachmittag bei Funk an. Der hatte nur einen Einwand: »Aber wenn Herr Hitler Industrielle und sonstige große Männer der Wirtschaft sprechen will, kann er sie unmöglich im Hotel Sans-Souci empfangen.« Dort war Hitler bisher abgestiegen. Funk: »Es gibt nur ein Hotel, das dafür in Frage kommt: das Hotel Kaiserhof. Es ist das repräsentabelste und liegt gegenüber der Reichskanzlei.« Am Montag fuhr Hitler mit dem Mercedes nach Berlin. Und von Dienstag an tanzten – wie auf Befehl – die Wirtschaftsgewaltigen im Kaiserhof an, in der Luxussuite des Führers der national-sozialistischen Arbeiter-Partei. Der ahnungslose Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels schrieb an diesem Dienstag in sein Tagebuch: »Stärkeren Sozialismus in die Fraktion impfen. Wird heute angefangen.«

Herr Dr. Schmitt und Herr von Finck beeilen sich, die ersten zu sein. Dr. Kurt Schmitt ist Generaldirektor und Bankier, August Baron von Finck Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz und Stuttgarter Verein Versicherungs-AG, die ihre Zentrale um zwei Ecken vom Kaiserhof hat.

Wagener über den damaligen Auftritt der Allianz-Leute: »Als sie um vier Uhr kamen, trug ihnen Hitler in etwa halbstündiger Rede seine Gedanken vor. Daran schloss sich noch eine kurze Unterhaltung, die durchblicken ließ, dass beide Herren die politische Lage angesichts der offenbaren Unmöglichkeit, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, schwarz ansahen und deshalb unbedingt über lang oder kurz mit Unruhen und einem großen Ruck nach links rechneten. Funk begleitete sie hinaus und kam nach 5 Minuten mit der Mitteilung zurück, dass der Allianz-Konzern im vorgesehenen Fall 5 Millionen Mark zur Verfügung stellen werde. Hitler war im Augenblick sprachlos.«

Finck junior macht aus jüdischem Zahngold verdoppeltes Parteiförderungsgeld für die AfD; bei Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der Vogelschisspartei, kamen die Spenden aus der Schweiz an Foto: links: Ursula Düren/dpa; rechts: Stefan Puchner/dpa

Millionen geben uns ihre Macht

Dann fragt er Wagener, ob er mit solchen Ziffern gerechnet hätte. Aber ja, sagt der. Der Nazichef jetzt gefasst: »Da erkennt man erst, was die Großwirtschaft für eine Macht besitzt. Denn diese Millionen sind Macht. Und wenn sie die Millionen uns zur Verfügung stellen, dann können sie sie nicht gleichzeitig einer anderen Partei oder Organisation zur Verfügung stellen. Also geben sie uns ihre Macht!«

Das zahlt sich für alle Beteiligten aus. Allianz-Chef Schmitt ist bereits im Juni 1933 als Nachfolger des unfähigen Alfred Hugenberg Reichswirtschaftsminister. Er wird nebenberuflich Mitglied der NSDAP und der SS, trägt zur schwarzen Uniform deren Ehrendegen und den ihm von Heinrich Himmler verliehenen Totenkopfring der SS. Und betätigt sich – wie alle tüchtigen Geschäftsleute im Freundeskreis Reichsführer SS. Schmitt und Finck kümmern sich darum, dass die Allianz die Konzentrations- und Vernichtungslager der SS, auch Auschwitz versichern kann: das SS-Personal, die Gebäude und Baracken und die Häftlinge – bei deren Ableben kassiert die SS den vereinbarten Versicherungsbertrag.

Der Auftragswissenschaftler Gerald D. Feldman, der sich als unabhängiger Historiker für eine von der Allianz honorierte Geschichte ebenderselben gewinnen ließ, analysiert: »Schmitt scheint vom neuen Regime überzeugt gewesen zu sein, weil er ihm den Willen und die Energie zutraute, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen (…) Um das öffentliche Ansehen der SS, die anders als die SA nicht als Schlägertruppe galt, zu fördern, nahm er deren Ehrenmitgliedschaft an und trug die ihn gut kleidende SS-Uniform offensichtlich mit Freude.« Eben der Schmitt, der zusammen mit August von Finck, am 3. Februar 1933 in Namen der Allianz sechs Millionen Mark für die Bewaffnung bereitstellte.

Finck wiederum, der bald Senior heißt, weil sein 1930 geborener Sohn, der spätere AfD-Finanzier, ebenfalls den Namen August trägt, begegnen wir knapp zwei Jahre nach dem einträglichen Kaiserhof-Rendezvous wieder als Gast des Reichskanzlers Adolf Hitler. Wir schreiben den 20. Februar 1933 – Reichstagspräsident Hermann Göring hat 24 Persönlichkeiten der Großindustrie geladen, damit der neue Reichskanzler ihnen seine Politik erläutern kann. 20 Jahre später, 1953, erinnerte sich der damalige Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht an das große Geschehen an diesem Tag: der Führer habe »in einer derart maßvollen Weise« gesprochen, dass »zu meinem großen Erstaunen«, nachdem Hitler geendet habe, »sich Krupp von Bohlen erhob und namens der Anwesenden seine volle Bereitschaft zur Unterstützung der Hitlerschen Regierung aussprach«.

Es ist wahr: Maßvoll macht der Führer den 24 geladenen Persönlichkeiten deutlich: »Privatwirtschaft im Zeitalter der Demokratie ist nicht aufrechtzuerhalten.« Sie sei nur denkbar, wenn »das Volk eine tragende Idee von Autorität und Persönlichkeit« besitze: »Alles, was in der Welt an Positivem, an Gutem und Wertvollen auf dem Gebiete der Wirtschaft und Kultur geschaffen worden ist, beruht ganz allein auf der Bedeutung der Persönlichkeit«. Werde die Verteidigung des Geschaffenen, seine politische Verwaltung aber einer Majorität überantwortet, so gehe es rettungslos unter. Denn: »Alle Lebensgüter, die wir besitzen, verdankten wir dem Kampfe von Auserlesenen«.

Maßvoll verwies der Führer darauf, es sei »ein Ding der Unmöglichkeit«, dass ein Teil des Volkes sich zum Privateigentum bekenne, während ein anderer Teil das Privateigentum ableugne: »Solch ein Kampf zerreißt das Volk.« Und maßvoll schätzte er ein: »So oder so, wenn die Wahl nicht entscheidet, muss die Entscheidung eben auf einem anderen Weg fallen«, sie falle zwischen einer »staatserhaltenden und einer kommunistischen Lebensform«. Am maßvollsten aber verkündete der Führer, was zwei Wochen später, am 5. März, geschehen sollte: »Wir stehen jetzt vor der letzten Wahl. Sie mag ausfallen, wie sie will, einen Rückfall gibt es nicht mehr, auch wenn die kommende Wahl keine Entscheidung bringt.« Dann eben auf einem anderen Wege. »Innere Ruhe gibt es aber nicht eher, als bis der Marxismus erledigt ist.«

Der Führer ging. Göring blieb und präzisierte, das erbetene Opfer werde der Industrie umso leichter fallen, wenn sie wüsste, dass die Wahl am 5. März »die letzte sicherlich innerhalb von 10 Jahren, voraussichtlich aber in 100 Jahren« sei. »Keine Experimente«, so versprach der Reichstagspräsident feierlich den Industriellen, egal wie die Wahlen ausgehen: Im kommenden Kampf gegen den Marxismus habe »jeder an seiner Stelle« zu wirken. »Ohne Zweifel haben wir die meiste Arbeit zu leisten, denn wir müssen mit unseren S.A.-Leuten in die dunkelsten Quartiere der Großstädte vordringen …« Am dunkelsten war der unterirdische Gang von Görings Palais zum Reichstag, der pünktlich eine Woche später lichterloh brannte.

»Und nun, meine Herren, an die Kasse«, bat Hjalmar Schacht, der als Reichsbankpräsident mit seinem speziellen Finanzierungsinstrument, den Mefo-Wechseln, eine gigantische Aufrüstung für den Krieg ermöglichte. Die Herren zahlten gerne. Insgesamt zwei Millionen und 41.450,50 Mark rechnete Schacht bei den Nazis ab und überwies sie ordnungsgemäß unter Abzug seiner Telefon- und Portokosten von 2,50 Mark.

Anfang 2018 erschien bei Matthes & Seitz unter dem Titel »Die Tagesordnung« ein Buch des französischen Schriftstellers Éric Vuillard, das dieses in Deutschland viel zu wenig bekannte Spendentreffen Hitlers mit der Industrie exakt anhand der seit dem Nürnberger Prozess gedruckten Dokumente nacherzählt und einordnet. Vuillard: »Dieses Treffen vom 20. Februar 1933, in dem man einen einmaligen Moment der Arbeitgebergeschichte sehen könnte, ein unerhörtes Zugeständnis an die Nazis, ist für die Krupps, die Opels und die Siemens nicht mehr als eine alltägliche Episode des Geschäftslebens, ein banales Fundraising. Sie alle sollten das Regime überleben und in Zukunft mit ihren jeweiligen Erträgen noch weitere Parteien finanzieren. Doch um besser zu verstehen, was dieses Treffen vom 20. Februar bedeutet, um seinen Ewigkeitsgehalt zu begreifen, müssen wir diese Männer künftig bei ihrem Namen nennen. Nicht mehr Günther Quandt, Wilhelm von Opel, Gustav Krupp und August von Finck versammeln sich an jenem frühen Abend des 20. Februar 1933 im Reichstagspräsidentenpalais; es müssen andere Namen her.«

Sie sind überall

Die zwei Dutzend Biedermänner heißen weder Günther Quandt oder Georg von Schnitzler noch Hugo Stinnes, junior, oder August von Finck, senior. Oder sonstwie. Nein, sie heißen, stellt Vuillard richtig, »BASF, Bayer, Agfa, Opel, I. G. Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Unter diesen Namen kennen wir sie. Kennen sie sogar bestens. Sie sind hier, unter uns und zwischen uns. Sie sind unsere Autos, unsere Waschmaschinen, unsere Reinigungsmittel, unsere Radiowecker, unsere Hausversicherung und die Batterie in unserer Uhr. Sie sind überall, in Gestalt von Dingen. Unser Alltag ist der ihre. Sie heilen und bekleiden uns, fahren uns über die Straßen der Welt und lullen uns ein. Und die an jenem 20. Februar im Reichstagspräsidentenpalais versammelten vierundzwanzig Biedermänner sind nichts anderes als ihre Bevollmächtigten, der Klerus der Großindustrie; Hohepriester des Ptah. Reglos verharren sie dort, wie vierundzwanzig Rechenmaschinen an den Toren zur Hölle.«

Vor dem Tor zur Hölle stand an jenem siebten Abend vor dem Reichstagsbrand, der die Machtübergabe in die Machtergreifung verwandelte, Adolf Hitler und sprach: »Innere Ruhe gibt es aber nicht eher, als bis der Marxismus erledigt ist.« Entweder durch die kommende Wahl. Oder es werde »ein Kampf mit anderen Waffen geführt werden, der vielleicht größere Opfer fordert«. Er möchte das »gern vermieden sehen«.

Doch es war nicht zu vermeiden, dass die Erledigung des Marxismus Millionen Opfer erforderte, bis endlich am 30. April 1945 Adolf Hitler nahezu bis zum letzten Blutstropfen kämpfend, sich die Kugel gab. Des Führers unerbittlicher Kampf gegen den Marxismus hat sich ausgezahlt. Dieser Kampf lebte fort, was immer man auch heute unter ihm versteht.

Zeit-Chef Giovanni di Lorenzo interviewte in der Ausgabe seiner Wochenzeitung vom 29. November den neuen Allianz-Chef Oliver Bäte, der, laut Spiegel, bereits »Managementtreffen mit Militärübungen auflockerte«. Bäte wurde, bevor er an die Spitze der Allianz rückte, bei der allmächtigen Beratungsfirma McKinsey sozialisiert, die auch unser Kriegsministerium zweckmäßig herrichtet. Zeit-Frage an Bäte: »Finden Sie es gerecht, dass sich ein normaler Angestellter bei der Allianz keine Wohnung in München leisten kann?« Bäte-Antwort: »Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer Begriff. Ich weiß nicht, was das ist.« Der Führer ist nicht umsonst gestorben. Sein Kampf gegen den Marxismus hat sich gelohnt – zumindest bei der Allianz.