Peter Parker lässt sich scheiden. Er ist alt und fett geworden, ersetzbar. Peter Parker tritt ab. Seine großen Erwartungen erfüllten sich nicht. Aber selbstverständlich überlebt Peter Parker noch sein eigenes Grab. Denn Peter Paker wird immer Spider-Man sein. Und wenn nicht er, das Original, dann eben irgendein anderer aus einem der unzähligen Universen, deren mögliche Existenz auch von den Physikern zumindest nicht ausgeschlossen wird.

Es gibt nur eine Welt, das stimmt möglicherweise schon, aber die könnte einen Doppelgänger haben, und der wiederum auch einen und der noch einen usw. In diesem Gedankenspiel ist die Frage nach Original und Kopie, Echtheit und Trugbild müßig. Besonders gut für dieses Spiel ausgerüstet ist die Figur des Superhelden. Schließlich ist der Superheld von Beginn seiner Erschaffung an sein eigener Doppelgänger gewesen. Seine Fragen sind von jeher: Woher komme ich, wer bin ich, warum bin ich zugleich auch das da? Das gilt besonders für Spider-Man und seine Filmreihen, die aufgrund eines Engagements der Firma Sony wiederholt von vorne anfangen mussten. Zwangsläufig entstanden so verschiedene Spider-Man-Versionen. Die jüngste, der Animationsfilm »Spider-Man: A New Universe«, setzt dem die Krone auf. Nicht nur bekommt Spider-Man ein auf ihn zugeschnittenes Multiversum der Doppelgänger, dieses wird auch noch demokratisiert: Im Grunde kann jedermann mit dem passenden Kostüm zu Spider-Man werden.

Für Superhelden ist kaum ein Medium angemessener als der Animationsfilm. Technisch betrachtet, sind mittlerweile praktisch alle Filme mehr oder weniger Animationsfilme, aber das heißt nicht, dass sie auch ein »zeichnerischer« Stil auszeichnet, der auf seine Herkunft aus dem Marvel-Comic-Universum hinreichend stolz ist. In »Spider-Man: Into the Spider-Verse« (Originaltitel) ist das gelungen. Nicht nur, dass die kantigen Schriftelemente des Comics in das Bild eingebaut werden, der Stil findet auch einen Kompromiss zwischen dem glatten Fotorealismus der andauernden Spätphase und der psychedelischen Knallbuntheit der Blütezeit. Tieforange leuchtet die New Yorker Hafenlandschaft neben dem Schwarz der Hochhausfassaden und dem Niveadosenblau des Nachthimmels, während dieses animierte Kostüm-Dingens in dem Spektrum scheinbar ziellos herumfliegt.

Damit das »Spider-Verse« so farbenprächtig aufblühen kann, muss Peter Parker/Spider-Man zunächst einmal sterben. Fast beiläufig erledigt ihn der mächtige Kingpin, seit den späten 60ern einer seiner Erzfeinde. Auch der hat eine unglückliche Familiengeschichte. Frau und Kind haben ihn verlassen. Er sucht nach dem Paralleluniversum, in dem sie zu ihm zurückfinden. Das öffnet freilich Tür und Tor zu allerhand anderem.

Ein neuer Spider-Man in Brooklyn heißt Miles Morales, Sohn eines afroamerikanischen Polizisten und einer puertoricanischen Krankenschwester. Er geht noch zur Schule, wird in Physik über das Multiversum unterrichtet, während ihm seine neuen, noch unkontrollierbaren Spinnenkräfte nichts als Spott und Ärger einbringen. Das »Werden« des Superhelden orientiert sich an der Pubertät, dem Ärger mit dem Körper. Kaum erblickt der neue Spider-Man das Mädchen seiner Träume, verheddert er sich in seinen klebrigen Spinnenfäden. Als Schulaufgabe bekommt der Junge Charles Dickens’ »Great Expectations« mit, aber sein eigentlicher Entwicklungsroman heißt HipHop. Nicht zufällig ereilt ihn der Spinnenbiss, der ihn in einen Spider-Man verwandelt, während ein mysteriöser Onkel ihm in einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel das »Writing« (das Graffiti-Zeichnen) beibringt. Im Hintergrund laufen die Beats von Biggie Smalls (alias Christopher Wallace, 1972–1997), einem von Brooklyns größten Söhnen.

In einer Dickens-mäßigen Friedhofsszenerie trifft Miles Morales auf Peter Parker: ein Wrack von 40 Jahren, schmerbäuchig, weil gefräßig und versoffen, phlegmatisch, depressiv und zynisch, von der Ehefrau längst verlassen, seiner Rolle als Spider-Man offenkundig überdrüssig. Andere Dimensionen halten weitere Versionen bereit. In einer ist Peter Parkers erste Freundin Gwen Stacy nicht (wie in »The Amazing Spiderman«, Heft Nr. 121, 1973, oder dem gleichnamigen Film von 2012) im Spinnennetz gestorben, sondern zu Spider-Woman geworden. Die 1930er schicken eine desillusionierte »Noir«-Version in Schwarz-Weiß. Die Zukunft bietet ein japanisches Schulmädchen, Peni Parker, mit Pokémon-Panik und Spinnenrobotor. Und dann ist da plötzlich noch Spider-Ham, scheinbar eine verdorbene Mischung aus Schweinchen Dick und Wonder Wart-Hog, aber tatsächlich hat es auch Spider-Ham, die Schinkenspinne, im Marvel-Comic-Universum seit 1983 schon gegeben.

Und während Peter Parkers Tante May sicherheitshalber Spinnenkostüme aller Epochen im Wandschrank bereithält, bietet eine Cartoonversion des im November mit 95 Jahren verstorbenen Stan Lee schlecht sitzende Spider-Man-Kostüme im Ausverkauf an: »Irgendwann passen sie alle!« behauptet dieser Stan Lee, was wohl auf den skrupellosen Geschäftssinn des realen Vorbildes genauso anspielt wie auf dessen Eklektizismus und nicht zuletzt das Egalitäre dieser neuen Produktlinie: Der Kunde von heute ist schon der Superheld von morgen.

Das allein erzählt die Geschichte dieses Films. Am Ende einer Epoche wollten sie vermutlich gar nicht viel mehr, als kurz vor Weihnachten noch einen Haufen Spinnenspielzeug zu verkaufen. Abkochen und abgreifen. Aber dann haben sie einfach zu viele schlaue und phantasievolle Leute engagiert und plötzlich einen die große Müdigkeit enthusiastisch überwindenden Film gemacht. Den besten des Franchise seit Sam Raimis wunderschönem »Spider-Man 2« (2004).