Wüste Kicker

Katar ist ein wichtiger Sponsor des FC Bayern München – auch in diesem Jahr findet das Wintertrainingslager des Vereins in dem Wüstenstaat statt, der 2022 die WM austragen wird (Aufnahme vom 5.1.2012) Foto: picture alliance / Pressefoto Ulmer

WM-Finale in Katar: Zur großen Überraschung bleibt der Gastgeber bis zum Schluss im Turnier und unterliegt nur knapp gegen Frankreich. Vorausgegangen war ein zweiter Platz in der Gruppenphase, hinter Spanien. In den K.-o.-Spielen setzt man sich gegen Österreich, Deutschland und Polen durch. Man schrieb das Jahr 2015.

Wenn es nach dem Willen der Gastgeber geht, darf die Handball-WM als Vorlage für das ganz große Spektakel in vier Jahren dienen: die Fußball-WM am Golf mit Showdown am 18. Dezember 2022. Der Erfolg von 2015 jedenfalls kam nicht von ungefähr: Mit Valero Rivera vom FC Barcelona wurde der bis heute wohl erfolgreichste Vereinstrainer der Welt verpflichtet und zudem eine Auswahl an Spitzenspielern aus anderen Ländern rekrutiert. Dazu reicht es beim Handball, drei Jahre lang nicht für ein anderes Land gespielt zu haben. So einfach ist das im Fußball nicht, auch wenn die FIFA die Regeln punktuell aufgeweicht hat.

Aus diesem Grund haben katarische Scouts bereits vor Jahren mit einer großangelegten Talentsuche begonnen. Jährlich sichteten mehr als 6.000 von ihnen junge Spieler vor allem in Afrika. Im Senegal liefen in einer Außenstelle der »Aspire Academy«, des katarischen Leistungszentrums, die Fäden zusammen. »Diese Jungs sind die Verheißung für ein goldenes Zeitalter des Fußballs im Emirat, und den Besten winkt der katarische Pass«, schrieb die Welt (16.3.2015). Wer es schafft, wird in Katar weiter gefördert oder sammelt in der belgischen Liga Spielpraxis beim KAS Eupen, einem Profiklub in katarischem Besitz. Die Scharnierfunktion ins Emirat hat mit Andreas Bleicher ein ehemaliger Leiter des rheinischen Olympiastützpunktes inne. Mit den Scouting-Methoden vollzieht Katar nach, was bei europäischen Topklubs gang und gäbe ist. Von neokolonialem Stil war die Rede, als die »Football Leaks« vor rund zwei Jahren ans Licht brachten, was der Spiegel so zusammenfasste: »Spieleragenten und Vereine fischen Teenager aus armen Ländern ab, kaufen Anteile an ihnen wie an Investmentfonds und zwingen sie in sittenwidrige Verträge. Die Talente sind dabei nur Spielmasse: Entweder sie werfen etwas ab, oder sie werden weggeworfen. Ausgetauscht gegen die nächsten Jugendlichen, die sich ins Fußballkasino locken lassen.« (10.12.2016)

Großaufträge aus dem Emirat

Welche Spieler in der Adventszeit 2022 im WM-Finale stehen werden, bleibt abzuwarten. Als sicher gilt indes der Austragungsort: Lusail, eine Retortenstadt nordöstlich von Doha, die derzeit gebaut wird. 2011, kurz nach Vergabe der WM, erhielt die Dorsch-Gruppe, ein Offenbacher Ingenieurdienstleister, den Zuschlag für die Bauaufsicht über das damals auf 45 Milliarden Euro taxierte Projekt. Das weist darauf hin, wer schon früh ein Interesse daran hatte, die WM in der Wüste austragen zu lassen: Für Hochtief, Siemens, Deutsche Bahn und Co. winkten Großaufträge für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen, und das bei profitablen Arbeitsbedingungen. Ungeachtet der Gerüchte über die Bestechung von FIFA-Delegierten aus afrikanischen und asiatischen Ländern: Ohne das Drängen aus den Wirtschafts- und Fußballmächten Deutschland und Frankreich wäre die WM am Golf kaum denkbar.

Bevor diese Anfang Dezember 2010 vergeben wurde, herrschte in Berlin und Paris rege Betriebsamkeit. Im März reiste Christian Wulff, noch als Ministerpräsident von Niedersachsen, zusammen mit der Führung von Volkswagen und Porsche ins Emirat. Im Mai bestaunte Kanzlerin Merkel in Katar »beeindruckende Projekte«, an denen die »deutsche Wirtschaft natürlich Anteil haben« wolle. Im September hielt Wulff im Schloss Bellevue vor dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani und deutschen Wirtschaftsvertretern eine Tischrede: Man habe Interesse am »Zugang zu den katarischen Gasvorkommen« und könne »an der weiteren Modernisierung« des Landes mitwirken. Der damalige Vorstandschef von Hochtief, Herbert Lütkestratkötter, tagte mit Angela Merkel und der katarischen Führung. Bereits zuvor hatten deutsche Planungs- und Architekturbüros wie »AS und P – Albert Speer und Partner« für Katar die rund 700seitigen Bewerbungsunterlagen erstellt. Auffällig auch: Wenige Wochen nach der Vergabe, im Januar 2011, schlug der FC Bayern erstmals sein jährliches Trainingslager in Katar auf. Und Franz Beckenbauer, FIFA-Delegierter bei der Abstimmung über die WM, sollte im Juni 2011 Manager der Hamburger Reederei »Erck Rickmers-Schifffahrt« als Berater nach Doha begleiten.

In Frankreich arrangierte der damalige Präsident Nicolas Sarkozy kurz vor der WM-Vergabe ein Treffen im Élysée-Palast. Mit dabei: Ein Vertreter Katars und Michel Platini, damals Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee. 2011 wurde Sohnemann Laurent Platini zum Europa-Chef von Qatar Sports Investment (QSI). Im selben Jahr sicherte sich dieser Staatsfonds 70 Prozent der Anteile am Spitzenclub Paris St. Germain, 2012 die restlichen 30. Der Trikotdeal mit Barça war da bereits unter Dach und Fach. Hinzu kam das klassische Mittel Korruption. Selbst in FIFA-Kreisen war von einer »gekauften WM« die Rede. Zur allseits bewährten Grauzone zählten Freundschaftsspiele mit ungewöhnlich hohen Gagen, wie etwa die Begegnung Argentinien gegen Brasilien in Doha (1:0) wenige Wochen vor der FIFA-Tagung von Ende 2010.

Katar-Deutschland-Forum

Im September 2018 rief eine ganzseitige Anzeige in der Süddeutschen Zeitung ins Gedächtnis: »An der Vorbereitung und Umsetzung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 sind auch zahlreiche deutsche Unternehmen beteiligt.« Unterstützt wurde das ungewöhnlich große Inserat unter anderem vom State of Qatar, zahlreichen Unternehmen und Banken aus dem Emirat sowie vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Deutschen Bank. »Deutschland und Katar auf gemeinsamem Kurs«, lautete die Titelzeile. Gerade hatte in Berlin das »Katar-Deutschland-Forum« mit rund tausend Teilnehmern getagt, allen voran die Kanzlerin und der Emir, der am Rande mit Karl-Heinz Rummenigge aus dem Vorstand der FC Bayern München AG zusammenkam – schließlich ist Qatar Airways seit dieser Saison Platinsponsor des FC Bayern. Auf dem Forum wurde ein gemeinsamer Wirtschaftsrat vereinbarte, zudem schloss man lukrative Verträge ab. Im Ergebnis sollen sich die katarischen Investitionen in Deutschland von 25 auf 35 Milliarden Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre erhöhen. Derzeit ist das Emirat mit einem Anteil von rund 17 Prozent nach Porsche und dem Land Niedersachsen drittgrößter Teilhaber bei VW, auch bei der Deutschen Bank ist man mit circa sechs Prozent Großaktionär. Künftig wolle man auch in mittelständische Unternehmen investieren, unter anderem aus der Finanzbranche, dem Gesundheitssektor und dem IT-Bereich, so Scheich Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, Leiter der katarischen Investmentbehörde (QIA). In der Annonce der Süddeutschen Zeitung wurden Vereinbarungen und Absichtserklärungen etwa mit Glassglobal aus Düsseldorf, Ehrhardt und Partner aus dem Boppard (Warehouse-Logistik) oder der Technischen Universität München genannt.

Gewichtiger ist wohl der Auftrag für den Bau eines Flüssiggasterminals in Niedersachsen. Bei einem Besuch des Tiefwasserhafens von Wilhelmshaven senkte der Botschafter von Katar im November den Daumen über die Konkurrenten aus Stade und Brunsbüttel. Auf Export von Flüssiggas gründet der unbeschreibliche Reichtum des Emirats, das im Persischen Golf mehrheitlich über die weltweit größten Reserven verfügt – der kleinere Teil davon liegt auf iranischem Gebiet. Die Dimensionen des Erdgasfeldes übersteigen das gemeine Vorstellungsvermögen: rund 1,3 Billiarden Kubikfuß oder in Erdöleinheiten: 221 Milliarden Barrel (1 Barrel = 159 Liter). 1971 unter Beteiligung von Shell entdeckt, wurde 1996 mit dem Export in Form von verflüssigtem Naturgas (LNG) begonnen. Das war der Ausgangspunkt für den furiosen Aufstieg Katars, der sich nach und nach in politische Bedeutung ummünzte.

Ansehen verschaffte sich das Emirat mit einer zwar prowestlichen, aber vor allem gegenüber anderen Golfstaaten relativ eigenständigen Außenpolitik, einschließlich einer Vermittlerrolle zwischen Konfliktparteien in Krisenherden, etwa in Israel/Palästina, in Eritrea/Äthiopien oder im Sudan. Gerne lässt man sich als »diplomatische Drehscheibe« feiern, erst im November kamen in Katar wiederholt Taliban-Vertreter mit einer US-Delegation zusammen.

Soft-Power- und Kriegspolitik

Neben dem Tourismus und kostspieligen Kunstsammlungen betreibt das Land vor allem mit der Ausrichtung internationaler Sportwettkämpfe erfolgreiche Soft-Power-Politik. Die Politik der »sanften Macht« soll mit einer schillernden Fußball-WM ihren vorläufigen Gipfel finden. Damit befasste sich im September 2018 auch ein Artikel in der britischen Zeitschrift International Affairs (5/2018), die unter dem Dach von »Chatham House«, einem Thinktank aus dem Dunstkreis der NATO, erscheint. Der Beitrag von Paul Michael Brannagan und Richard Guilianotti weist zugleich auf eine Kehrseite hin, auf die Möglichkeit von »Soft Disempowerment«, also von sanfter Entmachtung. Begründet wird das vor allem mit einer wenig vorteilhaften Berichterstattung über die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der künftigen WM-Stätten. Meldungen von Hunderten tödlich verunglückter Arbeitsmigranten, wie sie in den Jahren 2013 ff. häufiger zu vernehmen waren, wiederholten sich bisher zwar nicht, doch noch im September waren Schlagzeilen zu finden wie »In Katar sind Gastarbeiter weiterhin moderne Sklaven« (Neue Zürcher Zeitung, 26.9.2018). Mitunter werden auch davon profitierende Baukonzerne genannt wie Mercury Mena oder das französische Unternehmen Vinci. Doch werden solche Berichte seltener. Das mag an der medialen Ausrichtung liegen, aber auch daran, dass es zwischenzeitlich leichte Verbesserungen gab. Damit reagierte Katar auf anhaltenden Druck vor allem internationaler Gewerkschaftsverbände, zumal man sich, je näher die WM rückt, solche Nachrichten immer weniger leisten kann.

Noch sehr viel weniger präsent ist in den westlichen Medien die Unterstützung von Dschihadisten auf verschiedenen Kriegsschauplätzen. Ein Musterfall war der Angriff auf Libyen 2011, für den Katar nicht nur sechs »Mirage«-Kampfflugzeuge und zwei Transportflugzeuge entsandte. »Insgeheim nahmen auch katarische Soldaten an den militärischen Bodeneinsätzen gegen das Regime teil«, hält die Journalistin Diana Johnstone in ihrem 2016 auf deutsch erschienenen Buch »Die Chaos-Königin. Hillary Clinton und die Außenpolitik der selbsternannten Weltmacht« fest. Zudem räumte ein katarischer Generalmajor ein, als »Vermittler zwischen den Rebellen und den NATO-Truppen« agiert zu haben (The Guardian, 26.10.2011). Und Syrien? Angesichts der Vorwürfe, Banden mit Verbindungen zu Al-Qaida oder dem »Islamischen Staat« unterstützt zu haben, bekannte Scheich Hamad ibn Dschasim ibn Dschaber Al Thani, einstiger Ministerpräsident des Emirats, im Herbst 2017, Katar, Saudi-Arabien, die Türkei und die USA hätten Gruppen in Syrien von Anfang an mit Geld und Waffen geholfen. Saudi-Arabien habe Katar aufgefordert, dabei voranzugehen.

Blockade am Golf

Derweil ist das Emirat seit 2017 nicht mehr am Krieg gegen den Jemen beteiligt, zum saudischen Nachbarn herrscht seit rund anderthalb Jahren Funkstille. Geknirscht hatte es in den vergangenen Jahren des öfteren im Gebälk. So 2011, als Katar während des »Arabischen Frühlings« in Ägypten die Muslimbrüder mit Milliardensummen förderte, um die Proteste zu kanalisieren. Saudi-Arabien war not amused und verhalf (zusammen mit anderen Mächten) 2013 General Abdel Fatah Al-Sisi an die Macht. Das Verhältnis zwischen den beiden Golfmonarchien blieb fortan unterkühlt, zum offenen Bruch kam es im Juni 2017: Kurz nach einem Besuch von US-Präsident Donald Trump verhängte Saudi-Arabien gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Bahrain eine Blockade gegen Katar. Die Hauptforderungen: Die Politik des Ausgleichs mit dem Iran und die Förderung der Muslimbrüder fallen zu lassen sowie den Sender Al Dschasira einzustellen.

Bislang konnte das Emirat der Abriegelung trotzen, wie Anfang Dezember der selbstbewusste Austritt aus der OPEC unterstrich. Große Unterstützung erfuhr man aus der verbündeten Türkei, der man im Gegenzug in der Währungskrise vom Sommer 2018 mit Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar dankte. Das Bündnis hat auch eine militärisch Komponente: Im Emirat ist ein Kontingent von türkischen Soldaten stationiert, und im Oktober empfing Verteidigungsminister Hulusi Akar seinen katarischen Amtskollegen mit allen Ehren in Ankara. Die Beziehungen zu den EU-Ländern sowie nach Südamerika, wohin der Emir im Oktober reiste, hat Katar ebenfalls verbessert. Bleibt ein strategischer Faustpfand: Die USA setzen militär- und rüstungspolitisch sowohl auf die saudische als auch auf die katarische Karte, schließlich unterhält die US-Armee im Emirat den größten Stützpunkt der Region mit bis zu 10.000 dauerhaft stationierten Soldaten. Die Kriege gegen Afghanistan und den Irak wurden auch von dort aus koordiniert.

Störfeuer aus Saudi-Arabien

Wie sehr die Blockadepolitik Saudi-Arabiens auch auf die WM zielt, zeigt eine Aussage des Geheimdienstchefs der Vereinigten Arabischen Emirate, Dahi Khalfan Tamim, von Herbst 2017: »Wenn die WM Katar verlässt, wird auch die Krise vorbei sein (…), weil sie dafür geschaffen wurde.« Dass sich Katar mit der WM für die Weltöffentlichkeit herausputzen kann, soll verhindert werden. Thomas Kistner, Sportredakteur der Süddeutschen Zeitung, spricht von einem »veritablen Masterplan gegen das WM-Projekt in Katar«. Hierzu zählt auch der von Saudi-Arabien aus betriebene Piratensender Beout-Q, der den katarischen Sender Be in Sports anzapfte, um in der Region attraktive Spiele zu übertragen. Die FIFA blieb still, obwohl davon auch vergangene WM-Spiele betroffen waren.

Denn in Gianni Infantino hat Riad einen Verbündeten gefunden. Im Frühjahr warb der ­FIFA-Präsident in seinem Verband für eine undurchsichtige 25-Milliarden-Offerte für neue Turnierformate. Maßgeblicher Akteur dabei: Saudi-Arabien. Nach Einsicht eines sogenannten Term Sheets deckte die Süddeutsche Zeitung im November den Kern des Vorhabens auf: Die Digital-, Marketing- und TV-Rechte, also die Filetstücke der FIFA, sollen an Investoren veräußert werden. Und zwar an zwei von London aus agierende Akteure: »Centricus Partners LP« und »SB Investment Advisors Limited (SBIA)«. Letzterer wird von dem japanischen Technologiekonzern Softbank kontrolliert, beide pflegen enge Kontakte zu Saudi-Arabien und dessen Staatsfonds.

Mehr Geltung im Fußball-Business will man sich unterdessen mit einigen vermeintlichen Highlights verschaffen: Mitte Oktober fand das hundertste Jubiläumsduell Brasilien gegen Argentinien in Dschidda statt, im Januar 2019 sollen im dortigen King-Abdullah-Stadion Juventus Turin und der AC Mailand um den italienischen Ligapokal spielen. Auch aus Deutschland wurde die innen- wie außenpolitisch autoritärste der Golfdiktaturen sportlich aufgewertet: Zum letzten Testspiel vor der WM in Russland gastierten die »grünen Falken« im Juni in Leverkusen. Zu dieser Zeit wurde auch der Aufbau einer Oliver-Kahn-Torwart-Academy in Saudi-Arabien im Auftrag des dortigen Sportministeriums und des Fußballverbandes öffentlich bekannt. Allein von »einer Modernisierung des Landes« (Oliver Kahn) oder von einem »bemerkenswerten Prozess der Öffnung« (DFB-Präsident Reinhard Grindel) ist ein gutes halbes Jahr später nicht mehr die Rede.

Derweil bleibt aus Sicht Riads das übergeordnete Ziel, dem ungeliebten Nachbarn in die WM 2022 zu grätschen. Im April beantragte der südamerikanische Verband Conmebol, offenbar in Abstimmung mit Infantino, das Turnier bereits 2022 auf 48 Länder aufzustocken. Für den kleinen Golfstaat allein wäre das kaum zu stemmen. Laut einem Bericht der FAZ von Ende Oktober traf sich Infantino dazu mit dem angeblich verhandlungsbereiten Emir von Katar. Es werde geprüft, ob die WM gemeinsam etwa mit Saudi-Arabien ausgetragen werden könne. Den Ruf des Weltfußballs würde das sicherlich noch weiter ruinieren. Doch womöglich war die Meldung eine Ente aus Riad. Doha reagierte darauf kess: Man plane, Mannschaftsquartiere in den Iran auszulagern.

Sportliche Erfolge?

Rein sportlich ist Katar dabei, sich zu mausern: Einem 4:3 gegen Ecuador im Oktober folgten im November in Lugano ein überraschender 1:0-Sieg gegen die Schweiz – auch im Alpenland investiert das Emirat in großem Stil – und ein 2:2 gegen Island. Zudem sicherte man sich das Ticket für die U-20-WM 2019 in Polen. Eine erste größere Bühne bietet sich im Juni 2019: Da gastiert Katar bei der, ja richtig: Südamerika-Meisterschaft, der stolzen Copa América. Fehlt nur noch der richtige Trainer. Lange Zeit sprach vieles für Josep »Pep« Guardiola, der im Herbst seiner Karriere selbst in Katar gespielt, für Barça den Trikotdeal mit eingefädelt und 2015 als Bayern-Coach im Trainingslager von Doha eine gemeinsame Pressekonferenz mit Mansur Al-Ansari, dem Chefdirektor der katarischen Nationalelf, gegeben hatte. Warum sollte es Guardiola nicht seinem Freund Valero Rivera, dem katalanischen Handballer mit ähnlicher Karriere, gleichtun? Doch wie sagte Felix Magath einst: Das Problem mit Vorhersagen ist, dass sie die Zukunft betreffen. Und so kam im Sommer dieses Jahres noch ein großer Name ins Spiel, der für Erfolg und Glanz steht: Zinédine Zidane, zuletzt als Coach von Real Madrid dreifacher Champions-League-Sieger in Folge. Schon seit längerem dient Zidane dem Emirat als WM-Botschafter, vor einigen Monaten unterbreitete man ihm Berichten zufolge für vier Jahre ein Angebot in Höhe von 200 Millionen Euro. Ob er es noch annimmt? Schade wär’s: Jener Zidane, der sich als französischer Nationalspieler selbstbewusst zu seinen algerischen Wurzeln bekannte. Einer, für den man mal sein konnte. Damals auf dem Bolzplatz, da war man gerne »Zizou«, der mit der Kopfnuss, ein Zauberer am Ball.