Frühlingserwachen, alles andere als zart

»Die Mädchen von 58«. Ferienlager waren in den 50ern keine romantische Angelegenheit Foto: Siegert

Es ist in Frankreich bis in die Gegenwart üblich, dass Kinder und Jugendliche, sofern sie nicht der Oberschicht angehören und mit ihren Eltern den Sommer in einer Strandvilla an der Côte d’Azur verbringen, ein Ferienlager besuchen. Wer einmal das zweifelhafte Vergnügen hatte, eingekeilt zwischen ungefähr sechzig nahezu hysterisch euphorisierten Schülern eine mehrstündige Zugfahrt von Toulouse nach Marseille zu verbringen (inklusive der chorischen A-capella-Darbietung aller aktuellen Pop-Hits, mehrfache Wiederholungen ausdrücklich nicht ausgeschlossen), kann sich eine grobe Vorstellung davon machen, welche Bedeutung diese Ferienlager in der jugendlichen Lebenswelt einnehmen. Weil auch die Betreuer in der Regel Jugendliche oder junge Erwachsene sind, bietet eine solche Ferienaktivität für die meisten ungewohnte Freiheitsgrade abseits der elterlichen Autorität. Auch für die Annäherung der Geschlechter sind die Ferienlager gewissermaßen eine Institution, Küsse und weitere Zärtlichkeiten werden ausgetauscht, ein »Frühlingserwachen«, wenn man so will.

Doch manches Mal geht es auch weniger zart zu. Das erzählt die französische Schriftstellerin Annie Ernaux in »Erinnerung eines Mädchens«, nach ihrem das autobiographische Genre geradezu neu erfindenden Roman »Die Jahre« (siehe junge Welt vom 8. März 2018) die neueste Übertragung eines ihrer Werke in die deutsche Sprache. Ernaux bleibt auch in diesem der Erkundung der eigenen Lebensgeschichte treu. Das ist deswegen gelungen, weil sie sich auch für die kollektiven Bedingungen ihrer individuellen Biographie interessiert. In den Erfahrungen des einzelnen spiegeln sich die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Epoche. Ernaux schildert, wie sie Ende der fünfziger Jahre als Betreuerin in einem Ferienlager auf dem Lande ist. Auf einer Party kommt sie einem älteren Betreuer näher, der sie mit auf sein Zimmer nimmt. In der Folge kommt es zu körperlichen wie seelischen Grobheiten, das Sexuelle bleibt strikt einseitig, und danach erfährt die junge Frau zudem unvermittelte Zurückweisungen, der Betreuer sucht sich eine andere Bettgefährtin.

Das erfährt »das Mädchen von 58«, wie sich Ernaux Distanz erzeugend in dem Buch nennt, durchaus ambivalent. Das Erwachen des Sexus ist durch die übergriffige Situation reichlich unbefriedigend, aber das Begehren hat seine eigene Logik. Und auch die schwärmerische Verliebtheit, die sich trotzdem oder deswegen prompt einstellt, ein Reflex kleinbürgerlicher Moralvorstellungen. Schlimmer scheint so zunächst die Zurückweisung durch den Grobian als dessen Grobheiten. Und das Mädchen versucht, sich mit einem anderen Jungen darüber hinwegzutrösten. Das bringt ihr im konservativen Frankreich der fünfziger Jahre alsbald die Ächtung der Gruppe ein. Die anderen beginnen, sie zu demütigen. Sie hat den Ruf des »leichten Mädchens«. Begleitet wird das von Scham, die sich später nochmals steigert, bei der Lektüre der Bücher von Simone de Beauvoir. Scham über das eigene Verhalten, die Naivität, die Unterwerfung. Eine Reflexion, die Freiheit schafft durch Selbstentfremdung. Die aber auch neue Wunden schlägt.

Das ist das wahrlich Beeindruckende an »Erinnerung eines Mädchens«: Die Erzählung setzt nicht abstrakt das selbstbestimmte Individuum gegen die Verhältnisse, sondern erkundet die subtilen Verstrickungen, den Niederschlag der Verhältnisse im eigenen Selbst. Es ist keine romantische Geschichte vom Verlust einer vermeintlich naturwüchsigen Autonomie, sondern die Geschichte einer schmerzhaftem Suche danach, durch die eigenen Widersprüche hindurch. Die eigenen Rationalisierungen werden destruiert, als mit Zwang zur Anpassung verbunden aufgezeigt. Freiheitsmomente sind ohne Schmerz kaum zu haben. Das ist auch eine Geschichte vom schwierigen Ringen um weibliche Selbstbestimmung, die es sich in Zeiten reaktionärer Mobilisierung und eines in Belanglosigkeiten abgleitenden Netzfeminismus in Erinnerung zu rufen lohnt.