»Diese Männer behandelten uns wie Tiere«

Suhair Ali: Es ging ihnen gut vor dem Krieg. Sie hatten Arbeit, konnten ihre Familien ernähren, sie waren gute Leute. Aber in diesem Krieg sind sie vom Weg abgekommen. Sie haben aus dem Ausland viel Geld bekommen, auch Waffen wurden geliefert. Sie haben das angenommen und haben ihr früheres Leben vergessen. Sie haben nur noch über die Religion gesprochen, über den Islam. Aber die Art, wie sie darüber gesprochen haben, was sie angeordnet haben, hat mit dem Islam, den wir hier in Syrien praktizieren, nichts zu tun. Unsere Kultur ist älter als 10.000 Jahre, wir haben gelernt, mit allen Religionen zu leben. Hier in der östlichen Ghuta gab es eine alte jüdische Gemeinde, in Dschobar. Bis heute steht dort eine Synagoge.

Suhair Ali: In unserer Fabrik haben Syrer aus dem ganzen Land gearbeitet, aus Tartus, aus Latakia, aus Duma, aus den östlichen Vororten. Alle Religionen waren in unserer Fabrik vertreten, das hat nie eine Rolle gespielt, wir haben alle zusammengearbeitet. Ich bin überzeugt, dass diese Männer aus dem Ausland den Auftrag erhalten hatten, unser Land zu zerstören. Unsere Gesellschaft sollte zerstört werden. Hier in Syrien leben so viele verschiedene Religionen miteinander, das sollte zerstört werden, sie wollten Zwietracht zwischen uns säen. Religion war früher für uns kein Thema, sie war selbstverständlich. Die einen waren Muslime, die anderen Christen, wieder andere waren Alawiten und so weiter. So war das. Dann erst wurden die verschiedenen Religionen zum Thema gemacht. Um unser Zusammenleben zu zerstören. Die USA haben ihnen diesen Plan eingeimpft, Israel, andere Staaten. Es ist ihnen nicht gelungen.

Nodschud Harfusch: Wir wurden einige Tage später verschleppt und in Adra in einen unterirdischen Raum gesperrt. Wir waren ungefähr 40 Frauen und Kinder. Unsere Söhne waren alle jünger als neun Jahre. Bei unseren Töchtern gab es diese Beschränkung nicht. Der Raum, in dem wir festgehalten wurden, war so eng, dass wir uns nicht hinlegen konnten. Wir haben im Stehen geschlafen. Weil ich ein kleines Kind hatte – Mahmud war noch keine drei Jahre alt, als wir entführt wurden – hat man mir einen Stuhl gegeben. Ich konnte also Mahmud auf den Schoß nehmen. Mein Mann wusste nicht, dass meine Kinder und ich auch gefangengenommen worden waren. Wir wurden etwa fünf Monate in Adra festgehalten. Dann hat man uns nach Arbin gebracht. Dort waren wir 18 Tage, bevor sie uns nach Duma verlegten. Dort blieben wir ein Jahr und neun Monate gefangen. Die nächste Station war Ain Tarma. Dort waren wir etwa neun Monate. Dann kamen wir frei.

Suhair Ali: Meine Frau und ich, wir wunderten uns, als bewaffnete Kämpfer am Morgen unsere Wohnung angriffen. Doch dann fanden wir heraus, dass sie alle Häuser in Adra attackierten, in denen Leute lebten, die beim Staat angestellt waren. Erst klopften sie, und als wir nicht öffneten, schlugen sie die Tür ein. Sie beschimpften uns mit Worten, die ich nicht wiederholen kann. Sie schlugen mich, stießen mich die Treppe hinunter auf die Straße. Dort waren schon andere Männer, und mit ihnen wurde ich über die Straße getrieben. Ich sah viele Leichen auf der Straße und auf den Gehwegen liegen. Männer, Frauen, Kinder, alte Leute. Wir wurden gezwungen, in Busse zu steigen. Dort wurden uns die Augen verbunden, und die Busse fuhren los. Lange Zeit wusste ich nicht, was aus meiner Familie geworden war.

Aus dem syrischen Küstengebirgsort Baramanat Al-Mascheich stammt Suhair Ali, bis Dezember 2013 Direktor der staatlichen Gesellschaft für Spinnerei und Weben. Ausgebildet worden war der Ingenieur in Moskau, wo er seine erste Frau Olga kennenlernte. Aus dieser Ehe, die inzwischen geschieden ist, hat Suhair Ali zwei Kinder, Marjam und Samer. 2010 heiratete Suhair Ali seine zweite Frau, die Lehrerin Nodschud Harfusch. Aus dieser Ehe stammt Mahmud Ali, der heute sieben Jahre alt ist. Bis auf Samer, der in Moskau arbeitete, lebte die Familie in Adra, einem östlichen Vorort von Damaskus. Das Haus in Baramanat Al-Mascheich war für die Familie Ferien- und Wochenenddomizil. Beide Ehepartner arbeiteten, die Tochter studierte in Damaskus, in Adra hatten sie eine Wohnung in einer für staatliche Angestellte errichteten Siedlung. Suhair Ali war ein viel beschäftigter Mann, die syrischen Textilien waren wegen ihrer hohen Qualität international gefragt. Seine Frau Nodschud unterrichtete Englisch am Gymnasium in Adra. Die älteste Tochter Marjam studierte in Damaskus, als 2011 die Proteste in Syrien begannen, aus denen sich ein Krieg entwickelte. Am 11. Dezember 2013 wurde die Familie von maskierten und schwerbewaffneten Männern in ihrer Wohnung überfallen. Suhair Ali wurde entführt. Nodschud Harfusch brachte sich mit den Kindern Marjam und Mahmud Ali im Keller des Gebäudes in Sicherheit. Sie und die Kinder wurden wenige Tage später verschleppt. Erst drei Jahre später, im Dezember 2016, wurden sie freigelassen. Ihr Mann Suhair Ali kam erst nach vier Jahren wieder frei, im Dezember 2017. Karin Leukefeld traf die Familie in ihrem Heimatort Baramanat Al-Mascheich.

