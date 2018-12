Armut größtes Risiko

Flashmob von Hebammen gegen gefährliche Arbeitsbedingungen in Stuttgart (Mai 2015) Foto: dpa

Im Zuge der Mobilisierung zum Frauenstreik am 8. März 2019 formiert sich in Deutschland gerade eine neue Frauenbewegung mit internationalen Bezügen und starken klassenkämpferischen Elementen. Der Kampf um körperliche und reproduktive Selbstbestimmung ist dabei ein wesentlicher Motor. Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft werden hierzulande auffällig selten in der Debatte beleuchtet – das Recht auf sichere und kostenlose Abtreibungen steht oft als Synonym für körperliche und reproduktive Selbstbestimmung.

Das Sichtbarmachen der riesigen Herausforderung, die eine Schwangere, die ein Kind zur Welt bringen möchte, körperlich, emotional und ökonomisch zu stemmen hat, ist dagegen kaum feministisches Politikfeld. Obwohl gerade in diesem Bereich feministische Kämpfe mit einer Klassenperspektive gebündelt werden könnten.

Zum Beispiel gibt es für Kassenpatientinnen nicht ausreichend Geburtshäuser, die manche einer Klinik vorziehen, weil sich die Hebammen dort mehr Zeit nehmen können, die Atmosphäre persönlicher ist und nicht die Gefahr besteht, vielleicht unnötige medizinische Eingriffe aufgedrängt zu bekommen. In der Regel sind dort keine Ärztinnen oder Ärzte anwesend, werden aber bei größeren Komplikationen hinzugerufen.

Kaiserschnittrate zu hoch

»Die Kaiserschnittrate in Deutschland variiert stark von Klinik zu Klinik und liegt bei etwa 32 Prozent im Durchschnitt. Das ist mehr als doppelt soviel wie die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Höchstrate von zehn bis 15 Prozent«, sagt die Kultur- und Sozialanthropologin Alina Rörig aus Marburg. »Die Gefahr, in diese Interventionsspirale zu geraten, ist ein Nachteil einer Klinikgeburt«, so Rörig, die der Nachwuchsforscherinnengruppe »Politiken der Reproduktion« angehört, gegenüber junge Welt.

Trotz Claires Wunsch, ihr Kind im Geburtshaus zur Welt zu bringen, war die 40jährige wegen der Befunde eines freiwilligen Streptokokken-Tests gezwungen, zur Geburt ins Krankenhaus zu gehen. Bei der Entbindung 2016 waren die Wehen der Berlinerin dann zu unregelmäßig. Da es nicht schnell genug ging, bekam sie gegen ihren Willen Wehenmittel bis zur Höchstdosis verabreicht. Nach 15 Stunden wurde das Kind mit der Saugglocke geholt. »Ich kann selber nicht einschätzen, ob diese Mittelgabe notwendig war oder ob es ohne auch geklappt hätte. Die Hebamme war der Meinung, im Geburtshaus hätte ich einfach genug Zeit gehabt und wäre nicht zur Eile getrieben worden – beziehungsweise es hätte einfach so geklappt«. Auch Johanna aus Frankfurt am Main hat ähnliche Erfahrungen der Fremdbestimmung gemacht. Die zweifache Mutter erzählt im Gespräch mit junge Welt, dass bei der ersten Geburt die Wehen eingeleitet wurden, was einen regelrechten Wehensturm auslöste und letztlich dazu führte, dass ein Notkaiserschnitt gemacht werden musste. Dies geht mit Vollnarkose und danach starken Schmerzen einher. Die 37jährige beschreibt diese Erfahrung als traumatisch. Hinzu kommt, dass sie nach dem Kaiserschnitt im Aufwachraum alleine war und ihre erste Tochter erst Stunden nach der Geburt sehen durfte. Die 31jährige Sarah aus Berlin ist Mutter von zwei Kindern. Sie erzählt, dass ihr bei beiden Schwangerschaften von einer Hausgeburt abgeraten wurde. »Bei der ersten Geburt im Krankenhaus wurden mir mehrmals ein Kaiserschnitt und eine PDA angeboten, obwohl ich das klar abgelehnt habe«, sagt sie. Das Kürzel steht für Periduralanästhesie – ein Verfahren zur Betäubung von Rückenmarksnerven. »Es ging darum, die Geburt so schnell wie möglich voranzutreiben.«

Hinzu kamen Schikanen vom Jobcenter: Dieses habe ihr eine Woche vor der ersten Geburt noch ein Termin gegeben, sie immer wieder hingehalten und ihr zustehendes Geld nicht ausgezahlt. Als Alleinerziehende hat sie das besonders getroffen.

Gebären unter Kostendruck

Das Hebammengesetz von 1938 sieht vor, dass bei jeder Geburt eine Hebamme anwesend sein muss. »Dieses Gesetz wurde von den Nazis erlassen, um Frauen zu kontrollieren. Der Beistand einer Geburtshelferin ist dennoch lebenswichtig. Dass Alleingeburten so oft gutgehen, liegt an der Statistik, denn Komplikationen sind extrem selten. Es liegt nicht daran, dass die Frauen das besonders toll machen. Sie haben einfach Glück«, so Katharina Lüdemann gegenüber junge Welt. »Schwangerschaft und Geburt sind in Deutschland ein Markt«, erklärt die Chefärztin der Frauenklinik Delmenhorst, welche 900 Geburten im Jahr betreut. »Es wird sehr viel Geld für teilweise komplett sinnlose Vorsorgeuntersuchungen ausgegeben. Die Geburt selbst wird schlecht bezahlt, so dass es sich für die meisten Kliniken nicht lohnt, in Personal und Infrastruktur zu investieren«. Pro Entbindung gibt es von den Krankenkassen eine immer gleich hohe Pauschale – egal ob die Geburt zwei, drei oder 35 Stunden dauert.

Dies führe dazu, dass die Arbeitsbedingungen an den Kliniken miserabel sind und viele Hebammen und Ärztinnen nicht mehr in der Geburtshilfe arbeiten wollen. Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren verschärfen, da viele der derzeitigen Geburtshelferinnen in den Ruhestand gehen und nur wenige nachkommen.

Angstbesetztes Thema

In der Geburtshilfe selbst ist vieles von Angst dominiert. »Bei zirka einem Prozent aller Schwangeren treten bei der Geburt unvorhergesehen schwere Komplikationen auf. Die meisten Frauen sind jedoch gesund und können ein Kind aus eigener Kraft gebären. Das System ist aber so, dass Frauen schon in der frühen Schwangerschaft entmündigt werden und sich teilweise selbst entmündigen, weil sie nie gelernt haben, sich und ihrem Körper zu vertrauen. Schwangerschaft wird ständig kontrolliert und den Frauen die Illusion vermittelt, sie könnten ihr Kind verbessern, wenn sie zu noch mehr Untersuchungen gehen«, so Lüdemann. »Auf der anderen Seite werden gravierende Unterversorgungen nicht behandelt«. Frühgeburten und Totgeburten sind bei armen Frauen rund viermal häufiger als bei gutbürgerlichen. Auch in Deutschland. »Armut ist das größte Schwangerschaftsrisiko. Hier passiert aber von seiten des Gesundheitssystems sehr wenig«, erklärt die Ärztin.

Sich gut zu informieren, um möglichst viele Optionen offen zu haben, empfehlen alle Mütter Schwangeren. Schnell als mögliche »Risikogeburten« eingestufte Schwangerschaften, aber auch überbelegte Geburtshäuser machen eine freie Entscheidung jedoch oft unmöglich. Für Sarah steht fest, dass sie bei einer komplikationslos verlaufenden Schwangerschaft, wenn Mutter und Baby gesund sind, nie zu einer Geburt im Krankenhaus raten würde. Dabei kommen in Deutschland die meisten Babys in Kliniken zur Welt.

Für Claire gibt es nicht die eine richtige Empfehlung für Schwangere. Sie selbst könnte sich aufgrund ihres Sicherheitsbedürfnisses keine Hausgeburt vorstellen. Auf Argumente wie »Früher hat das doch auch geklappt« erwidert sie: »Ja, da sind allerdings auch viele dran verreckt.«

Politische Forderungen

Jedes Jahr am 25. November findet der »Roses Revolution Day« statt – ein Aktionstag für eine gewaltfreie Geburtshilfe. Als Gewalt in diesem Bereich definiert die Weltgesundheitsorganisation nicht nur körperliche Misshandlung und aufgezwungene oder ohne ausdrückliche Einwilligung vorgenommene medizinische Eingriffe, sondern auch tiefe Demütigung und verbale Beleidigung oder grobe Verletzungen der Intimsphäre. Am »Roses Revolution Day« legen Betroffene vor Kliniken und Geburtshäusern Rosen und Briefe nieder, in denen sie die dort erfahrene Gewalt klar benennen. Über diese symbolische Aktion hinaus braucht es politischen Druck. Am wichtigsten für eine Verbesserung der Situation ist laut Lüdemann eine vernünftige Vergütung der Geburtshilfe im deutschen Gesundheitssystem. »Was kein Geld bringt, ist nichts wert.« Lüdemann spricht von einem Skandal. Die Massenabfertigung in einem überlasteten System, das keinen Platz und keine Zeit für selbstbestimmte Geburt lässt, bringe Gebärende und Kinder in Gefahr.

»Das Thema Selbstbestimmung in Schwangerschaft und Geburt hat zuwenig Lobby«, betont die Wissenschaftlerin Rörig. »Es ist ein Frauenthema, und es fühlt sich so an, als wäre die Empörung viel größer, wenn es um Gewalt an männlichen Körpern ginge. Die außerklinische Geburtshilfe muss gestärkt werden, Hebammen müssen von der absurd hohen Haftpflichtversicherung befreit werden, damit dieser Beruf attraktiv bleibt. Kleine Kreißsäle müssen unterstützt werden. Geburtshilfe sollte zur Grundversorgung gehören.«