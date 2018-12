Nachschlag: Pharmatests an Heimkindern

Für Jahrzehnte bekamen in Pflege- und psychiatrische Einrichtungen gesteckte Kinder in der BRD zu spüren, was es bedeutet, durch technische und chemische Eingriffe »normalisiert« zu werden Foto: Patrick Pleul/dpa

In der Bundesrepublik waren auch in der Medizin nicht plötzlich die Ränge von Hitlergetreuen befreit, nur weil die Herrschaft der Faschisten in Deutschland offiziell beendet worden war. Für Jahrzehnte bekamen in Pflege- und psychiatrische Einrichtungen gesteckte Säuglinge, Kleinkinder und Minderjährige in der BRD am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutet, im Menschen nur etwas zu sehen, das durch technische und chemische Eingriffe »normalisiert« werden kann.

Anhand von Gesprächen mit Betroffenen, die noch heute an den Folgen der an ihnen durchgeführten Experimente leiden, schildert die am Mittwoch abend vom Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlte Sendung das Ausmaß der zahlreichen und systematischen Medikamentenversuche an westdeutschen Heimkindern. Die Pharmaindustrie versorgte demnach Heimdirektoren bereitwillig mit neuen Wirkstoffen, welche an Tausenden Kindern getestet wurden. Eine erschreckende Geschichte von bis heute ungestraften Verbrechen. (mb)