Streik der EVG: U-Bahnstation Berlin-Alexanderplatz am Montag morgen Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Die Aufregung war groß: Fahrplanänderungen, Zugausfälle und -verspätungen – am Montag stand der Verkehr auf den Schienen still. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte zum Streik aufgerufen. Die Wirkungen waren auch in der Folge noch zu spüren – z. B. in sogenannten sozialen Medien wie Twitter: »Wenn man den Hals nicht vollbekommt. Leistet erst mal anständige Arbeit und bringt die Züge pünktlich ans Ziel. Nichts leisten aber mehr Geld wollen, typisch Gewerkschaftler.« Oder: »Für eure lächerlichen und überzogenen Forderungen ein ganzes Land in Geiselhaft zu nehmen, ihr habt’s doch den Arsch offen! Wer regelmäßig gute Arbeit leistet und dann ein lächerliches Angebot bekommt, hat das Recht zu streiken. Aber gewiss nicht ihr! Autonome Züge jetzt!« Einer machte es kurz und knackig: »Möget ihr alle Tourette und Durchfall bekommen!«

So sind nun mal die »sozialen Medien«? Ein Blick auf die »Qualitätsmedien« des Landes: ARD-Kommentator Holger Ohmstedt griff die Streikenden bereits am Montag in den »Tagesthemen« scharf an. EVG und Deutsche Bahn hätten monatelang miteinander verhandelt, erfolgreich, aber dann: »Am Schluss ließ die Gewerkschaft alles platzen – wegen ein paar Euro.« Die EVG habe der »Versuchung« nicht widerstehen können, der »kranken Bahn noch eins mitzugeben«, Leidtragende seien »Millionen, die sich die Beine in den Bauch standen und froren«. Warum die Bahn »krank« ist? Kein Wort dazu.

Das erledigte dann am Dienstag der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef Neuß, im Deutschlandfunk – nicht ohne erst der Gewerkschaft eins mitzugeben. »Schuld für den Chaos-Montag trägt natürlich auch die EVG«, sagte er und wies darauf hin, dass die Opfer Bahnkunden seien, »selber Arbeitnehmer«. Könne man von »Geiselhaft« reden, will der Interviewer wissen. Das wäre ein »harter Ausdruck«, sagt Neuß, »aber es trifft in gewisser Weise schon zu. Denn gerade die Leute, die eigentlich überhaupt nichts dafür können, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, die leiden am meisten unter einem solchen Streik«. Zumindest stellte er dann im Gespräch klar, wer etwas für die »Verhältnisse« kann: »Die Arbeitsbedingungen bei der Bahn sind nicht optimal.«

Bei dem ganzen Eindreschen auf die Gewerkschaften ist dann irgendwie untergegangen, was Spiegel online am Dienstag meldete: Der frühere Bahn-Vorstand Rüdiger Grube habe 2017 für einen Monat Arbeit 2,3 Millionen Euro bekommen. Grube war im Januar nach acht Jahren an der Spitze des Konzerns zurückgetreten. Übrigens hat er auch in den Vorjahren als Vorstandschef nicht sehr viel weniger verdient.