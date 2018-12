Ein Hauch von Zensur

Großspenderin der Republikaner und US-Botschafterin in Warschau: Georgette Mosbacher (Beverly Hills, April 2012) Foto: Fred Prouser / REUTERS

Georgette Mosbacher, die US-Botschafterin in Warschau, ist keine professionelle Diplomatin. Sie ist eine Großspenderin der Republikaner, die zum Dank mit dem Posten belohnt bzw. belehnt worden ist. Sie hat ihr Vermögen mit Kosmetika gemacht, und einige Schminke kann das polnisch-US-amerikanische Verhältnis derzeit dringend gebrauchen. Denn seit einem Brief der Botschafterin an den »lieben Minister Morawiecki« vom 19. November hängt zwischen den in Warschau Regierenden und der Sendbotin des US-Präsidenten Donald Trump der Haussegen schief. Mit lustigen Folgen am Rande: PiS-nahe Medien entdecken seitdem in Georgette Mosbacher die Verkörperung des »hässlichen Amerikaners«.

Der Grund ist nicht nur die in der Tat undiplomatische, also kalkuliert unverschämte Form ihres Schreibens. Nicht auf polnisch, sondern auf englisch verfasst, mit dem falschen Titel für Morawiecki – er ist nicht »Minister«, sondern »Premierminister«, darauf legt man im titelverliebten Polen Wert – überschrieben, und Mosbachers Büro hielt es nicht einmal für nötig, einen Buchstabendreher im Namen des polnischen Innenministers zu korrigieren: Brudzinksi statt Brudzinski wurde er genannt.

Dieser Joachim Brudzinski war es auch, der den Unmut der Botschafterin erregt hatte. In einer Parlamentsdebatte stellte er öffentlich Vermutungen darüber an, eine Reportage des liberalen Fernsehsenders TVN24 über eine heimliche Hitlergeburtstagsfeier polnischer Nazis, Anfang des Jahres ausgestrahlt, sei womöglich von der Redaktion inszeniert worden, um Polens internationalem Ansehen zu schädigen. Was eigentlich die Eigentümer von TVN24 dazu sagten? Das Pech des Innenministers: Die Eigentümer sitzen in den USA, und was Angriffe auf die Freiheit ihrer Medien angeht, verstehen die keinen Spaß. Und so hielt Botschafterin Mosbacher der polnischen Regierung einen Vortrag über die Aufgaben einer »freien Presse« in einem »freien Land«.

Um es deutlich zu sagen: Noch ist die Knebelung der oppositionellen Presse, wenn man der Regierungspartei dieses Vorhaben unterstellt, mehr Absicht als Realität. TVN24 sendet und verdient, nach der Länge der Werbeblocks in der abendlichen Primetime zu urteilen, eine Menge Geld. Die Kosten für eine Werbeminute liegen jedenfalls bei dem liberalen Sender etwa viermal so hoch wie im staatlichen Fernsehsender TVP zur selben Tageszeit. Schlechter sieht es bei der Gazeta Wyborcza aus, dem wichtigsten Organ der liberalen Printmedien. Die Zeitung hat den Entzug der zahllosen Anzeigen und Pflichtmitteilungen staatlicher Dienststellen finanziell schmerzlich zu spüren bekommen. Statt dessen erfahren jetzt Leser der stramm rechten Gazeta Pol ska in ganzseitigen Anzeigen der staatlichen Rüstungsholding PGZ, welch vortreffliche Kampfhubschrauber in Polen produziert werden. Eine Anfrage des Satiremagazins Nie an die Herstellerfirma, bei der die Hubschrauber von Privatkunden erworben werden können, blieb unbeantwortet.

Der Großteil der Maßnahmen der Regierung gegen die oppositionelle Presse bleibt einstweilen indirekt. So musste zum Beispiel die Kanzlei von Regierungschef Mateusz Morawiecki Anfang November ins Internet gehen, um zu erfahren, was die Wyborcza an Korruptionsvorwürfen gegen die staatliche Bankenaufsicht erhob. Denn die gedruckten Abos der immerhin größten überregionalen Tageszeitung des Landes waren 2016 kurz nach dem Regierungsantritt der PiS in den Staatsbehörden en bloc abbestellt worden. Hiermit – die Vorwürfe waren auch online zunächst nur für Abonnenten zugänglich – erklärte der Warschauer Presseklatsch, warum die erste Stellungnahme Morawieckis mehr als einen halben Tag auf sich warten ließ. Ebenso verschwindet die Wyborcza aus den Bibliotheken von Schulen und Kasernen und aus dem Angebot der Tankstellen des staatlichen Mineralölkonzerns »Orlen«. Die Folgen: Die Zeitung musste ein Viertel ihres journalistischen Personals entlassen und Regionalausgaben zusammenlegen. Über Vertriebsbehinderungen seitens des teilstaatlichen Grossisten »Ruch« klagt auch die in der Auflage mit der jungen Welt vergleichbare linke Wochenzeitschrift Przeglad: Die Kioskpächter legten den Titel einfach nicht mehr aus.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Korruptionsaffäre scheint allerdings die PiS inzwischen vor offenen Zensurbemühungen nicht mehr zurückzuschrecken. Adam Glapinski, Präsident der polnischen Nationalbank und traditionell der Mann der PiS für Geldfragen, hat letzte Woche bei Gericht beantragt, dass alle Publikationen der Wyborcza und des Magazins Newsweek über seinen mutmaßlichen Anteil an den aufgeflogenen Machenschaften zurückgezogen werden müssen. Glapinksi hatte zumindest – soviel steht nachweislich fest – den inzwischen zurückgetretenen und inhaftierten Chef der Aufsichtsbehörde, Marek Chrzanowski, für dieses Amt empfohlen. Er hatte ihm auch trotz Plagiatsvorwürfen zur Habilitation verholfen, das trug zwei Tage später die Rzeczpospolita nach. Die Rache des Nationalbankpräsidenten: Auch ein Kommentar dieser absolut staatstragenden Zeitung, der im Interesse des Finanzstandorts Polen seinen Rücktritt forderte, sollte verschwinden – und zwar nicht nur aus den Internetauftritten dieser Medien, sondern auch aus den gedruckten Ausgaben. Wie das nachträglich gehen soll, ist nicht klar. Aber der Sündenfall ist da: Die Absicht, zu zensieren, ist mit Glapinskis Klage erwiesen.