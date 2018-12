Verdunklungsgefahr

Der AfD-Abgeordnete Ralph Weber im Gespräch mit Medienvertretern im Schweriner Landtag (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa /ZB

Anfang 2019 soll der im April beschlossene Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern zur Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) erstmals öffentlich Zeugen vernehmen. Eine Personalie ist dabei von besonderer Brisanz: Im Wolgaster Wahlkreisbüro des AfD-Ausschussmitglieds Ralph Weber arbeitet nach Angaben des Nordkuriers vom Freitag Marcus G., der noch im Januar 2015 an einer »Wehrsportübung« der braunen Szene teilnahm – gemeinsam mit dem NSU-Zeugen und NPD-Funktionär David Petereit, ehemals Herausgeber der Neonazipostille Der Weiße Wolf. Darin hieß es bereits im Jahr 2002: »Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht weiter ...« – zwei Jahre, bevor die Gruppe in Rostock Mehmet Turgut erschoss und neun Jahre, bevor die Behörden offiziell von ihrer Existenz wussten. Gedankt wurde dem NSU seinerzeit offenbar für eine Spende. Der dazugehörige Brief wurde nach Bekanntwerden des Netzwerks bei Petereit gefunden. Fotos zeigen den AfD-Mitarbeiter G. zudem beim Gedenken an den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß 2004 in Wunsiedel.

»Nicht hinnehmbar« nennt die Initiative »NSU-Watch« die Nähe von Marcus G. zu diesem Untersuchungsausschuss. »Als Mitarbeiter eines Ausschussmitglieds hat er potentiell Zugang zu sensiblen Informationen, die er ohne weiteres an David Petereit weitergeben könnte«, erklärte die Initiative am Freitag.

Petereit hatte zum Zeitpunkt seiner Zeugenvernehmung im Münchner NSU-Prozess im Juli 2016 selbst dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern angehört. Er berief sich seinerzeit auf Erinnerungslücken. Wenige Wochen später verpasste die NPD bei der Landtagswahl mit 3,0 Prozent den Wiedereinzug. Etliche Stimmen hatte sie an die AfD verloren. (jW)