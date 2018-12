Allianz von Thron und Altar

Populäres Kirchenoberhaupt und absolutistischer Staatschef: Papst Franziskus (Vatikanstadt, 31.10.2018) Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Mit »Machtkampf. Die Geburt der Staatskirche« legt Rolf Bergmeier, ein ausgewiesener Kenner der Katholischen Kirche, ein fundiert recherchiertes Buch vor. Es klärt auf über die Errichtung der Papstmonarchie und den Machtkampf, der um sie entbrannte. Ihren Grundstein legte der römische Kaiser Theodosius I. mit seinem 380 von ihm und Kaiser Gratian sowie Kaiser Valentinian II. erlassenen Dreikaiseredikt »Cunctos populos« (an alle Völker). Es verbietet »alle heidnischen Religionen und schaltet die vom Katholizismus abweichenden mit Zwangsmaßnahmen aus« . »Die Mehrheit der Bewohner des Römischen Reiches« wurde der katholischen Religion unterworfen. Denn der »durchschnittliche Anteil der Christen dürfte um 350 bei fünf bis fünfzehn Prozent gelegen haben«.

Während die weltlichen Feudalgesellschaften durch ihre Produktivkräfte und deren Produktionsverhältnisse zunächst einen gesellschaftlichen Fortschritt verkörperten, war die feudale Papstmonarchie dagegen von Anfang an zutiefst reaktionär und volksfeindlich. Zum Charakter der feudalen »Klassengesellschaft« zitiert Bergmeier Bischof Burchard von Worms (995–1025): »Um der Sünde willen, vom Menschen ausgegangen, hat der gerechte Gott das Leben der Menschen unterschiedlich gestaltet, in dem er die einen zu Knechten, die anderen zu Herren bestimmt hat, auf dass durch die Gewalt der Herrschenden den Knechten die Freiheit, übel zu tun, beschränkt wird«.

Mit Cunctos populos erfolgt der Bruch mit dem ursprünglichen Christentum, wird eine »Allianz aus Thron und Altar« geschmiedet, die die »Ouver­türe zu einer Gesellschafts- und Kulturrevolution von explosiver Kraft, die Europa grundlegend verändern und die Welt bis in die fernsten Ecken erschüttern wird«, bildet. Mitteleuropa wird klerikalisiert, enturbanisiert und feudalisiert. Bergmeier nennt das einen »Religionstsunami, der mit kaum zu zügelnder Kraft über Europas Geschichte hinwegrollt und die ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung ganzer Kontinente prägt«. Erwähnt wird die Herausbildung der Papstmonarchie – des Gegensatzes von Klerus und Laien, gegenüber dem Urchristentum etwas völlig Neues – im 2. Jahrhundert unter dem Bischof Ignatius I. in Antiochia, einer Großstadt des Römischen Reiches.

Zur Inquisition führt Bergmeier die spanische Reconquista an, durch welche »die hispanische Halbinsel dekultiviert und enthumanisiert« wird. »Die spanischen Inquisitionsakten verzeichnen 49.571 Unschuldige, die im Namen des katholischen Gottes verbrannt, 291.450, die mit schweren Strafen gepeinigt« wurden. Das Unterfangen der französischen Katholiken, »in der Bartholomäusnacht des Jahres 1572 alle Protestanten des Landes zu ermorden, ist bis heute eines der furchtbarsten Beispiele für den Versuch, das Anderssein auszulöschen.«.

Die »pathologische Monstrosität der Grausamkeiten« könne am ehesten an Einzelschicksalen wahrgenommen werden, schreibt Bergmeier und verweist auf Giordano Bruno. Dieser wurde 1600 auf dem Campo de’ Fiori in Rom verbrannt. Seinen christlichen Richtern hat er entgegengeschleudert: »Es wird der Tag kommen, an dem der Mensch aus der Vergessenheit erwacht und endlich begreifen wird, wem er die Zügel für sein Dasein überlassen hat, einem falschen und lügenden Geist, der ihn zum Sklaven hat werden lassen.«.

»Inzwischen hat sich der Katholizismus gewandelt«, meint Bergmeier unter Bezug auf das Zweite Vatikanische Konzil. Das wäre zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen. Ein Eingehen auf den von Johannes XXIII. (1958–1963) unternommenen Versuch, mit dem Konzil eine längst überfällige Öffnung der katholischen Kirche gegenüber der Welt einzuleiten, hätte das beleuchten können. Hat doch dieser »Papst des Friedens« genannte Pontifex, der auf der Gedenkmauer von Yad Vashem in Jerusalem als »Retter von Juden« gewürdigt wird, während seiner kurzen Amtszeit die reaktionären Traditionen der Kurie unterbrochen.