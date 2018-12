Etappensieg erkämpft

Haben sich nicht unterkriegen lassen: Streikende »Halberger« vor dem Leipziger Werk (14.6.2018) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Solidarität unter Arbeitern zahlt sich aus. Diese Erfahrung durften die Beschäftigten des Automobilzulieferers Neue Halberg-Guss (NHG) machen. 48 Tage hatten die »Halberger« im Sommer an den Standorten Leipzig und Saarbrücken gestreikt, danach machten sie sich für einen Verkauf des Unternehmens stark. Am Donnerstag wurde ihr Engagement offenbar von Erfolg gekrönt: Die Belegschaften wurden über den Verkauf des Unternehmens informiert. »Das gibt endlich neue Chancen für die Beschäftigten und die Standorte in Leipzig und Saarbrücken«, erklärte Bernd Kruppa, Verhandlungsführer der IG Metall Leipzig.

Dass es nun neue Hoffnung gebe, sei »ein Erfolg der entschlossenen Aktionen und unseres langen Kampfes«, so Kruppa. Gelungen sei das »nur mit Disziplin, hohem Organisationsgrad und großer Solidarität der breiten Öffentlichkeit«. Historisch einmalig sei zudem, dass sowohl ein Ost- als auch ein Weststandort gleichzeitig betroffen waren und sich die Belegschaften auch in kritischen Phasen nicht spalten ließen.

Mit dem NHG-Verkauf endet ein monatelanger Streit zwischen dem bisherigen Eigentümer und den Beschäftigten. Der Hersteller von Motorblöcken und Antriebswellen gehörte seit Jahresbeginn zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe (siehe jW vom 8.10.).

In der Oktober-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Capital wurde sogar vermutet, dass System hinter dem Geschäftsgebaren der Prevent-Gruppe stecken könne. Die Methode sei einfach: Ein Zulieferer, von dem beispielsweise Volkswagen abhänge, werde übernommen. Dann würden deutlich höhere Preise gefordert, die die Abnehmer solange zahlen müssten, bis sie einen anderen Lieferanten aufgebaut hätten. Sobald die Verträge gekündigt würden, geriete der Zulieferer in Bedrängnis und werde im Zweifelsfall abgewickelt. Zu diesem Zeitpunkt sei der Gewinn aber längst abgeschöpft. Tatsächlich sprachen Vertreter der Volkswagen AG dem Bericht zufolge von zehnmal höheren Preisen als den marktüblichen, die verlangt worden seien. Bei Prevent hieß es, in einigen Fällen sei es um das Fünffache gegangen.

Für die verlorengegangenen Aufträge sollte letztlich die NHG-Belegschaft bluten. Nur wenige Monate nach der Übernahme hatte die Prevent-Gruppe angekündigt, bis Ende 2019 das Werk in Leipzig mit 700 Beschäftigten schließen zu wollen. Zuletzt sollte der Betrieb sogar schon im März dichtgemacht werden. In Saarbrücken stand der Verlust mehrerer hundert Arbeitsplätze bevor. Die IG Metall sah in einem Verkauf des Unternehmens die einzige zukunftsfähige Lösung.

Käufer ist die vom Münchner Sanierungsberater »One Square Advisors« unterstützte AVIR Guß Holding GmbH. Über ihre Beteiligungsgesellschaften Gußwerke Saarbrücken GmbH und Gußwerke Leipzig GmbH will sie das operative Geschäft der Neuen Halberg-Guss GmbH übernehmen. AVIR Guß signalisierte, ohne den Abbau von Arbeitsplätzen auskommen zu wollen. Die Mitarbeiter hätten die Möglichkeit, zu den neuen Gesellschaften zu wechseln.

Von der Zukunft der beiden Standorte gibt sich der neue Eigentümer samt seinen Beratern überzeugt. Die AVIR Guss Holding wird laut Aussage von »One Square Advisors« nach der Übernahme »zu den größten und bedeutendsten Gießereien in Europa gehören«. Die Werke in Leipzig und Saarbrücken seien damit ein wichtiger Faktor in der Lieferkette für bedeutende Automobil- und Motorenhersteller. Zunächst werde der neue Eigentümer unmittelbar die Stabilisierung und Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sicherstellen. Mittelfristig sollen wichtige Investitionen getätigt werden.

Trotz der in Aussicht gestellten rosigen Zukunft hält die IG Metall an ihrer Kernforderung fest: ein vom Eigentümer unabhängiges, »valides Fortführungs- und Zukunftskonzept« für die Standorte Leipzig und Saarbrücken.