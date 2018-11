Afghanistan: Zivile Opfer nach US-Angriff

Kabul. Am Mittwoch hat der Chef des Provinzrates von Helmand, Attaullah Afghan, bekanntgegeben, dass bei einem US-Luftangriff am Dienstag in der südafghanischen Provinz etwa 30 Zivilisten getötet worden seien. Die Sprecherin der NATO-Einsatzes »Resolute Support«, Debra Richardson, erklärte, dass der Luftangriff von Bodentruppen aus Gründen der »Selbstverteidigung« gegenüber angreifenden Taliban angefordert worden war. (dpa/jW)