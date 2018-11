Missmut gab es genug

Konsequent ins sportliche Desaster: Yannick Noah und Jo-Wilfried Tsonga Foto: Thibault Camus/AP Photo

Das 106. Davis-Cup-Finale am Wochenende in Lille zwischen Titelverteidiger Frankreich und Kroatien war das vorläufig letzte seiner Art. Fortan wird der Wettbewerb vom Weltverband ITF und der Investmentfirma Kosmos Tennis im neuen Format ausgetragen. An einem großen Abschlussturnier in Madrid sollen 18 Teams nationaler Verbände teilnehmen, gesetzt sind die Finalisten dieses Jahres, Spanien, die USA, Großbritannien und Argentinien. Die übrigen zwölf Plätze werden im herkömmlichen Modus vergeben.

Den Davis Cup gibt es also weiterhin. Zumindest dem Namen nach. Wie das 18-Nationen-Turnier in Madrid angenommen, ob es Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Missmut gab es bereits genug.

Konkurrenz wird der reformierte Davis Cup ab 2020 von der Wiedererweckung des »ATP World Team Cup« bekommen, der von 1978 bis 2012 vor den French Open in Düsseldorf ausgetragen wurde. Im Vorfeld der Australian Open soll ein Mammutturnier mit 24 Teams parallel in drei australischen Städten stattfinden, was das Ende für den Hopman Cup in Perth bedeutet, von eventuellen Folgen für die Turniere in Brisbane und Sydney ganz zu schweigen. Unerfreuliche Auseinandersetzungen zwischen ATP, ITF und dem australischen Verband sind vorprogrammiert.

Am heftigsten einstecken musste während des Davis-Cup-Finales der für die Reform hauptverantwortliche ITF-Präsident David Haggerty. Sowohl während der Eröffnungszeremonie am Freitag als auch während der Siegerehrung am Sonntag wurde er von mehr als 20.000 Zuschauern im Stade Pierre-Mauroy lautstark ausgebuht. Haggertys Businessplan ist noch nicht allzu populär.

Ein hartes Wochenende hatte auch der französische Teamkapitän Yannick Noah. In der nächsten Saison wird er durch die langjährige Fed-Cup-Kapitänin Amélie Mauresmo ersetzt. Noahs Abschied fiel von Beginn an denkbar unglücklich aus. Alle seine Entscheidungen führten konsequent ins sportliche Desaster. Rätselhaft war die Wahl, das Finale auf roter Asche auszutragen, obwohl Noah mit den beiden mutmaßlich besten französischen Sandplatzspielern Gilles Simon und Gaël Monfils seit Jahren persönlich zerstritten ist und die beiden auch nicht nominierte.

Zwar war der Hallensandplatz in Lille verhältnismäßig schnell und das auf ihm gespielte Tennis eine gegenüber den Normalität gewordenen superstumpfen Hallenbelägen eine willkommene Abwechslung, die von Noah nominierten Einzelspieler Jo-Wilfried Tsonga und Jérémy Chardy waren gegen Marin Cilic und Borna Coric dennoch völlig überfordert. Kroatien gewann beide Matches jeweils glatt in drei Sätzen.

Noahs Kalkül war wohl, den aufschlagmächtigen Cilic auf Sand zu neutralisieren. Es ging nicht auf. Cilic ist ein durchaus kompetenter Sandplatzspieler (in diesem Jahr Halbfinale in Rom, Viertelfinale bei den French Open), sein 22jähriger Teamkollege Coric wiederum einer der gegenwärtig variabelsten Spieler in den Top 20.

Das Finale verlief so letztlich erwartungsgemäß. Kroatien hatte die besseren Einzelspieler im Aufgebot, Frankreich das bessere Doppel. Am Samstag sorgte die Paarung Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut gegen Ivan Dodig/Mate Pavic dann auch in einem sehenswerten 6:4-6:4-3:6-7:6-Match für ein zwischenzeitliches Spektakel französischer Hoffnung.

Doch Cilic wiederholte nicht, was ihm noch im Finale 2016 gegen Argentinien unterlief, als er gegen Juan Martín del Potro bei 7:6, 6:2, 5:5 versagte. Gegen den von Noah trotz andauernder Formschwäche ins Feuer geworfenen Lucas Pouille ließ Cilic diesmal nichts anbrennen, gewann glatt 7:6, 6:3, 6:3 und damit für Kroatien den Davis Cup.

Cilic und Coric verloren keinen einzigen Satz, sogar kein einziges eigenes Aufschlagspiel. Souveräner kann man einen Finalverlauf kaum gestalten.

Der deutliche 3:1-Sieg ist auch eine statistische Widerlegung des scheinheiligen Arguments der Davis-Cup-Reformer, die besten Einzelspieler würden aus Termingründen zu selten im Davis Cup spielen. Kroatien ist nämlich aktuell der einzige Verband mit gleich zwei Spielern in näherer Umgebung der Top 10 der Weltrangliste (Cilic 7, Coric 12). Ist der Sieg Kroatiens ein Zufall? Wohl kaum.