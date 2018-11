Höpcke, Bleiweiß, Düren

Erst einer der wichtigsten Schauspieler der DDR, dann Rabbiner: Fred Düren (1928–2015) Foto: Rainer Jensen dpa/lbn

Der Journalist und Kulturpolitiker Klaus Höpcke, seit seinem Eintritt in die FDJ 1947 Leser – später auch Autor – dieser Zeitung, wurde als »Bücherminister« der DDR sehr geschätzt, aber auch angefeindet. Bei aller Selbstkritik blieb er seinen Überzeugungen treu, gestern wurde er 85 Jahre alt.

Fernsehregisseur Celino Bleiweiß brachte es zum Nationalpreisträger der DDR. Anders als seine jüdischen Eltern hatte er als Kind den Holocaust überlebt, weil ihm der Verfolgte Richard Bleiweiß die Papiere seiner bei einer Säuberungsaktion in Przemysl erschossenen kleinen Tochter Celina gab und im Pass aus dem a ein o gezaubert werden konnte. So kam der polnische Junge Mechl Feiler zu dem Namen Celino Bleiweiß und dem Geburtsdatum der erschossenen Celina, dem 30. November 1938. Die zusammengewürfelte Familie Bleiweiß überlebte, und Celino wurde im gelebten Antifaschismus der DDR groß. Er studierte an der Babelsberger Filmhochschule Regie, wurde Chefregisseur beim Studio Halle, ging seinen literarischen Interessen nach und inszenierte Stücke von Shakespeare, Dürrenmatt und Shaw, später auch vielbeachtete Fernsehfilme nach Eichendorff, Goethe und E. T. A. Hoffmann.

Immer blieb die Frage offen, wer er war, ob jemand aus seiner Familie die Vernichtungslager überlebt hatte. 1983 durfte er nach Israel reisen, um in den dortigen Archiven seine Herkunft zu erforschen. Die Suche blieb erfolglos, aber er blieb im Westen – einen halbfertigen Film zurücklassend. Bald musste sich Bleiweiß mit Serienarbeit zufriedengeben. Seine einstige Schülerin Dagmar Wittmers konnte ihn zu einem biographischen Film überreden. Man suchte dafür in polnischen und israelischen Archiven, diesmal mit Erfolg. Celino Bleiweiß hat in Israel Verwandte gefunden und kennt nun seinen Geburtstag. Er wird nicht 80, das war Celina, sondern in einigen Wochen schon 82. Doch er hat sich entschieden, weiterhin seinen gewohnten Geburtstag zu feiern, jetzt mit großer jüdischer Familie.

In Bleiweiß’ Märchenfilm »Der kleine und der große Klaus« (1971) spielt Fred Düren einen Kleinbauern. Düren gehörte zu den großen Charakterdarstellern in Theater und Film der DDR und wurde durch Werke wie Vojtech Jasnys »Ich überlebte meinen Tod« (1960) oder Konrad Wolfs »Goya« (1970) auch im Ausland bekannt. Nach kurzer Zeit am Berliner Ensemble kam Düren 1959 ans Deutsche Theater, wo er für drei Jahrzehnte einer der faszinierendsten Schauspieler blieb. Welche seiner allesamt bemerkenswerten Filmrollen man hervorheben sollte, ist schwer zu entscheiden. Mit dem Albert Einstein in Frank Beyers »Das Ende der Unschuld« setzte er 1991 den Schlusspunkt seiner Karriere. Da lebte er schon in Israel. Er hatte im Judentum seine Bestimmung gefunden, ließ sich zum Rabbiner ausbilden, und auch seinen seltenen Gastauftritten am DT in Berlin merkte man die neue Philosophie an. Nach seinem Tod 2015 fand Düren, der am Sonntag 90 geworden wäre, auf dem Ölberg in Jerusalem die letzte Ruhe.