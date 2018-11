Antifaschisten übernehmen Ermittlungen

Teilnehmer eines rechten »Trauermarsches« anlässlich der gefunden Leiche des Hogesa-Mitgründers (Mönchengladbach, 20.9.2018) Foto: Christophe Gateau/dpa

Das Ausmaß der bei einem Aufmarsch der extrem rechten »Patrioten NRW« am 17. November in Düsseldorf begangenen Gewalttaten (siehe jW vom 23.11.) war deutlich größer als bisher bekannt. Wie das Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer« am Montag infolge eigener Recherchen und nach Sichtung des vorhandenen Bild- und Filmmaterials bekanntgab, habe ein Kölner Hooligan »höchstwahrscheinlich ein Wurfmesser auf Kopfhöhe in Richtung der Gegendemonstranten und der Polizei« geworfen und sein Ziel dabei »nur äußerst knapp« verfehlt. Das antifaschistische Bündnis hat besagtes Material auf seiner Homepage veröffentlicht.

Obwohl der Polizei bekannt gewesen sein dürfte, dass als äußert gewaltbereit geltende Hooligans und Neonazis an dem Aufmarsch teilnehmen würden, waren die Beamten nicht in der Lage bzw. Willens, Gegendemonstranten vor Angriffen der Rechten zu beschützen. So wurden mindestens zwei Antifaschisten bei einer gezielten Attacke, die – wie auch der mutmaßliche Messerwurf – unter den Augen der Polizei stattfand, verletzt. Diese hatte hingegen im Nachgang an den Aufmarsch der rund 450 Rechten behauptet, dass der »Veranstaltungsverlauf weitgehend störungsfrei« gewesen sei.

»Das nun vorgelegte Video war hier bisher nicht bekannt«, räumte Andreas Czogalla, Leiter der Pressestelle der Düsseldorfer Polizei, gegenüber jW am Dienstag ein. Auf konkrete Fragen, etwa warum die Angriffe unter den Augen der Beamten hatten stattfinden können, antwortete er nicht.

Während die Düsseldorfer Polizei erst aufgrund des Hinweises auf den Messerwurf Ermittlungen einleitete, haben Kölner Antifaschisten den mutmaßlichen Täter möglicherweise bereits identifiziert. Es handele sich vermutlich um das Mitglied einer bekannten Kölner Organisation, berichtete das Bündnis »Köln gegen rechts« am Dienstag in einer Mitteilung. Sollte dies nicht zutreffen, habe sich der Verdächtige »zumindest in unmittelbarer Nähe zu diesem befunden und müsste den Täter identifizieren können«, heißt es weiter.

Mittlerweile mehrt sich auch die öffentliche Kritik an den Beamten. Es werfe »ein bezeichnendes Licht auf die Düsseldorfer Behörde«, dass »Antifaschisten auf den offensichtlichen Messerwurf aufmerksam machen mussten und diese neue Qualität rechter Gewalt nicht von der Polizei öffentlich gemacht wurde«, kritisierte Sascha H. Wagner, Landesgeschäftsführer von Die Linke in Nordrhein-Westfalen.

»Die Menschenjagd in Chemnitz und die Ermutigung durch die AfD im Bundestag haben die gut vernetzte rechte Hool- und Türsteherszene in NRW zu wöchentlichen Demos angestachelt«, kommentierte »Düsseldorf stellt sich quer«-Sprecher Oliver Ongaro am Dienstag gegenüber jW. Unter Labels wie »Bruderschaft Deutschland« zögen sie durch die Städte. So zunehmend auch in Essen, wo verschiedene extrem Rechte Hooligangruppen und selbsternannte »Bürgerwehren« am 8. Dezember zum wiederholten Male aufmarschieren wollen.

»Was für ein gewalttätiges, brutales und Menschenleben gefährdendes Klientel sich im Dunstkreis rechter Hooligan-Strukturen tummelt, hat man vergangenen Samstag in Düsseldorf gesehen«, sagte Florian Link, Sprecher des antifaschistischen Bündnisses »Essen stellt sich quer«, am Dienstag auf jW-Anfrage. Er warnte davor, dass sich besagte Kreise »insbesondere aus der Kampfsport- und Türsteherszene« rekrutieren würden. »Sie sind gewaltgeschult und zögern nicht, diese Theorie in handfeste Praxis umzusetzen«, so Link.