Skandalös

Zu jW vom 10./11.11.: »Wie Kriege gefeiert ­werden«

Die Botschaft der vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris am 11. November 2018 veranstalteten Gedächtnisfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren war bereits im Vorfeld klar: Das, was wir, die Vertreter der neoliberalen Elite der Welt, einmal beschlossen haben, muss hingenommen werden. Das Völkerrecht ist irrelevant. So ließ der große Organisator noch in den Tagen vor der Feier die Fahnen der Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkriegs in der Kathedrale Notre Dame aushängen. Unter ihnen war auch die Fahne der 2008 selbsternannten Republik Kosovo, deren Unabhängigkeit bis heute weder von allen UN- noch von allen EU-Mitgliedern anerkannt wird. Diese de facto serbische Provinz existierte zur Zeit des Ersten Weltkriegs noch nicht als eigenständiges Gebiet, und dortige Albaner sind damals den serbischen Widerstandskämpfern, die sich im Jahr 1916 vor der Invasion Österreich-Ungarns und Deutschlands nach Albanien und Griechenland zurückziehen wollten, in den Rücken gefallen. (…) Bei der großen Gedenkveranstaltung am 11. November zeigte Macron unmissverständlich, dass er seine Schützlinge im Kosovo und ihre Forderung nach Unabhängigkeit gebührlich unterstützt: Er setzte den sogenannten Präsidenten des Kosovo, Hashim Taci (von Interpol vor nicht langer Zeit wegen Mordes, Organhandels und Mafiageschäften gesucht), bei der Feier ganz nach vorn, gleich hinter Wladimir Putin, Angela Merkel und Donald Trump, während er Aleksandar Vucic, den Präsidenten Serbiens, unter »ferner liefen« plazierte – das Staatsoberhaupt des Landes also, das im Ersten Weltkrieg ein Drittel seiner Bevölkerung verlor, dessen Armee 1918 durch ihren Vorstoß von Griechenland aus in Richtung Belgrad die deutsch-bulgarischen Linien durchbrach, womit auch die Versorgung der deutschen Einheiten in der Ukraine abgeschnitten und das Ende des Ersten Weltkriegs beschleunigt wurde. (…) Die zahlreichen Entschuldigungsbriefe der Nachkommen der französischen Soldaten und Generäle aus dem Ersten Weltkrieg an die serbische Botschaft in Paris in den letzten Tagen beweisen glücklicherweise, dass Frankreich trotz der Politik Macrons noch lebt.

Olivera Götz, per E-Mail

Kolumbien nicht vergessen

Zu jW vom 29.10.: »›Keine Krümel, sondern den ganzen Kuchen‹«

Seit Wochen gehen Studenten in Kolumbien auf die Straße, um gegen die Misere im Bildungswesen zu demonstrieren. Gegen sie gehen Spezialeinheiten zur Aufstandsbekämpfung mit äußerster Härte vor, insbesondere in Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellin und Popayán. Studenten »verschwinden«, werden zusammengeschlagen und unter Einsatz nicht nur von Wasserwerfern, sondern Schusswaffen eingeschüchtert. Leider wird darüber so gut wie nichts berichtet. Lieber empört man sich darüber, dass so ein »Unrechtsstaat« wie Kuba einen Touristenrekord einfährt, was ja absolut nicht zu verstehen ist bei dieser »Diktatur«, die nur darauf aus ist, ihre Bevölkerung zu »unterdrücken«. Studenten niederzuknüppeln ist natürlich in Ordnung in Staaten, die sich als Demokratie bezeichnen und US-hörig sind. Da ist jede Kritik fehl am Platz, noch dazu, wo ja Kolumbien eine innige Partnerschaft mit der NATO pflegt. Deshalb sehe ich es als sehr wichtig an, dass Medien wie die junge Welt ihren Lesern die fehlenden Informationen zukommen lassen. In diesem Fall ist mir das Interview vom 29. Oktober 2018 (»Keine Krümel, sondern den ganzen Kuchen!«) allerdings zuwenig. Die Sensibilität unserer Menschen gegenüber Unrecht und Gewalt muss erhöht werden. Solange der Großteil der Bevölkerung keine Kenntnisse dieser Vorgänge besitzt, wird auch keiner dagegen protestieren. Es darf nicht zugelassen werden, dass es sich Regierungen erlauben können, ungestraft Menschenrechte zu verletzen, weil ihnen keiner auf die Finger schaut. Die kolumbianische Regierung muss gezwungen werden, Auskunft über die »verschwundenen« Studenten zu geben. Sie wird es nicht freiwillig machen.

Peter Blöth, Penzberg

Lob der Dampfmaschine

Zu jW vom 15.11.: »Linkspartei: Achtstundentag verteidigen«

»100 Jahre Achtstundentag sind ein Grund zum Feiern.« Wie bitte? Man merkt, dass »Die Linke« im Kapitalismus mit seinen vielen Zumutungen angekommen ist. Genausogut könnte sie fordern: Dampfmaschinen verteidigen! Acht Stunden sind angesichts der heutigen Produktivität viel zuviel und gegen die menschliche Natur. Der Mensch hat noch anderes zu tun, als zu arbeiten. Die ganze ausbeuterische Lohnarbeit gehört abgeschafft. Aber das versteht »Die Linke« noch nicht.

Klaus Büchner, Berlin

Kampf statt Unterwerfung

Zu jW vom 17./18.11.: »Schwarzer Kanal: ­Methode Führer«

Wer hat denn die Millionen erarbeitet, die Multiaufsichtsräte à la Friedrich Merz und unersättliche Vorstände aus den Bilanzen diverser Unternehmen auf ihre Privatkonten transferieren? Das für sich genommen ist schon skandalös genug. Gänzlich unfassbar ist jedoch, dass die Beraubten diese Räuber dann auch noch zu ihren »natürlichen« Führern erheben, während gleichzeitig Flaschen sammelnde Hartz-IV-Bezieher als »Sozialschmarotzer« diffamiert und bezichtigt werden, sich mittels ihrer paar Pfandgroschen einen ungerechtfertigten wirtschaftlichen Vorteil zu Lasten der Allgemeinheit zu verschaffen. Es geht nicht nur abstrakt um »mehr soziale Gerechtigkeit«. Es geht um mehr Empathie, mehr Klassenbewusstsein und den kollektiven Kampf gegen die wahren »Asozialen«. Wer sich die eigene Butter vom trockenen Brot nehmen lässt, sollte sich über Unterernährung nicht beklagen und sich von den Dieben am übervollen Tisch nicht auch noch zum lächerlichen Bittsteller degradieren lassen.

Reinhard Hopp, per E-Mail