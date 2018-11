Gehen wir rüber

»Natürlich kann das nicht gutgehen«: Wiktor (Tomasz Kot) und Zula (Joanna Kulig) Foto: Neue Visionen Filmverleih

»Zimna Wojna«, kalter Krieg, heißt der polnische Film im Original, und im Verleih in Westeuropa praktischerweise »Cold War«, das versteht man von Finnland bis Portugal irgendwie überall, und für das Klischee, dass der Kalte Krieg nicht gut war für die Liebe – wofür auch war er es? –, braucht man keine Übersetzung. Was freilich der deutsche Untertitel »Der Breitengrad der Liebe« soll, weiß der Teufel. Wenn schon, dann wäre es bei einer Ost-West-Story eher der »Längengrad« der Liebe gewesen.

Der Film ist sehenswert. Regisseur Pawel Pawlikowski ist zuletzt bei Polens regierenden Rechten angeeckt mit seiner Oscar-prämierten »Ida« (2013) über eine Jüdin, die den Holocaust in einem Kloster überlebt hat und nach dem Krieg auf der Suche nach ihren Wurzeln den polnischen Antisemitismus kennenlernt. »Cold War« spielt wieder im jungen sozialistischen Polen. Diesmal geht es um ein Musikerpaar, das »zusammen nicht kommen konnte«, wie es in der deutschen Ballade von den zwei Königskindern wie auch im Titellied des Films von den »Dwa serduszka« (zwei Herzchen) heißt. Das Leitmotiv erklingt in Versionen: als »Weltmusik«, »Volksmusik« und melancholischer Jazzsong. Pawlikowski hat jede politische Interpretation seines Films zurückgewiesen: Es gehe ihm um die Geschichte einer tragischen Liebe. Sie ist im Abspann seinen Eltern gewidmet, die wohl Ähnliches durchgemacht haben.

Sie, Zula, ist ein Mädchen vom Land. Ende der 40er wird sie für ein neues Volksmusikensemble gecastet, steht da noch mit einem Bein im Gefängnis. »Mein Vater hat mich mit meiner Mutter verwechselt, und ich musste ihm den Unterschied mit dem Messer klarmachen«, wird sie später ihrem Geliebten mit einer präzisen Lakonie sagen, die an Flaubert geschult ist. Zula ist eine Frau, die sich »hochschläft«. Sie kalkuliert, wie sie vorankommt. Beim Vorsingen tritt sie mit einer Konkurrentin als Begleitstimme auf; aufgefordert, solo zu singen, stimmt sie etwas Russisches an. In der Jury macht ihr künftiger Dirigent und Liebhaber eine Notiz. Später gesteht sie ihm, auf ihn angesetzt zu sein. Sie solle berichten, ob er Dollars habe und an Gott glaube. »Tust du es?« fragt sie. »Ich schon.«

Er, Wiktor, ist ein Pianist mit bürgerlicher Vergangenheit. Nach stumpfsinnigen Akkordübungen mit den Folklorekadetten spielt er zu seiner Entspannung Chopin. Er sucht seinen Platz in der neuen Gegenwart, nutzt die Gelegenheiten, die sich ihm bieten. Die zum ersten Sex mit Zula auf dem Theaterklo ebenso wie die Chance, nach einem Auftritt in Ostberlin in den Westen zu wechseln. Als Zula zum Termin für die gemeinsame Flucht nicht kommt, geht er eben allein. In Paris etabliert er sich in der Jazzszene. Eines Abends sitzt er in einer Kneipe. »Wenn sie bis jetzt nicht gekommen ist, dann kommt sie nicht mehr«, sagt die Kellnerin, die den letzten Gast loswerden will. Da steht Zula vor der Tür. Das Treffen ist kurz, sie hat sich losgeeist nach einem Auftritt des Folkloreensembles, das inzwischen als Renommierprojekt der VR Polen in der Welt herumreist. Warum sie damals in Berlin nicht mitgekommen sei, fragt Wiktor. »Weil ich immer die Schlechtere gewesen wäre«, sagt sie und geht. Zurück nach Polen.

Pawlikowskis Thema ist nicht neu. Es ist bezeichnend für die Ignoranz gegenüber dem kulturellen Erbe des Sozialismus, dass Konrad Wolfs »Geteilter Himmel« (1964) bisher in keiner Rezension von »Cold War« auch nur erwähnt wurde. Wolf zitierte mit seinen schräg durchs Bild fahrenden Zügen die sowjetische Avantgarde, während Pawlikowskis so perfekte wie konventionelle Bilder eher an Hollywoods »Schwarze Serie« erinnern, aber die Heldinnen beider Filme entscheiden sich zum »Dableiben«. Später zieht Zula allerdings doch nach Paris, um mit Wiktor zu leben. Er sorgt dafür, dass sie eine Platte aufnehmen kann. Sie wirft die in einen Pariser Brunnen und erklärt ihm: »Der Produzent hat mich in einer Nacht sechsmal gebumst, nicht so wie du polnischer Exilkünstler.« Er knallt ihr eine, und wieder ist es vorbei.

Wiktor will zurück nach Polen. Legal geht es nicht, er probiert es illegal und wird zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Sie besucht ihn, verspricht: Ich hole dich hier raus. Es gelingt ihr um den Preis der Ehe mit dem Parteisekretär des Ensembles, der nicht unsympathisch gezeichnet ist: Der Opportunismus macht ihn schmierig, aber er lebt und lässt leben. Irgendwann singt sie irgendwelchen Pop in einem realsozialistischen Tingeltangel und fällt anschließend nicht ihrem Ehemann, sondern Wiktor in die Arme. Wieder sitzen die beiden im Klo an der Kachelwand, sie hat sich die schwarze Perücke vom Kopf gerissen und lehnt sich an ihn. Natürlich kann das nicht gutgehen. In Trümmern einer orthodoxen Kirche auf dem Land geben sich beide vor dem leeren Altar das Jawort. »Jetzt gehöre ich für immer dir«, sagt sie, beide schlucken auf dem Altar ausgebreitete Schlaftabletten und warten auf einer Bank auf den Tod: »Gehen wir rüber auf die andere Seite, da ist der Blick schöner.«

Aus dieser Liebe wäre wohl auch ohne Grenzen wenig geworden. Im Gegensatz stehen eine mit eigenen Mitteln – wie auch immer – errungene Position Zulas und Wiktors wohlwollendes Patronat, nicht Ost und West. Die Inszenierung ist makellos, bis hin zum Akzent der FDJlerin, die in der Ostberlin-Sequenz »Katjuscha« singt. Besser kann man Historienfilme kaum machen. Nebenbei ist »Cold War« kein schlechter Musikfilm: Wer den Sound der 50er mit dem in Paris gespielten Cool Jazz mag, wird sein Vergnügen haben.