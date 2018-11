Peter Handke hat am Wochenende in Wien den Theaterpreis Nestroy für sein dramatisches Werk erhalten, das mehr als 20 Stücke umfasst. »Manchmal sind deine Texte einfach zu groß für das Theater – aber von Dauer«, sagte Schauspieler Klaus Maria Brandauer in seiner Laudatio. Handke forderte in seiner Dankesrede ein Theater, das sich auf seine Stärken besinnt. »Dass man vertraut auf Sprache, auf Konfrontation, auf Rhythmus, auf Gegeneinander, auf Akzentuieren.« Für den Applaus bedankte sich der 75jährige mit den Worten: »Da haben Sie kostbare Sendezeit verklatscht für nichts und wieder nichts.« (dpa/jW)