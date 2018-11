Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Space-Freaks probt in der Wüste von Utah den Exodus zu anderen Planeten: »Above and Below« Foto: ZDF/Markus Nestroy

ZDFzeit: Türken und Deutsche

Der große Nachbarschaftstest

Deutsche und Türken haben sich lange bekämpft, dann zogen sie gemeinsam in den Krieg. Die Deutschen haben den Genozid an den Armeniern wohlwollend geschehen lassen, die Türken haben Hitlerdeutschland mit der Droge Tabak versorgt. Doch in letzter Zeit, wie man so sagt, knirscht es öfter zwischen den erklärten Partnern. Welche Rolle spielt die Politik? Wie wirkt sich die Debatte um Islam und Migration auf das Verhältnis aus? Woran hakt es im Alltag? Laut einer repräsentativen Umfrage für die Sendung halten 46 Prozent der Deutschen die Integration von Türkischstämmigen für geglückt. Unter den befragten Deutschtürken fühlen sich sogar 66 Prozent gut bis sehr gut integriert. Allerdings denkt fast jeder zweite von ihnen, dass sich das Verhältnis in den vergangenen Jahren eher verschlechtert hat.

ZDF, 20.15 Uhr

Klimafluch und Klimaflucht

Massenmigration – die wahre Umweltkatastrophe

Es wurde immer heißer und trockener, so dass Mohammed Ibrahim sich entschied, dort hinzugehen, wo die Temperaturen nicht ganz so unmenschlich waren. Wo es noch ein wenig Wasser gab: vom Niger hinüber in den Tschad und dann immer weiter Richtung Süden. Über mehrere Jahre, mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen 70 Kamelen.

Arte, 22.10 Uhr

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner. Dazu muss man nichts Näheres sagen. Einfach nur gespannt sein, wen sie sich diesmal vorknöpfen.

ZDF, 22.15 Uhr

Leschs Kosmos

Die Gewalt in uns – verroht die Gesellschaft?

Schlägereien bei Demonstrationen, Übergriffe auf Rettungskräfte, blutige Videos und Hass im Netz: Unser Umfeld wird brutaler, so zumindest empfinden es viele Menschen. Eben weil solche TV-Magazine es ihnen suggerieren, obwohl die Gewalt in der Gesellschaft rückläufig ist.

ZDF, 23.00 Uhr

Above and Below

Rick und Cindy leben in der Kanalisation von Las Vegas, Daves Zuhause ist ein verlassener Bunker in Kalifornien, und April lebt in der Wüste von Utah, wo sie die Übersiedlung zum Mars trainiert. Nicolas Steiners vielfach preisgekrönter Dokumentarfilm von 2015 ist ein Trip durch eine apokalyptisch anmutende US-Welt.

3sat, 23.55 Uhr