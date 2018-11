Marx-Platz am Ring

In Neubrandenburg (Mecklenburg) wird am 29. November eine Karl-Marx-Statue wieder aufgestellt. Das 2,20 Meter hohe Denkmal des Bildhauers Gerhard Thieme war im Jahr 2001 abgebaut worden. Aus Sicherheitsgründen. Es blieb fast 18 Jahre lang eingelagert, sicher ist sicher. Einwohner und Linkspartei-Mitglieder in der Stadtverwaltung forderten so ausdauernd die Aufstellung, dass sich Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) Anfang des Jahres zu einem Vorschlag genötigt sah, wie das Denkmal in den öffentlichen Raum zurückkehren könne: »horizontal als liegende Figur«; eine »filigrane Schulterstütze« sollte es aussehen lassen, »als ob es schwebt, liegt, ruht oder was auch immer einem Betrachter einfällt«. Nach heftigen Protesten konnte sich Witt eine Rückkehr in der Vertikalen vorstellen, aber nur in einer Kunstausstellung. Die gegen Witt beschlossene Wiederaufstellung wird mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro finanziert. Ursprünglich hatten die Spender, ein Neubrandenburger Ehepaar, ihre Zuwendung an eine Bedingung geknüpft: Die Plastik solle an ihren angestammten Platz zurückkehren, den Marktplatz, der Karl-Marx-Platz hieß, als sie dort 1969 eingeweiht wurde. Weil sich dafür keine Mehrheit unter den Stadtverordneten fand, die über die Annahme der Spende entscheiden mussten, wurde die Bedingung aus der Beschlussvorlage gestrichen. Anfang September stimmten 16 Abgeordnete zu – acht dagegen, zehn enthielten sich. Das Denkmal kehrt nicht auf den Marktplatz zurück, aber wird in der Nähe des Friedrich-Engels-Rings stehen, der das Zentrum umschließt. Angekündigt ist für die Enthüllung am kommenden Donnerstag eine kurze Rede der Stadtpräsidentin Irina Parlow (Die Linke). (dpa/jW)