In CDU-Stahlhelmtradition

Mit 19 Abgeordneten wird die AfD im neuen hessischen Landesparlament in Wiesbaden vertreten sein, das sich im Januar konstituiert. Anhaltende Proteste der Initiative »Keine AfD in den Landtag«, die vor der Wahl am 28. Oktober vor der rechtsnationalistischen Partei gewarnt hatte, konnten nicht verhindern, dass diese 13,1 Prozent der Stimmen bekam. Erste Skandale machten schon Schlagzeilen: Drei Tage nach dem Wahlerfolg veröffentlichte die künftige AfD-Abgeordnete Alexandra Walter aus dem Kreisverband Groß-Gerau Beiträge auf ihrer Facebook-Seite, in denen sie Kriegsverbrechen der Wehrmacht leugnete und Sympathien für einen ehemaligen Oberscharführer der Waffen-SS hegte. Laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau vom 14. November verbreitete die neugewählte Landtagsabgeordnete derart dreist extrem rechtes Gedankengut, dass sich das Regierungspräsidium Darmstadt mit dem Fall befasst. Auch Ehrenbeamte könnten disziplinarrechtlich belangt werden, »vom Verweis bis zur Entlassung aus dem Dienst«, wurde dessen Sprecher, Dieter Ohl, zitiert. Sogar die hessische AfD-Führung sah sich zu einer Distanzierung von Walter veranlasst. Wie ernst das gemeint ist, wird sich im Januar erweisen, wenn sich die Landtagsfraktion der AfD konstituiert hat. Wes Geistes Kind sie ist, hatte Walter schon in ihrer Bewerbungsrede für die Landesliste beim AfD-Parteitag offenbart. Wie auf dem entsprechenden Youtube-Video zu sehen ist, hetzte sie gegen Lesungen »von abgehalfterten 68ern«, schimpfte über Volkshochschulen, beklagte »Singen, Malen, Tanzen, Töpfern gegen rechts«. Sie sprach sich für eine Kultur aus, die »Assoziationen mit Begriffen wie Heimat und Nation wecken« solle. »Kultur bedeutet, das Eigene zu pflegen und nicht durch Fremdes zu ersetzen«, betonte sie und sprach in diesem Zusammenhang von »Unterwerfung«.

Walters Kunst- und Kulturbegriff sei »Ausdruck eines völkisch-nationalistischen Denkens, das alles ablehnt, was für Vielfalt, Toleranz und kritische Auseinandersetzung mit autoritären Strukturen steht«, erklärte dazu Janine Wissler, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Anfang November. Walters Rede sei ein Angriff auf die Kunst- und Pressefreiheit.

Als »AfD-Mann mit Kontakten zur ›Identitären Bewegung‹« schätzt Wisslers Fraktionskollege Hermann Schaus den AfD-Abgeordneten Andreas Lichert aus Bad Homburg ein. Lichert war Vorsitzender des stramm rechten Thinktanks »Institut für Staatspolitik«, der mit dem Verleger und Publizisten Götz Kubitschek auf eine »konservative Revolution« und eine national-autoritäre Wende setzt. Lichert, zuvor FDP-Mitglied, macht aus seinem Faible für Rechtsaußen keinen Hehl. Er wettert über den »Migrations­tsunami« oder »eine hysterische Hypermoralisierung«.

Wie nun mit den Neuankömmlingen im Hessischen Landtag umgehen? »Wie in anderen Landtagen ist destruktives Verhalten in den parlamentarischen Abläufen zu erwarten«, so der Linke-Politiker Schaus am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Es gelte einerseits »nicht über jedes Stöckchen zu springen, das die AfD hinhält«. Es sei aber auch nötig, »ihr inhaltlich Paroli zu bieten«. Die Debattenkultur werde sich verändern, der Ton im Landtag rauher werden. Ein Alterspräsident der AfD werde als an Jahren ältester Angehöriger des hessischen Parlaments dessen konstituierende Sitzung eröffnen – es sei denn, der Landtag ändere seine Geschäftsordnung nach dem Vorbild des Bundestags. Dort war am 2. Juni 2017 die Regelung beschlossen worden, statt dessen den Politiker mit der längsten Dienstzeit die erste Sitzung eröffnen zu lassen. Schaus erinnerte daran, dass die AfD 2013 in Hessen nicht »aus dem Nichts entstanden« ist. Ihr Spitzenpersonal stamme aus der Stahlhelmfraktion der Hessen-CDU, beispielsweise der AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland, Frankfurts ehemaliger Stadtkämmerer Albrecht Glaser und der wegen antisemitischer Äußerungen bei der CDU in Ungnade gefallene Martin Hohmann. »Daran werden wir die CDU immer wieder erinnern«, insbesondere dann, wenn sie in einem Atemzug »von rechten und linken Rändern, die gestärkt würden« fabuliere. An der Statistik der Wählerwanderungen sei nachzuvollziehen, woraus die Hessen-AfD ihre Stärke ziehe: 96.000 Wähler der CDU und 38.000 der SPD gingen zur AfD über.

David Paenson von der Initiative »Keine AfD in den Landtag« sieht das Problem des AfD-Erfolgs darin, dass viele bei der Landtagswahl »ideologisch gewählt« hätten – und nicht nach Landesthemen: »Ansonsten wären die Grünen nicht mit 19,8 Prozent belohnt worden«, argumentierte er. Aus seiner Sicht hätten sich deren Wähler sonst fragen müssen: »Haben sie uns mit der Wohnungsnot in den vergangenen Jahren der CDU-Grünen-Koalition geholfen, oder Frauenprojekte vorangebracht?« Allein die gebrochenen Versprechen, die den Ausbau des Frankfurter Flughafens betreffen, hätten die hessische Grünen-Fraktion unglaubwürdig gemacht, so Paenson. In der Verantwortung für den Einzug der AfD in den Landtag stünden jedoch die etablierten Volksparteien CDU und SPD, die rechte Propaganda stützten, indem sie soziale Probleme »immer wieder auf die Flüchtlinge verschoben hätten, statt auf ihre eigene fehlgeleitete Sozialpolitik ohne Verteilungsgerechtigkeit«.

Die Initiative habe gut gearbeitet und mit Gegenkundgebungen einen Straßenwahlkampf der AfD weitgehend verhindern können; jedoch zu wenige aktive Mitstreiter gehabt. Paenson sieht auch eine Mitverantwortung bei den Gewerkschaften. Die seien »zu träge und zu bürokratisch« geworden – würden zu komplexe Tarifverträge aushandeln, die mitunter kein Mensch verstehen könne, kritisierte er. Notwendig sei, dass zum Beispiel Verdi sich stärker auf soziale Probleme beziehe. Etwa: Was können wir tun, wenn staatliche Krankenhäuser verkauft werden und die Kranken auf »immer weniger Personal und unzureichende Pflege« treffen?