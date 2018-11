Bankrotteur des Tages: Dolce & Gabbana

Die Glitzerparty ist vorbei: »Dolce & Gabbana« hat sich gerade ruiniert. Entfernung einer Werbeaufschrift in Shanghai, VR China, am 22. November Foto: Kang Yuzhan/CNS via REUTERS

Sie sind Ihres mittelständischen Unternehmens überdrüssig? Zuviel Arbeit, zuwenig Zeit; das ewige Schicksal des Selbständigen – alles selbst und alles ständig? Es gibt eine Lösung. Vorgemacht hat es der italienische Luxusklamottenladen Dolce & Gabbana.

Nirgendwo gehen die bestickten Taschen, zerfetzten Hemden und industriell vorgeschädigten Hosen des Modeherstellers so gut weg wie in China. Rund ein Drittel aller Verkäufe werden in der Volksrepublik getätigt, so das Handelsblatt. Es handelt sich um den wichtigsten Absatzmarkt.

Handelte, muss man sagen. Denn die Geschäftsbeziehung ist abrupt erkaltet. Vorausgegangen war ein Video-Werbespot, der junge Chinesinnen zeigt, die mit Essstäbchen an Pizza und Cannelloni scheitern. Aus dem Off tönt eine männliche Stimme: »Ist er dir etwa zu groß?« Das Fass zum Überlaufen brachte dann eine Antwort des Firmenbosses Stefano Gabbana auf die Beschwerde einer Kundin über diese »stereotypen Klischees« – sie ist öffentlich geworden. Da macht der Labelgründer via Instagram aus seinem Herzen keine Mördergrube: China sei ein »Scheißland«, die Chinesen eine »ignorante, dreckige, stinkende Mafia«. Das Ganze garniert mit Kothaufen-Emoticons. Es haben sich schon Leute wegen geringerer Dinge ruiniert.

Prompt zeigen sich die Vorteile einer Planwirtschaft: Quasi über Nacht wurde eine riesige Modenschau in Shanghai abgesagt. Onlinehändler wie Alibaba, Tmall und JD.com haben insgesamt 58.000 Produkte der Firma ausgelistet. Werbeaufschriften auf Kaufhausfassaden, die das »D&G«-Logo zeigen, sind entfernt worden. Es ist, als hätte es den Konzern in China niemals gegeben. Und das wird wohl so bleiben, lahme Ausreden der Firma (und eine offizielle Entschuldigung am Freitag) hin oder her.

Die Schmerztherapie, nur sie wirkt bei Rassisten. Herr Gabbana hat bald viel Freizeit.