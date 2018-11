Umbau der Deutschen Bahn laut Grünen nötig

Kurdische Aktivisten aus Bayern nach Bulgarien abgeschoben. Überstellung in Türkei befürchtet. Gespräch mit Mazlum Baris

In Stuttgart wächst Wut von Mietern auf Vonovia. Protest vor Regionalbüro des Immobilienunternehmens

Geschäftsführer der US-Tochter des Rüstungskonzerns SIG Sauer in BRD verhaftet. Und kam wieder frei

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am Sonntag. Probleme auch in BRD virulent. Gespräch mit Nina Eumann

Markus Bernhardt