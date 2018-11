Societät unsozial

Frisch gedruckte Exemplare der FAZ in der Societätsdruckerei in Mörfelden-Walldorf laufen an Bändern zur Verpackung Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ein harter Arbeitskampf tobt seit Oktober in der Frankfurter Societätsdruckerei (FSD) im benachbarten Mörfelden. Immer wieder streiken die Arbeiter, zuletzt am 10. November, um die Geschäftsführung an den Verhandlungstisch zu bringen. Die FSD ist mit 500 Beschäftigten eine der größten Zeitungsdruckereien Europas. Hier werden Tageszeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), die Frankfurter Rundschau (FR) und die Frankfurter Neue Presse (FNP) gedruckt. Doch der Protest gegen die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen wird von den Unternehmern ignoriert. Manfred Moos, Fachbereichsleiter für Medien bei der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Hessen, nannte das am Freitag gegenüber junge Welt eine »Blockade«.

Seit Oktober gibt es in der FSD eine neue Geschäftsführung, die den Ausstieg aus der Tarifbindung erklärt hat. Da bundesweit in der Druckbranche Tarifverhandlungen anstehen (jW berichtete, 21.9.18), stünden auch in der FSD neue Gespräche an. Doch die neue Geschäftsführung verweigere dies und zeige keine Akzeptanz für Gewerkschaften, erklärte Moos. Auch die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich seit Oktober rapide. Wegen Auflagenrückgang der Tageszeitungen gebe es Stellenabbau in der Druckerei. Anstatt durch Abfindungsregelungen und Altersteilzeitmodelle diesen Abbau »sozialverträglich« zu gestalten, setze man in der FSD auf ein brachiales Vorgehen, so Moos. Etliche Arbeitsplätze seien ohne Abfindung gestrichen worden, wie Verdi am 25. Oktober in einer Pressemitteilung erklärte.

Die FSD war im Februar von der Fazit-Stiftung zusammen mit der FNP und der FR an die Zeitungsholding Hessen (ZHH) verkauft worden. Diese gehört zu 80 Prozent dem sechstgrößten Medienunternehmen der BRD, der Ippen-Gruppe, und zu 20 Prozent der Gießener Verlegerfamilie Rempel. Ippen kontrolliert zusammen mit der Verlagsgruppe Rhein-Main fast den gesamten hessischen Zeitungsmarkt. Der Medienwissenschaftler Horst Röper sieht darin eine »weitere Verödung der bundesdeutschen Presselandschaft«, wie aus einer Verdi-Pressemeldung vom 7. März hervorgeht. Auch sei wegen sinkender Auflagen eine »offene Frage, ob die Societätsdruckerei mittelfristig erhalten« bleibe. Nektarios Androulidakis, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der FSD, erklärte damals, die Belegschaft fürchte »um Arbeitsplätze und Tarifbindung«.

Das hat sich leider bestätigt. Besonders frustrierend sei laut Moos zudem der komplette Politikwechsel gegenüber der Gewerkschaft. Trotz Spaltung in Festangestellte und Leiharbeiter ist die Belegschaft zu fast 90 Prozent bei Verdi organisiert und hat in der Vergangenheit viele Arbeitskämpfe erfolgreich bestritten. Nun ist sie auf eine lange Auseinandersetzung eingestellt: Man werde immer wieder vereinzelt Druck ausüben. Anstelle eines langen Streiks müssten die »Arbeitgeber« jeden Tag mit dem Ausstand rechnen und Kapazitäten bereithalten. Von Streikmüdigkeit sei keine Spur.

Dies bestätigte der Linken-Bundestagsabgeordnete Achim Kessler am Samstag gegenüber junge Welt. Er hatte Mitte Oktober mit den Druckarbeitern gesprochen. Sie empfingen ihn spätabends kämpferisch am Werktor. Darum schrieb er am 31. Oktober mit seinen Partei- und Fraktionsvorsitzenden einen offenen Brief an die Geschäftsführung der FSD und forderte, die Verhandlungen mit Verdi über eine Altersteilzeitregelung aufzunehmen und in die Tarifbindung zurückzukehren. »Immer mehr Menschen, auch in Ihrem Unternehmen, werden durch Niedriglöhne, Leiharbeit und Werksverträge in eine völlige Perspektivlosigkeit gebracht«, heißt es in dem Brief. Die Geschäftsführung hat bisher nicht reagiert. Besonders empört ist Kessler jedoch darüber, dass auch sein Brief an die Herausgeber und Chefredaktionen der FAZ, FR und FNP vom 9. November unbeantwortet blieb, geschweige denn dass über den Arbeitskampf in den Medien berichtet wurde. »Es darf Ihnen nicht gleichgültig sein, unter welchen Arbeitsbedingungen Ihre Zeitungen hergestellt werden«, heißt es in dem Brief.