Falscher Kurs

Zu jW vom 12.11.: »Kriegstreiber feiern Frieden«

Hurra – einer spannungsreichen Zukunft entgegen! Die wenigsten der mehr als 70 Staatsoberhäupter, die in Paris des Endes des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren mit seinen 17 Millionen Opfertoten auf pompöse Weise gedachten, verfolgen eine Politik der Friedenssicherung. Die Ergriffenheit mimenden höchsten Repräsentanten vermochten kaum das heuchelnde Pathos dieses großmachtpolitischen Auflaufs zu kaschieren. Die Gesichter – ob von Emmanuel Macron, Angela Merkel oder von Donald Trump und Wladimir Putin – demon­strierten routiniert das gebührende diplomatische Schmierentheater, als sie ein »Nie wieder Krieg wie 1914« beschworen. Herrschaft bedarf zur Bewahrung oder Festigung eigener Macht gegenüber den regierten Völkern ganz offensichtlich dieser aufgeplusterten Heuchelei. Die vermeintliche Friedensbotschaft dieses Pariser Gipfeltreffens unterbreitete Angela Merkel zwei Tage danach vor dem EU-Parlament: Wie Frankreichs Präsident Macron fordert sie nunmehr freie Bahn für die Schaffung einer europäischen Armee neben den Streitkräftestrukturen der NATO. Hurra – das hat uns gerade noch gefehlt! Die Rüstungsausgaben in der Welt übersteigen bereits jetzt die des vorherigen Kalten Kriegs bei einer enorm gewachsenen Zerstörungskraft der heutigen Waffensysteme. Angela Merkel erhofft sich von einer EU-Armee eine wirksame Klammer für den künftigen Zusammenhalt der von Nationalismus und sozialökonomischen Ungleichgewichtskrisen geplagten EU. Wachsende Militarisierung führt unausbleiblich zu noch größeren internationalen Spannungen – nicht etwa nur mit Russland –, die für die gesamte Menschheit tödlich enden könnten. Der Zusammenhalt der EU steht vor allem durch das Fehlen einer realen tragfähigen Konzeption für eine Sozialunion in Frage. Statt weiterer Militarisierung müsste die EU Kurs auf eine für alle Einwohner nachvollziehbare Angleichung der Lebensverhältnisse nehmen. Das wäre für Europa im positiven Sinne eine spannende Zukunft!

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Kein Wenn und Aber

Zu jW vom 13.11.: »Hartz-Demokraten in Aktion«

Es ist ganz natürlich, dass es auch in der Linkspartei bei neuen Problemen wie z. B. der Digitalisierung oder den Flüchtlingen unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie sich Sozialisten verhalten sollten. Das darf aber kein Grund sein, sich gegenseitig zu zerreißen. Gehört nicht Toleranz gegenüber anderen Meinungen in der Linkspartei zu ihren Grundprinzipien? Es gibt meines Erachtens nur ein wirkliches Problem, und das ist das Bestreben, unbedingt Teilhaber an einer Regierung auf Bundesebene zu sein. Das ist aber nur möglich, wenn Forderungen der SPD und der Grünen erfüllt werden, auf Grundpositionen der Partei zu verzichten, die im Programm festgeschrieben sind: Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, Verzicht auf Rüstungsexporte, Beendigung der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das betrifft auch den ganzen Komplex soziale Gerechtigkeit und natürlich auch den Kampf gegen Nationalismus und Faschismus. Hinsichtlich dieser Grundpositionen sollte es kein Wenn und Aber geben. Wer das nicht akzeptiert, hat in der Partei Die Linke nichts zu suchen. Was aber geschieht, wenn man davon abrückt, dafür sind Italien und Frankreich mahnende Beispiele.

Dedo Staubesand, Berlin

Zugunsten der Reichen

Zu jW vom 15.11.: »Brüssel kennt kein Pardon«

Das EU-Mitglied Italien tanzt aus der Reihe und will seine Staatsschulden von 2,3 Billionen Euro um weitere erhöhen. Aber welcher Staat hat keine Schulden? Deutschland, Saubermann und Spitze in der EU, hat seit Jahren zwei Billionen Euro Schulden und lebt damit bestens. Dass es dafür Jahr für Jahr 38 Milliarden Euro Zinsen bezahlt, was ein Drittel des Staatshaushaltes ist, kümmert nicht. Warum? Weil Staatsschulden bedeuten, dass Geld durch Zins und Zinseszins in den Taschen der Gläubiger vermehrt wird, die ein solches Vermögen angehäuft haben, dass sie es als Anlage nutzen können. Das ist für sie ein lukratives Geschäft. Der Staat als Schuldner überträgt die Schuld über Steuern, Abgaben, Tarife und Gebühren aller Art auf das Staatsvolk. Alles also zugunsten der Reichen. So auch in der BRD. Staatsschulden sind Bestandteil der Ausbeutung. Und die BRD kann und will die zwei Billionen gar nicht abtragen. Aber sie kommandiert andere EU-Länder – die in Wirklichkeit keine Bündnispartner, sondern kapitalistische Konkurrenten sind. Deshalb wird auch die seit langem geforderte EU-Armee nicht zustande kommen. (…)

Gerhard Schiller, Dresden

Keine vaterlandslosen Gesellen

Zu jW vom 15.11.: »Rotlicht: Nation«

Nicht schlecht, und doch fehlt etwas in dem Artikel. Auch Kommunisten haben sich den Kopf über die Nation zu zerbrechen, selbst über den Vaterlandsbegriff – und sie taten es. Wenngleich keineswegs im Sinne der ihrer ehemals revolutionären Traditionen entsorgten Sozialdemokratie, sondern im Sinne des Marxismus. Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die nationale Frage eine soziale Frage ist. Wir haben die nationale Befreiungsbewegung unterstützt und die Rolle der Nationalstaaten gründlich analysiert. Die Kommunisten haben sich stets gegen den hetzerischen Vorwurf zur Wehr gesetzt, »vaterlandslose Gesellen« zu sein – und zwar auf der Grundlage des proletarischen Internationalismus, also derjenigen Politik, die nach dem »Kommunistischen Manifest« für sie grundlegend und alternativlos ist. Man kann das alles bei Lenin, Clara Zetkin, in den Dokumenten der KPD, bei Max Reimann nachlesen (…). Primitiver bürgerlicher Patriotismus, der zur Kriegshetze dient, ist Kommunisten fremd. Aber sie verteidigten die Sowjetunion im Kampf gegen die Faschisten als ihr Vaterland. Wir sprachen von der sozialistischen Nation DDR. Die Aufzählung könnte fortgesetzt werden. Wir kommen nicht weiter, wenn wir so tun, als wären das für Kommunisten keine Themen.

Herbert Münchow, per E-Mail