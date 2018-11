Negativpreis für VW

Ethecon-Preisverleihung am Sonnabend Foto: Ethecon

Die Stiftung Ethik & Ökonomie (Ethecon) hat am Sonnabend in Berlin ihre diesjährigen Positiv- und Negativpreise verliehen. Der »Internationale Ethecon Blue Planet Award 2018« ging an die US-amerikanische Friedens- und Menschenrechtsaktivistin Mary Ann Wright. Sie war 2003 durch ihren spektakulären Rücktritt aus der US-Armee bekannt geworden, mit dem sie gegen den Irak-Krieg protestierte. Außerdem machte sie sich einen Namen als engagierte Kritikerin der damaligen US-Regierung unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush, die sie für ihren Umgang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt und mit Nordkorea sowie die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York 2001 kritisierte. In den letzten Jahren engagierte sich die Exsoldatin in verschiedenen Friedensorganisationen. Sie demonstrierte vor dem US-Gefängnis Guantanamo und entging als Teilnehmerin des »Ship-to-Gaza-Konvois«, der im Jahr 2010 mit Hilfsgütern die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen sollte, nur knapp dem Massaker auf dem von der israelischen Armee geenterten Schiff »Mavi Marmara«.

Die Stiftung hatte sich in diesem Jahr für Wright als Preisträgerin entschieden, »weil sie im Spannungsfeld Ethik und Ökonomie grundlegende ethische und moralische Prinzipien in herausragender Weise beachtet und derart den blauen Planeten schützt und davor verteidigt, zu einem schwarzen Planeten zu werden«, wie es in der Begründung heißt. Wright setze sich beispielhaft für die Verteidigung des Friedens, der Menschenrechte, des Schutzes der Umwelt und der sozialen Sicherheit ein und handele mutig, konsequent, unbestechlich und integer. »Sie leistet zivilen Widerstand, scheut dabei auch nicht davor zurück, sich in Gegensatz zu herrschenden Normen und Gesetzen zu begeben, und nimmt im Extrem Strafen und Nachteile für Leib und Leben bzw. die eigene Existenz auf sich.«

Mit dem diesjährigen Negativpreis der Stiftung wurde unterdessen die Führungsebene des Volkswagen-Konzerns, namentlich Vorstandschef Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Großaktionär Wolfgang Porsche sowie Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsens und damit Vertreter eines weiteren Großaktionärs, »wegen ihrer Verantwortung für zahllose Verbrechen gegen Mensch und Umwelt« bedacht. In seiner Schmährede ging Christian Russau, Journalist und Autor sowie Vorstandsmitglied des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, auf die zahlreichen Skandale des Konzerns ein, die die Preisträger als dessen Besitzer und verantwortliche Manager zu verantworten hätten. Volkswagen sei für »Tod und Gesundheitsschäden, Ruin des Klimas, kriminelle Kartelle und organisiertes Verbrechen mit Betrugssoftware in Autos« verantwortlich. Ausführlich ging der Lateinamerikaexperte Russau auch auf die Unterstützung der brasilianischen Militärdiktatur in den 1960er und 1970er Jahren ein und wies auf die Förderung des neuen faschistischen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, durch verschiedene Wirtschaftsunternehmen hin.

Da die Volkswagen-Führungskräfte »zum Vorteil persönlicher Macht und privater Bereicherung« handelten und dafür »Moral und Ethik mit Füßen treten und den Untergang der Erde als schwarzer Planet in Kauf« nähmen, würden sie mit der Verleihung des »Internationalen Ethecon Black Planet Award 2018« öffentlich an den Pranger gestellt, so die Stiftung. Die Empfänger des Schmähpreises nahmen erwartungsgemäß nicht an der Veranstaltung teil. »Grundsätzlich sind die Geschmähten nicht zu den Verleihungen eingeladen, sie bekommen ihre Preistrophäe im Rahmen öffentlicher Aktionen persönlich zugestellt«, kündigte Niklas Hoves, Geschäftsführer von Ethecon, am Sonnabend an.