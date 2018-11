Die materielle Bestätigung

»Kaum fassbare Entschlossenheit«: SPD-Wehrminister Gustav Noske beim Freikorps Hülsen, Januar 1919 in Berlin Foto: Bundesarchiv/ CC-BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

In der Nacht zum 1. März 1919 nähern sich mehrere langsam und dicht hintereinander fahrende Züge von Süden her Halle. Sie transportieren das sogenannte Freiwillige Landesjägerkorps des Generals Georg Maercker. Gustav Noske, seit zwei Wochen Wehrminister im Kabinett des Sozialdemokraten Philipp Scheidemann, hatte Maercker beauftragt, in der Stadt an der Saale, wo ein »roter« Arbeiterrat etwas zu regsam ist und die Arbeiter seit fünf Tagen im Generalstreik stehen, mit seinem Freikorps »Ordnung« zu schaffen. Der Hallesche »Bürgerausschuss« hatte Noske am 27. Februar in einem Telegramm dazu aufgefordert.

Die Strecke, ist im »Kriegstagebuch« Maerckers zu lesen, »lag infolge des Streiks in tiefem Dunkel. Bei Leißling fährt der erste Transportzug auf den vorausfahrenden Bauzug der technischen Abteilung und bringt ihn zum Entgleisen«. Erst am Vormittag ist der erste Zug in Ammendorf: »Die beabsichtigte Überrumpelung Halles ist damit missglückt.« Obwohl somit vorgewarnt, entscheiden sich der Arbeiter- und der Soldatenrat in Halle dafür, auf Widerstand zu verzichten. Sie verfügen zwar über bewaffnete Kräfte – darunter eine Matrosenkompanie unter dem Kommando des Kommunisten Karl Meseberg –, aber die sind der eingespielten und schwerbewaffneten Bürgerkriegstruppe ­Maerckers nicht gewachsen. Erst durch deren provozierendes und aggressives Auftreten kommt es nach dem Einmarsch zu Schießereien, die bis zum 3. März andauern. Dabei setzt Maercker auch Minenwerfer ein. Der Belagerungszustand wird verhängt: »Die bürgerliche Bevölkerung begrüßt ihn freudig. (…) Die Aufständischen haben 29 Tote und 67 Verwundete, die Landesjäger 7 Tote und 22 Verwundete.« Der Soldatenrat wird aufgelöst, der Vorsitzende des Arbeiterrates, Otto Kilian, festgenommen; ein Gericht schickt ihn nach monatelanger Untersuchungshaft wegen »Bildung von bewaffneten Haufen, Freiheitsberaubung und Aufreizung zum Klassenhass« ins Gefängnis. Er stirbt im Frühjahr 1945 im KZ Bergen-Belsen. Karl Meseberg treibt schon im März 1919 tot in der Saale. Andere Laufbahnen beginnen in diesen Tagen: Ein 15jähriger Bürgersohn aus Halle macht sich als Meldeläufer bei den Landesjägern nützlich. Sein Name ist Reinhard Heydrich: Der Blick auf die Gegenrevolution von 1919 ist der Blick in die Wiege des deutschen Faschismus.

Die Besetzung Halles ist nur eine – und lange nicht die wichtigste – Szene aus dem einseitigen Bürgerkrieg, der 1919 gegen die sozialistische Linke in Deutschland geführt wurde. Nahezu alles davon ist vergessen; sogar große Massaker wie das im März 1919 in Berlin-Lichtenberg – hier töteten die Regierungstruppen mindestens 1.200 Menschen – wurden bis vor kurzem nur in Spezialstudien thematisiert. Neuerdings allerdings gratuliert sich der hegemoniale Diskurs der Geschichtswissenschaft zu der Entdeckung, dass man es »am Anfang« der Weimarer Republik mit ziemlich viel »Gewalt« zu tun hat.

Die Truppe, die in Halle – und wenige Tage später in Magdeburg, Leipzig und Braunschweig – zum Einsatz kam, hatte Maercker, bei Kriegsende Kommandeur einer Infanteriedivision an der Westfront, seit Mitte Dezember 1918 in Westfalen mit Hilfe von Gutsbesitzern und Großbauern aufgestellt. Sie wurde am 24. Dezember 1918 auf den Truppenübungsplatz Döberitz westlich von Berlin verlegt und war mit anderen Freikorpsformationen an der Niederschlagung des Berliner Januaraufstandes beteiligt. Im Februar 1919 sicherte Maercker in Weimar die Eröffnung der Nationalversammlung ab. Bevor das Freikorps in Halle auftauchte, hatte es auf Befehl Noskes bereits einige »rote« Städte Thüringens heimgesucht: »Ich bitte zu veranlassen, dass [das] Korps Maercker die Ordnung in den thüringischen Garnisonen wiederherstellt. Zunächst kommt Gotha, dann Meinigen in Frage. Alle nicht bestätigten Soldatenräte sind aufzulösen.«

Das Landesjägerkorps und alle anderen Freikorps verdankten ihre Existenz dem Bestreben, ein reaktionäres Freiwilligenheer aufzubauen, das fest in der Hand der Offiziere und damit gegen den »inneren Feind« zu gebrauchen war. Die Reste der Wehrpflichtigenarmee der Kriegsjahre – das war bald klar – kamen hierfür nicht in Betracht. Am 13. Dezember 1918 wies die Oberste Heeresleitung alle Generalkommandos an, gesonderte »Freiwilligen-Detachements« aufzustellen. Im Januar 1919 wurde, was davon schon einsatzbereit war, im Berliner Umland zusammengezogen. Nach dem »Sieg« in der Reichshauptstadt sandte Noske diese Verbände in ein »Unruhegebiet« nach dem anderen. Seit Januar 1919 wurden überall in Deutschland Freikorps gegründet; die bürgerlichen Zeitungen waren voller Anzeigen, in denen um Freiwillige für den Kampf gegen den »Bolschewismus« geworben wurde – und auch der Vorwärts machte mit. Mindestens 146 selbständige Freikorpsverbände von nennenswerter Größe sind nachweisbar; zählt man kleinere Truppen mit, kommt man auf mehr als 300. Fast alle wurden seit dem Frühjahr 1919 in die Reichswehr überführt. Erst ein Ultimatum der Siegermächte stutzte dieser mehr als 400.000 Mann starken Freikorpsarmee im Frühjahr 1920 die Flügel: Die Truppe musste auf 100.000 Mann reduziert werden.

Neben und unabhängig von den »amtlichen« Freikorps organisierte sich das Bürgertum seit 1918 auch selbständig. Diese Einwohnerwehren, studentischen Sicherheitswehren, »Selbstschutzverbände« usw. waren kein Scherz: Am 1. Oktober 1919 konnten sie allein in Preußen 626.000 bewaffnete Mitglieder aufbieten. Nach Ermittlungen der Interalliierten Militär-Kontrollkommission wurden an die Einwohnerwehren 988.000 Gewehre und 8.500 Maschinengewehre ausgegeben: Ein Zeugnis für die kaum fassbare Entschlossenheit, mit der der sozialdemokratische Wehrminister die Bourgeoisie bewaffnete. Und die materielle Bestätigung einer Einsicht von Rosa Luxemburg: »Es ist ein toller Wahn, zu glauben, die Kapitalisten würden sich gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines Parlaments, einer Nationalversammlung fügen, sie würden ruhig auf den Besitz, den Profit, das Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Alle herrschenden Klassen haben um ihre Vorrechte bis zuletzt mit zähester Energie gerungen. (…) Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter Spross der Ausbeuterklasse die Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgänger. (…) Sie wird Himmel und Hölle gegen das Proletariat in Bewegung setzen.« Wenn man aus der deutschen Revolution von 1918/19 etwas »lernen« kann: Vielleicht ist es das.