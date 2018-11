Bau von »Nord Stream 2« geht voran

Lubmin. Ungeachtet der internationalen politischen Querelen geht der Bau der Gasleitung »Nord Stream 2« zügig voran. Inzwischen sind laut Unternehmenssprecher Steffen Ebert alleine im deutschen Teil der Ostsee rund 100 Kilometer der insgesamt 1.230 Kilometer langen Pipeline verlegt worden. Die Verlegearbeiten erfolgen an mehreren Stellen gleichzeitig; insgesamt beteiligen sich den Angaben zufolge derzeit rund 30 Schiffe an den Bauarbeiten in der Ostsee. Von Ende 2019 an soll russisches Gas bis ins vorpommersche Lubmin gepumpt werden. Durch »Nord Stream 1« fließt bereits seit 2011 Gas nach Deutschland. (dpa/jW)