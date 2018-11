Bahn will sieben Milliarden Euro vom Bund

Hamburg. Die Deutsche Bahn will nach Informationen des Spiegel bis zu sieben Milliarden Euro pro Jahr vom Eigentümer Bund für die Unterhaltung von Gleisanlagen und Zügen – und damit fast doppelt soviel wie bislang. Das gehe aus der Vorlage des Vorstands für die Aufsichtsratssitzung der Bahn Ende kommender Woche in Berlin hervor, berichtete der Spiegel am Freitag vorab aus der neuen Ausgabe. Bislang bekommt die Bahn für den Erhalt ihrer Anlagen rund 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. (AFP/jW)