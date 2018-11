Seehofer Mitte Januar kein CSU-Chef mehr

München. Bundesinnenminister Horst Seehofer legt sein Amt als CSU-Chef Mitte Januar nieder. Er werde »für den 19. Januar 2019 zu einem Sonderparteitag der CSU mit Neuwahl des Parteivorsitzenden einladen« und zu diesem Zeitpunkt sein Amt als Parteivorsitzenden zur Verfügung stellen, erklärte er am Freitag in München. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister äußerte er sich nicht. Am 17. Dezember solle eine CSU-Vorstandssitzung zur Vorbereitung des Parteitags stattfinden. (AFP/jW)