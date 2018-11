Nachschlag: Alltag im Discounter

Für die Wühltische bei »Tedi« wird oft nur ein Beschäftigter eingesetzt Foto: High Contrast(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/TEDi_shop_from_inside%2C_2014.jpg)[CC BY 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en)], from Wikimedia Commons

»Tedi« ist Marktführer bei Billigshops, mit 1.700 Filialen und 14.000 Mitarbeitern. Die ersten drei Stunden am Tag müssen die Beschäftigten alleine schuften: kassieren, Ware ausstellen, Lieferungen in Empfang nehmen – am besten zeitgleich. Wegen psychischer Erschöpfung ist eine Mitarbeiterin krank geschrieben. Sie schildert den Arbeitsalltag. Überlastung durch Personalmangel? Gibt's nicht, meint die Geschäftsführung. Einzelschichten seien nur in klar definierten Ausnahmefällen zulässig. »Frontal 21« zieht mit versteckter Kamera los, und siehe da: In vier von acht Filialen steht die Kassiererin alleine da. Außerdem hat die Redaktion Einblick in die Personalplanung bekommen: Für 70 Prozent der Geschäfte war keine zweite Person vorgesehen. In der Hälfte der Filialen sind die Beschäftigten 20 Stunden pro Woche alleine im Einsatz. An freien Tagen muss man rund um die Uhr erreichbar sein. »Tedi« meint, alles quatsch, die Arbeiter handelten freiwillig. Bosse in die Produktion! (sz)