Das Ende einer Zweckehe

»Get out of here«. Michel Barnier, Brexit-Unterhänder der EU, präsentiert am 14. November in Brüssel die Ausstiegsmodalitäten nach der Einigung mit der britischen Regierung Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Es begann mit einer Überraschung. Denn die Stimmung schien sich gewendet zu haben, als am Morgen des 23. Juni 2016 im Vereinigten Königreich das Referendum über den Austritt aus der EU begann. Noch wenige Tage zuvor hatten Umfragen die »Brexit«-Befürworter teilweise klar vor den »Remainern« gesehen, die Großbritannien in der EU halten wollten. Dann aber zeichnete sich ein Umschwung ab. Die Meinungsforschungsinstitute registrierten fast einhellig eine wachsende Zustimmung, am 22. Juni sogar deutliche Mehrheiten für den Verbleib in der Union. Am frühen Abend des 23. Juni machte sich unter führenden »Brexiteers« Niedergeschlagenheit breit. Kurz vor der Schließung der Wahllokale twitterte jemand, er habe in der Londoner U-Bahn soeben Boris Johnson getroffen, der sich sicher gewesen sei, »Remain« gewinne. Etwa zur selben Zeit äußerte sich der damalige Chef der rechten UK Independence Party Nigel Farage ganz ähnlich gegenüber Sky News. In Erwartung eines souveränen Sieges der Brexit-Gegner schalteten viele am späten Abend die Nachrichtensender ein, um sich über die ersten Ergebnisse aus den Wahlkreisen zu informieren. Rasch wurde klar: Die jüngsten Umfragen hatten getrogen, den vermeintlichen Stimmungsumschwung zugunsten der Remainer hatte es nicht gegeben. Eine Mehrheit der Wähler hatte Großbritannien soeben aus der EU gestimmt – mit 51,89 zu 48,11 Prozent.

Das Ergebnis des Referendums, der ersten Abstimmung eines Mitgliedsstaates über einen Austritt, hat die EU schwer erschüttert. Bis zum 23. Juni 2016 hatte sie in ihrer Entwicklung nur eine Richtung gekannt – ein stetiges Wachstum: nach außen durch die Aufnahme neuer Mitglieder, nach innen durch den Ausbau der Kooperation. Jetzt aber war nicht mehr nur rein theoretisch denkbar, sondern praktisch bewiesen, dass es keine Garantie auf ein weiteres Wachstum gab, dass nicht nur Stagnation, sondern sogar ein Rückbau der Union in Zukunft als realistische Option einkalkuliert werden musste. Dies wog um so schwerer, als die Abstimmung über den Brexit zudem gezeigt hatte, dass die herkömmlichen Kontrollmechanismen nicht mehr griffen: Von den Tories wusste man ja, dass sie in puncto EU gespalten waren; aber während das Establishment der Labour Party sich in der überwiegenden Mehrheit für den Verbleib in der Union stark gemacht hatte, hatten vor allem traditionelle Labour-Hochburgen für den Austritt gestimmt. Für die gesellschaftlichen Milieus, die von der EU profitieren, war das alles um so bedrohlicher, als europaweite Umfragen kurz zuvor gezeigt hatten, dass eine ablehnende Haltung gegenüber der Union verbreitet war. So stuften Anfang Juni 2016 in Spanien nur noch 47 Prozent der Bevölkerung die EU positiv ein, 49 Prozent hingegen negativ. In Frankreich war das Verhältnis mit 38 zu 61 Prozent noch schlechter für Brüssel. Aus Schweden war berichtet worden, im Falle eines britischen Austritts wollten 36 Prozent der Bevölkerung ebenfalls die EU verlassen, während ihr nur 32 Prozent in jedem Fall die Treue halten mochten. Außenministerin Margot Wallström, die von 2004 bis 2010 EU-Kommissarin für Kommunikationsstrategie war und während dieser Zeit eine positive Berichterstattung über die EU finanziell förderte, warnte vor einem »Spill-over-Effekt«.

Heulen und Zähneklappern

Die EU und ihre tragenden Säulen, ganz besonders die Bundesrepublik, haben von Anfang an in doppelter Weise auf diese Bedrohung reagiert. Zum einen haben sie stets nach Möglichkeiten gesucht, das Ergebnis des Referendums aufzuheben. Bereits wenige Tage nach der Abstimmung berichtete der Spiegel unter Berufung auf Insider, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe mit »engen Vertrauten«, darunter der damalige Kanzleramtschef Peter Altmaier, über eine Wiederholung der Abstimmung nachgedacht. Schließlich hatte man auf diese Weise nach den negativen Referenden in Irland zu den Verträgen von Nizza im Mai 2001 und von Lissabon im Juni 2008, mit Einschränkung auch nach dem dänischen Maastricht-Referendum im Juni 1992, die gewünschte Zustimmung zum Ausbau der EU nachträglich durchsetzen können. Alternativ habe die Bundesregierung erwogen, berichtete der Spiegel weiter, die Debatte in Großbritannien einfach laufen zu lassen – laut Altmaier in der Hoffnung, letztlich werde sich dort die Ansicht durchsetzen, »die Kosten eines Austritts« seien »zu hoch«. Zurufe aus Berlin und Brüssel, jenseits der EU gebe es für Großbritannien nichts als Heulen und Zähneklappern, sind denn auch bis heute an der Tagesordnung. Allerdings greifen sie nicht recht: Zum einen sind zahlreiche Brexit-Anhänger durchaus bereit, für die Wiedererlangung demokratischer Souveränität das eine oder andere Wachstumsprozent zu opfern; zum anderen hat sich bereits »Project Fear«, die Angstkampagne der Remainer vor dem Referendum, der zufolge das Vereinigte Königreich unmittelbar nach einem Brexit-Votum ökonomisch in den Abgrund stürzen werde, als unzutreffend erwiesen.

Parallel zum Schielen auf ein zweites Referendum haben Berlin und Brüssel alles darangesetzt, EU-kritische Strömungen systematisch zu schwächen, um eine Ausweitung der Austrittsbewegung zu unterbinden. Ein Ergebnis ist die peinliche »Erklärung von Rom« vom 25. März 2017 gewesen, in der die Union sich einmal mehr zur »Gemeinschaft des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte« stilisierte und beteuerte: »Wir versprechen, unseren Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören, wenn sie ihre Anliegen zum Ausdruck bringen, und auf diese Anliegen einzugehen.« Darauf folgte dann noch das Bekenntnis: »Wir sind zu unserem Glück vereint.« Weil nun aber vermutlich jedem klar gewesen ist, dass man mit derlei Tönen allenfalls eingefleischten EU-Anhängern Freudentränen abringt, ist Brüssel gleichzeitig dazu übergegangen, den Brexit als abschreckendes Exempel zu statuieren. Und so kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, nachdem das House of Commons am 1. Februar 2017 mit überwältigender Mehrheit dem Austrittsantrag zugestimmt und damit die Hoffnungen auf eine parlamentarische Annullierung der Brexit-Abstimmung zunichte gemacht hatte, kurz vor der Einreichung des Dokuments bei EU-Ratspräsident Donald Tusk am 29. März 2017 an: »Am Beispiel Großbritanniens werden alle sehen, dass es sich nicht lohnt, auszutreten.« Brüssel schlug zunächst mit einer gesalzenen Rechnung zu: London solle für den Brexit eine Summe von 100 Milliarden Euro berappen, hieß es – wegen noch weiterlaufender EU-Projekte, wegen ausstehender Pensionszahlungen für EU-Beamte und ähnlicher Verpflichtungen. Letztlich einigte man sich auf die immer noch gewaltige Summe von 39 Milliarden Pfund.

Abschreckende Wirkung sollte aber vor allem eine knallharte Verhandlungstaktik erzielen, die darauf setzte, die Interessen der EU möglichst zu hundert Prozent durchzusetzen und Großbritannien am besten überhaupt keine Zugeständnisse zu machen. Im Oktober dieses Jahres, als es so langsam ernst wurde und die Zeit zu drängen begann – das Vereinigte Königreich hatte schließlich beschlossen, zum 29. März 2019 die Union zu verlassen –, da machte ein Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seinem Unmut Luft und sprach damit nur aus, was in Kreisen deutscher Unternehmer schon lange gedacht, allerdings eher selten öffentlich geäußert worden war, um die Verhandlungsposition Berlins und Brüssels nicht zu schwächen. Die Brexit-Beratungen seien, konstatierte dieser Hendrik Kafsack, »von Anfang an keine echten Verhandlungen« gewesen: Die EU habe »ihre roten Linien definiert«, zugleich aber »die roten Linien der Briten« stets ignoriert. »Die Briten haben sich bewegt, die EU nicht einen Zentimeter«, konstatierte Kafsack. Sobald London für eigene Zugeständnisse ein Entgegenkommen gefordert habe, sei aus Brüssel stets die Erklärung gefolgt, man toleriere keine »Rosinenpickerei«. Das sei Unfug, denn in Verhandlungen mit anderen Staaten, etwa der Schweiz, praktiziere auch die EU stets die übliche Diplomatie des Gebens und Nehmens. Gegenüber dem Vereinigten Königreich aber setze sie allein auf die Annahme, »dass der Schaden eines ungeordneten Brexits für Großbritannien höher« sei als für sie selbst: »Aus Brüsseler Sicht waren und sind die Verhandlungen ein ›Feiglingsspiel‹, in dem zwei Autos aufeinander zurasen, nur dass die Europäische Union in einem Mercedes-SUV und die Briten im Mini sitzen.« Das »Risiko einer Kollision« bleibe freilich – und dann wäre der Schaden, warnte Kafsack, »auch für die EU enorm«.

Schäden der deutschen Industrie

Das wäre er in der Tat gewesen, und zwar vor allem für die deutsche Industrie. Im Oktober 2018 hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) – wohl, um der Forderung deutscher Unternehmen Nachdruck zu verleihen, es sei nun wirklich höchste Zeit für eine einvernehmliche Regelung des Brexits – eine detaillierte Untersuchung publiziert, die die Schäden bei einem Scheitern der Verhandlungen beziffert. Hintergrund ist die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich zweitgrößtes Zielland deutscher Auslandsinvestitionen ist und bis 2015 drittgrößter Absatzmarkt der deutschen Wirtschaft war. Am schwersten werde ein »harter« Brexit, bei dem plötzlich an den Grenzen zur EU Zölle nach WTO-Vorgaben kassiert und wieder reguläre Kontrollen vorgenommen werden müssten, selbstverständlich die britische Wirtschaft treffen, urteilten die Autoren der IW-Analyse. Auf dem Kontinent sei aber am stärksten Deutschland betroffen, wo die Wirtschaftsleistung einiger Industrieregionen zu bis zu fünf Prozent direkt oder indirekt vom Handel mit Großbritannien abhänge. Allein die Zölle, die deutsche Unternehmen zahlen müssten, könnten sich auf 3,3 Milliarden Euro belaufen, hieß es in der Analyse. Hinzu kämen sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse, die für EU-Exporteure Kosten von insgesamt 25,8 Milliarden Euro verursachen könnten. Zuverlässige Vorhersagen seien unmöglich, allerdings sei ein Negativszenario nicht auszuschließen, bei dem es zu einem dramatischen Einbruch des Handels zwischen Großbritannien und der EU komme. Dies könne zu einer Reduzierung der deutschen Exporte in das Vereinigte Königreich auf 43 Prozent des aktuellen Volumens führen. Die Einbußen beliefen sich in diesem Fall für die deutsche Seite auf mehr als 40 Milliarden Euro.

Das Schadenspotential erklärt, weshalb deutsche Unternehmen energisch auf einen baldigen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen drangen – und wieso das auch diejenige Fraktion der britischen Wirtschaft tat, die eng in kontinentale Lieferketten eingebunden ist oder jedenfalls ihren Handel vorwiegend mit der EU abwickelt. Diese Fraktion ist allerdings – relativ betrachtet – deutlich kleiner als in Deutschland: Im Jahr 2015 gingen rund 58 Prozent der deutschen, aber nur 44 Prozent der britischen Exporte in die EU. Zugleich ist die britische Exportindustrie im eigenen Land nicht so dominant wie die deutsche: Führte die Bundesrepublik im Jahr 2015 Waren im Wert von 46,9 Prozent ihres BIP aus, so lag der britische Vergleichswert lediglich bei 27,3 Prozent. Während die kontinental orientierte Wirtschaftsfraktion im Vereinigten Königreich, darunter Konzerne wie Airbus UK und die von BMW übernommenen Mini-Werke, am liebsten dauerhaft im Binnenmarkt bzw. in einer Zollunion mit der EU verbleiben würden, bevorzugen nicht so stark auf die EU orientierte Wirtschaftskreise eine ganz neu gestaltete Freihandelszone, die sie – anders als etwa der Verbleib im Binnenmarkt – von der Pflicht zur Einhaltung lästiger EU-Normen befreite. Eine dauerhafte Zollunion wiederum wäre für die Brexiteers fatal: Sie setzen auf neue Freihandelsabkommen mit vielen Ländern weltweit, die im Rahmen der EU aufgrund der Interessendivergenzen innerhalb der Union schwer zu erzielen sind. Bliebe das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit Brüssel, dann wären eigene Freihandelsabkommen nicht möglich.

Brüchiger Kompromiss

Einen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen schien Premierministerin Theresa May im Oktober 2018 mit der Formel erreicht zu haben, Großbritannien übernehme beim Warenverkehr, aber auch nur dort, die Binnenmarktregeln. Dies scheiterte allerdings – zumindest zunächst – an Brüssel, das darauf bestand, der Binnenmarkt sei »unteilbar«. Es müsse deshalb auch weiterhin die Personenfreizügigkeit gelten. Mit der Reisefreiheit, die viele als angenehme Errungenschaft der EU werten, hat das freilich nicht viel zu tun. Die Personenfreizügigkeit mit Großbritannien sichert zur Zeit diversen osteuropäischen Ländern lukrative Zusatzeinkünfte: Polen etwa erhielt aus Rücküberweisungen seiner in Großbritannien arbeitenden Bürger allein in den ersten sieben Jahren seiner EU-Mitgliedschaft gut 23 Milliarden Pfund. Zeitweise beliefen sich die Zahlungen auf 1,5 Prozent des polnischen BIP. In der Slowakei erreichte der entsprechende Wert fast drei Prozent, in Litauen vier Prozent und in Lettland, von dessen Bevölkerung inzwischen fünf Prozent im Vereinigten Königreich leben, sechs Prozent. Zwar hat London nie einen Zweifel daran gelassen, dass nach Großbritannien eingewanderte EU-Bürger dauerhaft im Land bleiben dürfen. Allerdings wird der Neuzuzug eingeschränkt. Die in ärmeren Ländern begehrten Jobs im britischen Niedriglohnsektor könnten künftig wieder stärker an Menschen aus Ländern Asiens oder Afrikas gehen. Brüssels Einsatz für die Personenfreizügigkeit dient also – neben propagandistischen Zwecken – vor allem materiellen Interessen im Osten der EU.

Als Mittel zum Kampf um eine möglichst enge ökonomische Bindung des Vereinigten Königreichs an die EU hat Brüssel unter anderem die Debatte um die Zukunft der irisch-nordirischen Grenze genutzt. Klar ist: Die Grenze muss durchlässig bleiben, um ein erneutes Aufflammen des Nordirland-Konflikts zu verhindern. Bei einem »harten« Brexit ergäbe sich sofort das Problem, dass sie zur EU-Außengrenze würde. Hinzu kommt, dass der Warenverkehr Zollkontrollen unterläge – es sei denn, das Vereinigte Königreich verbliebe in einer Zollunion mit der EU. Alternativ zu einer Zollunion mit dem gesamten Vereinigten Königreich hatte Brüssel vorgeschlagen, allein Nordirland in der Zollunion zu belassen und damit faktisch die Zollgrenze in die Irische See zu verlegen. Das wäre für jede britische Regierung in etwa so akzeptabel wie der Aufbau von Zollschranken an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg für die Bundesrepublik. In London werden seit geraumer Zeit pragmatische Lösungen diskutiert, die bislang allerdings an Brüssel scheitern: Die Kommission ist offenbar der Ansicht, den Hebel gefunden zu haben, um das Vereinigte Königreich in eine enge Wirtschaftsanbindung zu zwingen oder es zumindest stark unter Druck zu setzen.

Die Standortfrage

Und wenn der Deal jetzt doch noch in London scheitert und es zum »harten« Brexit kommt? Zu den diversen Problemen, die es dann zu lösen gälte, gehört die Frage, wie sich Konzerne mit Standorten oder mit Zulieferern auf den britischen Inseln dann verhalten werden. Airbus zum Beispiel – der Konzern beschäftigt immerhin rund 15.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich – hat im Sommer bekräftigt, man werde sich im Falle eines »harten« Brexits aus dem Land zurückziehen. Auch BMW hat damit gedroht. Tatsächlich sind Standortverlagerungen durchaus denkbar. So wird der Mini schon heute nicht nur in Oxford, sondern in gewissem Umfang auch in den Niederlanden gebaut; zudem produziert das Unternehmen mit einem chinesischen Geschäftspartner Elektro-Minis – in China. Das hat jedoch mit dem Brexit nichts zu tun. Selbst wenn BMW weitere Werke in andere Länder verlegt: Die zwei Milliarden Euro, die der Konzern in Großbritannien investiert hat, schießt kein Manager leichtfertig in den Wind. Einige Unternehmen haben tatsächlich bereits angekündigt, britische Standorte zu schließen. Der Autozulieferer Schaeffler etwa macht zwei seiner drei britischen Werke dicht. Allerdings wäre die Entscheidung dazu »auch ohne EU-Austritt gefallen«, teilte Schaefflers Europachef kürzlich mit. Genauso äußert sich Michelin. Der Reifenhersteller will sein Werk im schottischen Dundee schließen. Auch dort heißt es aber einhellig, es steckten betriebswirtschaftliche Ursachen dahinter, mit dem Brexit habe die Maßnahme nichts zu tun.

Selbst in der Finanzbranche ist vom großen Exodus bislang nichts zu sehen. War nach dem Brexit-Referendum in Deutschland stets hoffnungsfroh davon die Rede, Frankfurt am Main stehe vor einem großen Zuwachs in der Finanzbranche dank aus London fliehender Banken, so kehrt mittlerweile – von den PR-Abteilungen noch notdürftig verdeckt – ein wenig Ernüchterung ein. Die Deutsche Bank etwa, die noch im vergangenen Jahr erklärte, sie wolle bis zu 4.000 ihrer Mitarbeiter aus London abziehen, teilt nun trocken mit, man werde höchstens ein paar hundert Stellen auf den Kontinent verlegen – vor allem, weil man auf Druck der EZB einige Funktionen am Firmensitz konzentrieren müsse und nationale Vertriebsteams aufbaue, dies allerdings nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Mailand und in Madrid. Die Nachrichtenagentur Reuters hat kürzlich 134 der größten und international einflussreichsten Banken, Versicherer, Vermögensverwalter und sonstigen Finanzinstitute in London befragt, wie viele Stellen sie bislang auf den Kontinent verschoben hätten. Die Umfrage ergab: Es sind 630 Arbeitsplätze. Selbst für den Fall eines »harten« Brexits ergaben die Reuters-Berechnungen die Verlegung von vermutlich nur 5.800 Finanzjobs. Deren Gesamtzahl in London wird auf mehr als 350.000 beziffert. Für Frankfurt gehen inzwischen optimistischere Prognosen von einer moderaten Zunahme der Arbeitsplätze in der Finanzbranche von aktuell 63.200 auf rund 65.000 aus.

Deutet zur Zeit alles darauf hin, dass die Brexit-bedingten Verluste für die britische Wirtschaft längst nicht so existenzbedrohend ausfallen dürften, wie es die Propaganda der EU und britischer EU-Anhänger glauben machen will, so zeichnet sich zugleich ab, dass das Vereinigte Königreich der EU punktuell sogar davoneilt. Kurz nach dem Referendum hatte die deutsche FDP noch Kleinlaster durch die Londoner City rollen lassen, auf denen zu lesen war: »Dear start-ups, keep calm and move to Berlin.« Der Abwerbeversuch auf die feine deutsche Art ist krachend gescheitert. Erst kürzlich machten Berichte die Runde, denen zufolge Technologie-Startups aus der britischen Hauptstadt binnen der zwei Jahre nach dem Brexit-Referendum Investitionen in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro anlocken konnten – »doppelt soviel wie Berlin und Paris zusammen«, konstatierte die Süddeutsche Zeitung am 9. Oktober verblüfft: London sei ungebrochen »Europas Start-up-Kapitale«. Für junge Zukunftsbranchen besitzt die Themse-Metropole offenbar eine ganz eigene Attraktivität. Apple will seine Mitarbeiterzahl dort von 1.400 auf 3.000 aufstocken, Google baut für eine stolze Milliarde Pfund eine neue Firmenzentrale in der Nähe des Bahnhofs St. Pancras, auf dem die Eurostar-Züge vom Kontinent ankommen, und will damit die Zahl seiner Angestellten in London auf 7.000 erhöhen. Der bevorstehende Austritt aus der EU schockt diese Branche, wie man sieht, nicht.

Der Kampf geht weiter

Dabei wird der Kampf um den jetzt erzielten Deal in Großbritannien wohl noch eine Weile anhalten. Was soll etwa geschehen, wenn der Deal bei der notwendigen Abstimmung im britischen Parlament keine Mehrheit findet, weil Remainer oder Brexiteers oder beide sich querstellen? Muss dann nicht vielleicht doch noch die Bevölkerung ein weiteres Mal befragt werden? Nichts scheint unmöglich. Klar ist allerdings, dass die Begeisterung für ein zweites Referendum sogar unter den Remainern zuletzt geschwunden ist. Das hat damit zu tun, dass sich die Stimmenverhältnisse seit dem 23. Juni 2016 nicht ernsthaft verschoben haben. Zwar ist, so lautet die zynische Kalkulation nicht weniger Brexit-Gegner im Vereinigten Königreich wie auch auf dem Kontinent, die Generation, die den Krieg ihres Landes gegen Nazideutschland, das Europa dominierte, noch selbst erlebt hatte und die jetzt überwiegend für den Austritt gestimmt hat, in den vergangenen zweieinhalb Jahren altersbedingt durch Tod geschwächt worden, während die nachwachsenden Neuwähler aus der jungen Generation der EU – und übrigens gerade auch Deutschland – überwiegend positiv gegenüberstehen. Allerdings haben Umfragen gezeigt, dass viele junge EU-Fans zwar in der Union bleiben wollen, zugleich aber offen einräumen, sich nicht die Mühe machen zu wollen, in einem etwaigen zweiten Referendum auch wirklich zur Wahl zu gehen. Und: Umfragen zeigen immer wieder einen knappen Vorsprung der Remainer – ganz so wie in den Tagen unmittelbar vor dem 23. Juni 2016. Das Risiko, sich – wie damals – zu verkalkulieren, ist auch so manchem überzeugten Brexit-Gegner im Londoner Politestablishment zu hoch.